Rybakina, il ritiro dalle WTA Finals è un caso tra un abbandono tv e l’attacco della PTPA

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Questa toccata e fuga in California finirà presto nel dimenticatoio per Elena Rybakina, che si presentava alle WTA Finals di Indian Wells da numero uno per la prima volta in carriera, ma ha dovuto rinunciare all’evento conclusivo del 2026 per via di una condizione fisica insufficiente, dichiarando: “Il mio corpo non è fisicamente pronto per competere. Trascorrerò un po’ di tempo a casa per riposarmi e recuperare, preparandomi al meglio per la stagione 2027“.

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Trasferta sfortunata

Altro che Tennis Paradise. Per la neo regina del circuito, le Finals di Indian Wells sono state un inferno sin dal primo momento in cui ha messo piede nella Coachella Valley. I microfoni installati sui campi d’allenamento hanno “tradito” prima Jessica Pegula, poi Ryba, che ha avuto un accesso confronto col coach Stefano Vukov a bordo campo, divenuto suo malgrado di dominio pubblico. Tuttavia, dopo un simpatico video TikTok girato assieme a Gauff e Sabalenka, la turbolenta settimana della kazaka sembrava finalmente prendere una direzione giusta, in attesa del primo match ufficiale delle WTA Finals, in realtà mai disputato a causa del sorprendente forfait.

La PTPA difende Rybakina e attacca il calendario

Un ritiro che ha effettivamente spiazzato tutti, e dopo le parole rilasciate dalla kazaka, la PTPA (Professional Tennis Players Association) è tempestivamente intervenuta in difesa delle numero uno del mondo, scagliandosi contro il fittissimo calendario: “Le giocatrici non dovrebbero arrivare all’evento più importante dell’anno completamente svuotate – ha dichiarato mediante un post Instagram –. La PTPA continua a battersi per una stagione che permetta alle giocatrici di arrivare alla fine in condizioni di salute sufficienti. Conclude il 2026 con due titoli del Grande Slam e ‌quattro titoli complessivi. Eppure, ‌all’ultimo evento della stagione, a novembre, il suo corpo non aveva più nulla da dare”. La Professional Tennis Players Association non ha atteso un solo istante per schierarsi dalla parte della campionessa kazaka, che da un giorno all’altro si è trovata nella scomoda posizione di rinunciare al torneo delle maestre, rimettendo a posto le valigie e concludendo anzitempo la sua stagione.

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Rybakina abbandona l’intervista, social in allarme

Gli spalti virtuali del mondo del tennis, però, si sono allarmati dopo aver visto il video di un’intervista mai conclusa, realizzata da Canal+ Polonia. Rybakina, seduta affianco alla giornalista, e con indosso degli occhiali da sole, ha ascoltato la domanda, ma ha successivamente palesato delle evidenti difficoltà nel parlare. Attorno a lei, si sono subito resi conto della precaria condizione fisica della tennista, sospendendo l’intervista. In un frame del video che vedete di seguito, si nota – quando Elena rimuove per un istante gli occhiali da sole – come l’occhio sinistro di Rybakina sia gonfio e con un’infiammazione ben evidente.

Elena Rybakina abruptly cut short a live on-camera interview at the WTA Finals after saying she was not feeling well, and later announced her official medical withdrawal from the tournament hours later. The incident happened Saturday in Indian Wells, with Rybakina stating her… pic.twitter.com/pbRB5M42Mr — Raphaphampham (@Raphaphampham) November 8, 2026

“Non mi sento bene, possiamo fermarci?”, sussurra la numero uno del mondo, prima di alzarsi e lasciare l’intervista. Una scena inedita, che ha messo in apprensione i fan della kazaka, che in un secondo momento ha comunicato di non essere affatto in grado di disputare le Finals di Indian Wells. Sul web, parecchi utenti – scossi dal vedere Ryba in tali condizioni – hanno augurato una presta guarigione alla numero uno, che ritornerà a competere all’alba del nuovo anno.

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