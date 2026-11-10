Musetti: “Se tutti sono al meglio, Sinner e Alcaraz sono ancora superiori”

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Lorenzo Musetti ha rilasciato un’intervista esclusiva alla testata web Bolavip, nella quale ha espresso il suo parere sul dibattito relativo alla vetta del ranking occupata da Alexander Zverev. Infatti, a suo modo di vedere, sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz restano giocatori di altra caratura rispetto al tedesco.

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“Penso che Sascha meriti sicuramente il numero uno del mondo e sono felice per lui, perché è finalmente riuscito a conquistare due titoli del Grande Slam e la prima posizione in classifica“, ha esordito il toscano. Musetti ha tuttavia riconosciuto che gli infortuni di Sinner e Alcaraz hanno spalancato opportunità per altri giocatori, permettendo loro di raggiungere le fasi finali dei tornei più importanti, sottolineando comunque l’importanza della continuità in una stagione logorante. “Naturalmente, gli infortuni di Sinner e Alcaraz hanno influenzato la classifica e la maggior parte dei migliori giocatori, ma l’aspetto fisico fa parte dello sport. Chi riesce a essere più costante e sufficientemente in forma per giocare è colui che può conquistare il numero uno”.

Per il carrarino, Sinner e Alcaraz restano i migliori giocatori del mondo. “Ma naturalmente, parlando di livello di gioco, penso che non ci siano dubbi: se tutti sono al meglio, Sinner e Alcaraz sono ancora superiori a chiunque altro. Continuano a dimostrare di essere loro gli uomini da battere”.

Una opinione che Musetti condivide con un altro collega, il danese Holger Rune, che è tornato recentemente nel circuito dopo una pausa forzata lontano dai campi di 11 mesi. “Dobbiamo dire che Zverev ha sicuramente approfittato degli infortuni di Sinner e Alcaraz. Tanto di cappello a Zverev, perché è stato incredibilmente costante e merita pienamente di chiudere l’anno da numero uno del mondo“, ha affermato a sua volta Holger alla testata Bolavip. Lo stesso Rune aveva raccontato il suo momento poche settimane fa in una esclusiva a Ubitennis.

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Dunque, non c’è nessun dubbio sulla legittimità del primato per il tennista tedesco. Un traguardo inseguito per diversi anni da Sascha, frutto di costanza e solidità una stagione dopo l’altra. L’attesa è per rivederli tutti e tre – Sinner, Alcaraz e Zverev – al loro meglio il prossimo anno, pronti a darsi battaglia per stabilire, a parità di condizione, chi davvero merita il primato mondiale.

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