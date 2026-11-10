ATP Finals, mezzo secolo di Italia: dalle sconfitte in serie ai trionfi di Sinner. E Cobolli sogna

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Cinquantuno anni. Questa è la lunghezza della storia dell’Italia del tennis alle ATP Finals, il torneo di fine stagione che coinvolge i migliori otto giocatori del mondo. La prima edizione risale al 1970, i colori azzurri vi sbarcano invece nel 1975 grazie ad Adriano Panatta. Il primo di una serie non lunghissima, che si è intensificata nel corso degli ultimi anni con il Rinascimento del tennis italiano. Prima Matteo Berrettini alle ATP Finals nel 2019, poi l’ascesa e le vittorie di Jannik Sinner, infine le emozioni create nel 2025 da Lorenzo Musetti e i sogni di quest’anno di Flavio Cobolli. Una storia lunga e importante, che sembra ben lungi dall’essere finita. E con presenze non solo in singolare, ma anche in doppio. Con il record 2025 di quattro atleti che rimane uno dei punti più alti del nostro tennis.

Le prime (difficili) apparizioni dell’Italia alle ATP Finals

Nel 1975 il Masters teneva conto della classifica Grand Prix, un ranking parallelo a quello ATP in cui Adriano Panatta figurava come quattordicesimo. Alcune rinunce nei posti davanti permisero però al romano di accedere a un girone di ferro con Ashe, Orantes e Nastase. Il romeno, tra i migliori ad aver mai giocato l’evento, avrebbe vinto il torneo dominendo Borg in finale. Nel round robin inflisse un duro 6-0 al terzo a Panatta, nell’unico incontro in cui l’azzurro riuscì però a vincere almeno un parziale. Impresa non portata a termine negli altri due incroci, soffrendo l’attitudine di Ashe alla superficie e l’esperienza di Orantes.