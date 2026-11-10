Rossanigo (Allianz): “Sinner ha uno stile unico, con lui un impegno pluriennale” [ESCLUSIVA]

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A margine dell’incontro con la stampa che ha visto protagonista Jannik Sinner alla Torre Allianz di Milano, il direttore comunicazione di Allianz Italia, Carlo Rossanigo, ha rilasciato un’intervista al direttore Ubaldo Scanagatta, raccontando qualcosa in più sulla partnership tra l’importante azienda del settore assicurativo/finanziario e Jannik Sinner.

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Siamo qui con Carlo Rossanigo nel giorno in cui è stato presentato Jannik Sinner alla stampa nazionale e internazionale. Vorrei sapere un tuo primo bilancio di questa giornata: cosa ti ha impressionato di più di quello che hai sentito oggi e qual è l’impegno di Allianz con Sinner, che se non sbaglio va avanti fino al 2030?

CARLO ROSSANIGO: È un impegno pluriennale. Abbiamo annunciato a gennaio questa partnership con Jannik Sinner, una collaborazione basata soprattutto sui valori in cui ci riconosciamo e che abbiamo riconosciuto in lui. Sinner ha dei valori straordinari di fiducia, tenacia, spirito di squadra, determinazione e preparazione che mette in campo ogni giorno e che anche noi, nel nostro piccolo, mettiamo in campo nel nostro posto di lavoro. Questo ci ha portato a sceglierlo e identificarlo come nostro Global Brand Ambassador a livello internazionale. Oggi ne abbiamo avuto la prova, perché in questo evento tenuto in Torre Allianz a Milano, insieme anche a Darren Cahill, Giacomo Campora e l’amministratore delegato di Allianz Italia, si è parlato proprio di questi temi e di questi valori, ed è stato veramente un momento molto bello.

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Hai detto che è Global Brand Ambassador. Quindi Allianz, per chi non lo sapesse, non è solo una società di assicurazioni italiana, giusto?

CARLO ROSSANIGO: No, Allianz è un grande player internazionale mondiale nel settore dei servizi assicurativi e finanziari. È il marchio numero uno al mondo in campo assicurativo ed è diventata anche una delle grandi case dello sport, in Italia e non solo. In Italia, ad esempio, sosteniamo il CONI e il Comitato Italiano Paralimpico. A livello globale siamo grandi partner del Movimento Olimpico e Paralimpico Internazionale, siamo stati partner di Milano Cortina 2026, sosteniamo squadre di pallavolo, di basket e federazioni sportive. Abbiamo uno stadio a Torino che si chiama Allianz Stadium e un palazzetto dello sport a Milano, l’Allianz Cloud. Siamo veramente molto inseriti nel mondo dello sport e riteniamo che lo sport possa trasmettere valori molto importanti.

È stato molto difficile contattare e concordare un accordo con Sinner? Perché Sinner ha molti sponsor e non è un testimonial facile.

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CARLO ROSSANIGO: Questo accordo è stato gestito a livello internazionale dalla nostra capogruppo, per cui non so darti i dettagli su questo tema. Però credo che oggi Jannik abbia dimostrato, con tutta la sua gentilezza, disponibilità, educazione e cortesia, di essere una persona con uno stile unico. Jannik Sinner ha un suo stile particolare che mette al centro la semplicità, la correttezza e la trasparenza. È stato veramente un esempio di perfezione.

Ringraziamo Carlo Rossanigo, direttore della comunicazione di Allianz, e alla prossima.

CARLO ROSSANIGO: Grazie, alla prossima Ubaldo.

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