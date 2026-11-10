Courier: “Norman non cerca pubblicità. Perciò va bene per Sinner”

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Il valzer delle panchine è diventato uno dei temi più caldi del finale di stagione. No, non stiamo parlando di calcio, ma delle tante ufficialità arrivate nelle ultime settimane sugli ingressi di alcuni coach nei team dei big del circuito ATP. Felix Auger-Aliassime si è affidato a Ivan Ljubicic, Ben Shelton a Juan Carlos Ferrero, Casper Ruud a David Ferrer e Jannik Sinner a Magnus Norman. Su quest’ultima partnership, ormai, tutti hanno espresso il proprio parere, compreso Jim Courier che ne ha parlato nel corso dell’ultimo episodio del podcast ‘Off Court’ di Greg Rusedski, approvando la scelta dell’azzurro.

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Courier: “Penso che Norman si integrerà molto bene nel team di Sinner”

“Magnus Norman è uno dei primi nomi che vengono in mente quando si cerca un ottimo allenatore, ammesso che sia disponibile. Sarebbe sicuramente ai vertici della lista. Lo stesso vale certamente per Darren Cahill, se avesse voluto continuare ad allenare. Appartengono alla stessa categoria: ex giocatori diventati grandi allenatori, capaci però di lavorare sempre dietro le quinte. Non sono tecnici in cerca di visibilità o attenzione: il loro obiettivo è aiutare i giocatori che seguono, e sono straordinariamente bravi a farlo”.

“I loro risultati parlano da soli. Sono inoltre persone estremamente riservate e credo che questo aspetto si sposi perfettamente con la filosofia che caratterizza il team di Jannik Sinner. Ecco perché penso che Norman si integrerà molto bene: non cerca promozione né pubblicità, vuole semplicemente svolgere un ottimo lavoro al fianco di un grande giocatore. E di certo si troverà a lavorare con un campione straordinario. Credo che il passaggio sarà assolutamente naturale”.

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“Sinner o Alcaraz? Saranno gli infortuni a fare la differenza”

Poi Jim Courier ha affrontato il paragone tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In particolare, gli è stato chiesto chi tra i due abbia più probabilità di chiudere la carriera con il maggior numero di Slam in bacheca. E la sua risposta è stata molto chiara: “La risposta più semplice è Carlos, perché è più giovane e, al momento, è in vantaggio. Credo però che saranno gli infortuni a fare la differenza. Vedremo come andrà, ma la mia scelta resta Carlos“.

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