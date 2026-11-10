Queen’s 2027: confermata la presenza di Jodar e Raducanu

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ATP Parigi · Finale Finale Ben Shelton 4 65 5 Carlos Alcaraz 3 7 7 Statistiche e andamento

Forse è un po’ presto per parlare di prati verdi, estate e aria di Wimbledon. Ma con largo anticipo, giunge notizia che l’HSBC Championships 2027 godrà della presenza di due grandi protagonisti nell’elitario circolo del Queen’s. Dopo le conferme delle superstar Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Linda Noskova, si aggiungono alle rispettive Entry List anche Rafael Jodar ed Emma Raducanu.

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La giocatrice britannica ha disputato un torneo eccezionale nell’ultima edizione dell’HSBC Championship, arrendendosi soltanto in finale ad una Vekic semplicemente straordinaria. L’ultimo atto raggiunto sul prato del Queen’s, dinanzi al pubblico di casa, sembrava essere un’ottima rampa di lancio per la seconda parte della stagione dopo una prima metà un filo deludente. Ma per la talentuosa Raducanu, la finale disputata sull’erba londinese ha rappresentato anche l’ultimo match del 2026, a causa di una frattura da stress rimediata nelle settimane precedenti all’appuntamento di Church Road. La tennista inglese – ex n.10 del ranking – tornerà nella prossima stagione, annunciando con parecchi mesi d’anticipo la sua presenza nel torneo casalingo, che questa volta spera di vincere.

Raducanu & Rafa!! 🤩🥳@emmaraducanu & Rafael Jodar are confirmed for the 2027 HSBC Championships at The Queen’s Club#HSBCChampionships | @QueensTennis pic.twitter.com/CitwgM1Lmn — LTA (@the_LTA) November 9, 2026

Rafa Jodar, invece, sull’erba del Queen’s non c’ha mai messo piede. A differenza di Raducanu – che il torneo l’ha disputato, raggiungendo la finale -, lo spagnolo ha avuto un piccolo intoppo fisico alla vigilia del torneo londinese, rinunciando al suo debutto assoluto, che sarebbe stato di grande aiuto in virtù dell’esperienza sul manto erboso pari a zero. Nonostante ciò, il madrileno è riuscito ugualmente a cavarsela a Wimbledon, superando due turni, per poi inchinarsi al samurai Mochizuki.

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