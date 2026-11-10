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ATP Stoccolma: un Sonego tirato a lucido si guadagna gli ottavi

Prestazione sfavillante al servizio per il torinese che ha prodotto tanti vincenti limitando al minimo gli errori. Al prossimo turno Lorenzo affronterà il cileno Tabilo

Matteo Beltrami · 3 min di lettura
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Lorenzo Sonego – ATP Shanghai 2025 (foto via Twitter @SH_RolexMasters)

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[Q] L. Sonego b. [Q] Q. Halys 6-4 7-6 (4)

Dopo aver superato le qualificazioni, Lorenzo Sonego, inserito nella parte bassa del tabellone, ha cominciato bene il suo cammino nel Bybit Stockholm Open, sconfiggendo all’esordio un altro qualificato, il francese Quentin Halys in due set, con il punteggio di 6-4 7-6 (4) dopo 1h e 30′ di gioco.

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Un match in controllo per l’azzurro, specie nei momenti topici dell’incontro, come il tie-break del secondo set giocato con grande maturità. Al servizio il torinese è stato implacabile (88% di punti con la prima, 94% in un primo parziale impeccabile), ma soprattutto ha sorpreso la grande solidità da fondo campo, dove ha messo a segno 29 vincenti a fronte di soli 6 gratuiti. Insomma, una gran bella iniezione di fiducia in vista del prosieguo del torneo, partendo dal prossimo match di ottavi, contro il cileno Alejandro Tabilo, numero 4 del seeding.

Primo set: un Sonego impeccabile al servizio trova il break sul finale di set

Nel primo set il torinese è stato ingiocabile al servizio, piazzando il break decisivo al primo passaggio a vuoto di Halys, sul 4-4, per andare poi a chiudere un parziale in totale gestione. Un set, il primo, senza particolari emozioni: Lorenzo ha fatto i buchi al servizio – 94% di punti vinti sulla prima 15/16 -, ma anche Halys non è stato da meno, con un ottimo 13/15 con la prima, valido per l’ 87% di punti vinti. Quello che è costato il parziale al transalpino, però, è stato un mediocre 4/11 sulla seconda, con alcuni gratuiti fatali nel nono game, quello del break azzurro.

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Secondo set: tanto equilibrio, poi Sonego annulla una palla break e si impone al tie-break

Nella seconda frazione si è proseguito sulla falsa riga del parziale precedente. Sonego ha annullato anche una sanguinosa palla break, quando Halys, sul 6-5, ha tirato tre vincenti della disperazione. Ma Sonny, mai domo, ha avuto la forza di piazzare ancora un gran servizio, e dopo aver fatto partire lo scambio, lo ha chiuso con un gran dritto. Al tie-break Lorenzo non ha avuto freni, giocando veramente in maniera sapiente, spingendo quando c’era da farlo. Il momento più importante è arrivato sul 2-2, quando Sonego è riuscito a entrare nello scambio mettendo alle strette il francese, che forzando il dritto non ha trovato il campo di metri. Col minibreak in tasca, a Sonego è bastato gestire con il servizio per guadagnarsi meritatamente gli ottavi di finale.

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Giocatori
lorenzo sonegoQuentin Halys
Torneo
ATP Stoccolma
Ambito
Italiani

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