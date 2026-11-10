ATP Finals Torino 2026, la guida per il sorteggio: quando sarà e chi può pescare Cobolli

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La curiosità è alle stelle. Giovedì 12 novembre si terrà il sorteggio delle Nitto ATP Finals. Attorno alle 12:45, al termine della conferenza che presenta il torneo, presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino verranno estratti i nomi che comporranno i gironi dell’evento, giunto alla sesta edizione nel capoluogo piemontese. I gruppi del singolare saranno intitolati a John McEnroe e Ivan Lendl, mentre quelli del doppio avranno i nomi di Todd Woodbridge e Mark Woodforde. La diretta del sorteggio sarà visibile in streaming su Sportmediaset.it.

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Quanto alle partite, queste si giocheranno dal 15 al 22 novembre presso l’Inalpi Arena. Nel singolare sarà incoronato il successore di Jannik Sinner, campione sia nel 2024 che nel 2025 – senza perdere set -, che quest’anno non prenderà parte all’evento a causa dell’infortunio al ginocchio. Nel doppio, invece, si scoprirà se Harry Heliovaara e Henry Patten sapranno confermarsi, dopo il successo del 2025. Oltre alla grande quantità di punti da poter mettere in cascina, vedremo poi chi intascherà il montepremi da record – per il singolare, non per il doppio – messo in palio per l’evento.

Formato, gironi e italiani

Il formato del torneo sarà con gironi all’italiana, formati da quattro rappresentanti per ciascun gruppo. Tutti affrontano tutti. Si gioca due set su tre nel singolare, mentre nel doppio il parziale decisivo è un match tie-break a 10 punti e sul 40 pari c’è il punto secco. Passano i primi due di ogni girone. Il primo di un gruppo sfida il secondo dell’altro. Le semifinali si giocano sabato 21 novembre, mentre la finale è in programma domenica 22. Ora non resta altro che sperare che i nostri rappresentanti azzurri riescano a qualificarsi per le fasi conclusive dell’evento (qui un approfondimento sulla storia dei tennisti tricolori nel torneo).

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Flavio Cobolli ci proverà nel singolare. Data la sua quinta posizione nella Race (togliendo Sinner), il romano affronterà nei gironi uno tra Alexander Zverev – campione dell’evento nel 2018 e 2021 – o Carlos Alcaraz, finalista uscente. Cobbo se la vedrà anche con Ben Shelton o Daniil Medvedev, vincitore nel 2020. Inoltre, tolto Arthur Fils, sesto giocatore del lotto torinese, Flavio sarà opposto a Frances Tiafoe o Rafael Jodar. Per Cobolli, Fils, Tiafoe e Jodar sarà l’esordio assoluto nella manifestazione.

Non si può dire lo stesso per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, qualificatisi per il terzo anno consecutivo alle Finals. Il duo azzurro, che nel 2025 si fermò al penultimo atto, affronterà nei gironi Harry Heliovaara/Henry Patten o Christian Harrison/Neal Skupski, Marcell Granollers/Horacio Zeballos o Marcelo Arevalo/Mate Pavic e Kevin Krawietz/Tim Pütz o Orlando Luz/Rafael Matos. Ricordiamo che, a meno di un ultimo ballo alle finali di Coppa Davis a Bologna – per le quali sono stati preconvocati -, per Simone e Andrea questo potrebbe essere l’ultimo evento come coppia, dato che a fine stagione si separeranno.

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