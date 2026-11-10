ATP Stoccolma: Samuel batte Borg, ottavi con Musetti. La wild card incanta, Etcheverry più solido

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ATP Stoccolma · Primo turno Finale Leo Borg 599 3 2 Toby Samuel 95 6 6 Statistiche e andamento

Dahlin ha più tennis, ma Etcheverry è più forte

Tomas Martin Etcheverry ha il suo daffare per venire a capo della wild card locale Max Dahlin, un classe 2005 dotato di un tennis completo che dopo oltre due ore e mezzo si è arreso 4-6 7-6(6) 6-3 alla maggior solidità del molto più quotato avversario. Etcheverry, n. 25 del ranking, approfitta di un comprensibile inizio contratto del n. 788, per prendersi in apertura il break che decise il primo set. Il ventenne di Karlstad si dimostra dotato di un tennis più vario e il secondo parziale lo vede fin dall’inizio ormai convinto di potersela giocare, anche in virtù di una maggiore continuità nello scambio. Dahlin si concede anche il lusso di fingere la smorzata di dritto a uscire appoggiando invece lo slice lungolinea: per un seconda categoria, un colpo del genere davanti al proprio pubblico contro il n. 25 del mondo richiede mano e freddezza.

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La differenza di livello tra i due si vede nelle percentuali di punti in attacco, 34 contro 19 (24% la media del Tour), però Cool hand Max resiste anche affidandosi a soluzioni spesso inattese – smorzate, ottime prese della rete, sventagli stretti, accelerazioni bimani – e aiuta anche l’avversario che sbaglia la volée sulla palla break del settimo game. Al tie-break, Dahlin recupera da 2-4, annulla un match point e porta la faccenda al terzo con il dritto argentino a metà rete sullo slice filante. Equilibrio anche nella partita finale. L’argentino continua a non concedere spazi alla risposta (85% di prime in campo) e trova il varco sul 4-3, piazzando un paio di buoni punti mentre lo svedese ne concede altrettanti. Etcheverry chiude in battuta al secondo match point e raggiunge il connazionale Thiago Agustin Tirante.

E per Musetti c’è…

Toby Samuel. Proveniente dalle qualificazioni, il ventiquattrenne di Winchester ha battuto 6-3 6-2 Leo Borg, wild card e figlio di Bjorn. Numero 95 ATP, agli ottavi Samuel affronterà per la prima volta Lorenzo Musetti.

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Norrie guadagna un Fritz a caccia della top 10

Un Cameron Norrie ingestibile in battuta (appena otto punti lasciati alla risposta) batte James Duckworth, confermando il risultato dell’unico precedente, la scorsa estate a Los Cabos. Al Bybit Stockholm Open è finita 7-5 6-0 in 1h03 per il britannico che, dopo dieci game senza chance per il ribattitore, piazza lo strappo partendo da un primo punto vinto da situazione difensiva che deve aver fatto particolarmente male all’avversario. Nessun problema per chiudere il parziale e poi via con il bagel per un totale di nove giochi consecutivi. Agli ottavi l’asticella di alza e non solo per i 13 cm di altezza che separano Duckworth dal nuovo avversario, Taylor Fritz, primo del seeding e a caccia della top 10 di fine stagione, con i 200 punti delle ATP Finals 2025 in scadenza. Zitti zitti, i due si sono già affrontati 14 volte, 8 delle quali con vittoria di Fritz.

Gli altri match

Vittoria netta di Alex Michelsen sul n. 67 ATP Yannick Hanfmann. Lo statunitense, sesto del seeding, ha servito con più efficacia, dimostrandosi superiore negli scambi brevi, ha annullato l’unica palla break concessa e chiuso con un saldo vincenti/gratuiti di +12 contro il -6 dell’avversario. Il tutto per un 6-2 6-3 in 67 minuti. Per Michelsen – ora n. 35 e dunque con vista su un posto come testa di serie all’Australian Open – c’è Juan Manuel Cerundolo.

Vittorie in due set anche per Ugo Humbert su Adolfo Daniel Vallejo (6-2 6-3) e del qualificato croato Borna Gojo su Tomas Machac (6-3 6-4). Al prossimo turno Ugo e Borna si sfideranno per la prima volta.

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