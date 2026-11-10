ATP Stoccolma: Musetti incanta all’esordio, Samuel piegato in due

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ATP Stoccolma · Ottavi di finale Finale Lorenzo Musetti 25 6 6 Toby Samuel 95 1 4 Statistiche e andamento

[3] L. Musetti b. A. Fery 6-1 6-4

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Al suo debutto sul cemento indoor di Stoccolma, Lorenzo Musetti domina 6-1 6-4 in una sfida inedita il britannico Toby Samuel, giunto al suo best ranking (95° al mondo) dopo un 2025 incredibile, vissuto scalando dalla posizione 1871 alla 262. Il carrarino, che vanta buoni risultati su questa superficie, come il recente titolo all’ATP 250 di Lione – terzo trionfo sul duro dopo Napoli e Amburgo 2022 – non ha deluso le aspettative. Eppure, anche il britannico brilla sul cemento, sebbene a livello ATP abbia partecipato a solo due tornei 250 quest’anno: Bruxelles, dove è uscito al primo turno, e Eastbourne, dove ha raggiunto la semifinale contro Zizou Bergs.

Favorito da una migliore condizione fisica contro un Samuel già alla sua quarta partita, in quanto proveniente dalle qualificazioni, l’azzurro ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, guadagnandosi il pass per i quarti di finale contro il vincente tra il qualificato Borna Gojo e Ugo Humbert, in campo mercoledì 11 novembre.

Primo set: Musetti domina

Partenza senza sbavature per Lorenzo Musetti, che porta a casa il suo primo set contro Toby Samuel con un netto 6-1. Il carrarino mette subito in chiaro le proprie intenzioni partendo forte alla battuta e piazzando il break già nel secondo game, complice una sua risposta profondissima e un decisivo doppio fallo del britannico.

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Salito rapidamente sul 3-0 grazie a un solido gioco di volo e a ottime prime, Musetti subisce il fisiologico tentativo di reazione dell’avversario. Samuel riesce, infatti, a smuovere il punteggio nel quarto gioco e, subito dopo, prova a insidiare il servizio dell’azzurro trascinando un complicato quinto game ai vantaggi. Nel momento di maggiore pressione, però, il toscano non trema: ritrova solidità al servizio con ace e seconde vincenti, allungando sul 4-1. Il repertorio tecnico di Lorenzo alza il ritmo tra schiaffi al volo, discese a rete e passanti chirurgici. Strappa nuovamente il servizio a Samuel nel sesto gioco capitalizzando un errore in diagonale del britannico e si presenta a servire per il set sul 5-1. Senza alcuna esitazione, Musetti archivia la pratica dopo essersi procurato due set point, sigillando una prima frazione a senso unico.

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Secondo set: Samuel ci prova, Musetti non molla e chiude

Nel secondo parziale il copione non cambia più di tanto, con Musetti che mantiene il controllo delle operazioni e si impone per 6-4. Il momento decisivo del set arriva nel terzo gioco, quando l’azzurro centra il break del 2-1 che indirizza definitivamente l’incontro. Toby Samuel, tuttavia, non esce di scena: il britannico aumenta il livello, delizia il pubblico con buone soluzioni al volo nei pressi della rete e annulla ben due match point nel nono gioco. Chiamato a servire per il match sul 5-4, Musetti non fa una piega, spinge sull’acceleratore e archivia la pratica tenendo la battuta a zero.

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A certificare l’ottima prova del carrarino sono i numeri, che raccontano di una prestazione solidissima: 19 vincenti a fronte di soli 7 errori gratuiti – contro i 22 del britannico – e un netto dominio nei propri turni di battuta con 37 punti totali conquistati su 47. Un esordio convincente per l’azzurro, bravo a gestire un avversario coraggioso che, pur uscendo sconfitto, ha dimostrato di avere colpi e potenziale per ambire a posizioni ben più alte dell’attuale posizione in Top 100.

Gli altri match

Ai sedicesimi di finale del torneo ATP di Stoccolma sono arrivate altre conferme. Holger Rune ha battuto Zizou Bergs per 6-3 6-4, Miomir Kecmanovic ha superato Arthur Rinderknech 7-6(4) 4-6 6-4 e Aleksandr Shevchenko ha sconfitto Adrian Mannarino con il punteggio di 6-1 6-3. Sempre nello stesso turno, Lorenzo Sonego ha vinto contro Quentin Halys con il punteggio di 6-4, 7-6(4). Passando agli ottavi di finale, oltre a Lorenzo Musetti trionfano anche Alex Michelsen – che ha battuto Juan Manuel Cerundolo 6-3 6-2 – e Thiago Agustin Tirante – che ha superato il turno contro Tomas Martin Etcheverry a tavolino.

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