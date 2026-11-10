Serie A1 femminile: TC Prato e TC Rungg tra le quattro semifinaliste

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Domenica 8 novembre è andata ufficialmente in archivio la regular season della Serie A1 femminile 2026, delineando in maniera definitiva le quattro semifinaliste che lotteranno per lo scudetto e le quattro formazioni costrette a difendere la categoria attraverso i play-out. Le sfide del weekend hanno, quindi, emesso gli ultimi verdetti, in particolare nel Girone 2 dove, al termine della regular season all’insegna dell’equilibrio, si sono disputati due match che hanno spezzato la parità. Ad emergere sono TC Rungg Südtirol Kiku e Società Canottieri Casale che si uniscono quindi a TC Prato e ATA Battisti Trentino nell’elenco delle quattro squadre che si giocheranno il titolo di Campionesse d’italia. Vediamo nel dettaglio cosa è successo in questa domenica di gioco.

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Girone 1: il TC Prato chiude in vetta

TC Prato – ATA Battisti Trentino 2-2

Si chiude con un pareggio per 2-2 la sfida di vertice del Girone 1 tra il TC Prato e l’ATA Trentino. Un match ininfluente ai fini della classifica, dato che le toscane erano certe del primo posto, così come le trentine erano sicure di accedere alle semifinali scudetto da seconde del girone.

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Si è trattato di un incontro dai due volti. La mattinata sui campi toscani si era aperta, infatti, all’insegna delle padrone di casa. Il TC Prato è andato subito avanti grazie a due successi in due set. Aurora Zantedeschi ha offerto una prova impeccabile superando Kathinka Von Deichmann con un perentorio doppio 6-2 in un’ora e cinque minuti. Quasi in contemporanea, Viola Turini ha regolato Noemi Maines con il punteggio di 6-0 7-5 in un’ora e quattordici minuti, portando il circolo toscano sul momentaneo 2-0 complessivo.

La reazione dell’ATA Trentino non si è fatta attendere. Melania Delai ha dominato il confronto con Vittoria Vignolini, imponendosi con un netto 6-0 6-1 in appena quarantacinque minuti e dimezzando lo svantaggio. A riequilibrare definitivamente l’incontro è stato il match di doppio. La sfida è durata solo un set. Infatti, dopo un primo lottatissimo deciso al tie-break a favore della coppia trentina composta da Kathinka Elisabeth Von Deichmann e Noemi Maines per 7-6 su Tatiana Pieri e Beatrice Ricci, il ritiro del tandem pratese all’inizio del secondo parziale ha consegnato all’ATA Trentino il punto del definitivo 2-2.

TC Cagliari – TC Padova Argos 3-1

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Sui campi di casa, il TC Cagliari rispetta i favori del pronostico e piega per 3-1 il TC Padova nell’ultima giornata della fase a gironi. Il successo permette alle sarde di salire a quota 7 punti nel Girone 1, blindando la terza posizione e garantendo il ritorno in casa nel tabellone dei play-out salvezza, mentre le patavine chiudono all’ultimo posto a quota 2. La sfida si è messa subito in discesa per le padrone di casa grazie a due singolari a senso unico. Alessandra Mazzola ha sbloccato il confronto travolgendo Lavinia Luciano con il punteggio di 6-1 6-0. Pochi minuti dopo è arrivato il raddoppio firmato da Barbara Dessolis, autrice di una prova impeccabile contro Venus Kleymar Turrà, battuta con un perentorio doppio 6-0.

L’unico punto del TC Padova è arrivato al termine di una maratona di oltre due ore tra Tyra Caterina Grant e Isabella Maria Serban. Dopo aver ceduto il primo set per 7-5, la giocatrice veneta ha ribaltato l’inerzia imponendosi 6-4 6-1 e riaprendo momentaneamente i giochi sul 2-1 complessivo. A chiudere definitivamente i conti è stato il doppio. La coppia cagliaritana composta da Barbara Dessolis e Tyra Caterina Grant non ha lasciato scampo al duo Serban-Turrà, archiviando la pratica con un netto 6-0 6-1, consegnando al TC Cagliari il definitivo punto del 3-1.

Girone 2: TC Rungg e SC Casale strappano il pass per le semifinali scudetto

TC RUNGG SUDTIROL KIKU – CT PALERMO 4-0

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Era un weekend in cui ogni singolo incontro aveva un peso specifico rilevante. Con tutte e quattro le formazioni appaiate a quota 6 punti alla vigilia, la tensione era altissima. La posta in palio erano i due pass per le semifinali scudetto, mentre la discriminante in caso di arrivo alla pari in classifica sarebbe stato il computo totale dei match vinti tra singolari e doppi. Per questo, abbiamo visto battaglia in campo sino all’ultimo match.

Sui campi di Appiano, il TC Rungg Südtirol Kiku sfodera una prestazione maiuscola e supera il CT Palermo con un netto 4-0 nell’ultimo e decisivo appuntamento del Girone 2. La vittoria consegna alla formazione altoatesina il primato e la qualificazione alle semifinali per il titolo tricolore, condannando invece le siciliane alla dura realtà dei play-out salvezza. Il Rungg chiude a quota 9, a pari punti con la Canottieri Casale. A fare la differenza sono gli incontri vinti, 15 contro 12. Le siciliane chiudono all’ultimo posto con 6 punti e 10 vittorie.

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Il confronto si è incanalato sui binari favorevoli alle padrone di casa sin dalle prime battute della mattinata. Angela Maria Fita Boluda ha firmato il vantaggio altoatesino superando l’olandese Arantxa Rus con un autorevole 6-2 6-1 in un’ora e quattordici minuti. A ruota, Camilla Zanolini ha consolidato il margine piegando Giorgia Pedone con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e ventisette minuti, portando il circolo di casa sul momentaneo 2-0 complessivo. Il sigillo sull’aritmetica vittoria dell’incontro e sul passaggio del turno è arrivato nel terzo singolare grazie a Verena Meliss. La tennista di casa si è imposta con grande solidità su Angelica Moratelli con il risultato di 6-3 6-4 in un’ora e quarantadue minuti di gioco, blindando il successo prima ancora del match di doppio. A completare la giornata perfetta del TC Rungg è stata l’affermazione in rimonta nel doppio finale. Camilla Zanolini e Verena Meliss hanno superato la coppia palermitana composta da Anastasia Emanuela Abbagnato e Angelica Moratelli con lo score di 7-5 5-7 10-7 al super tie-break dopo un’ora e quarantaquattro minuti di intensa battaglia, chiudendo definitivamente i conti sul 4-0.

TC PARIOLI – SOCIETA’ CANOTTIERI CASALE 1-3

Sui campi del TC Parioli, la Società Canottieri Casale registra un successo importante, espugnando Roma con il punteggio di 3-1 in un match che rappresentava uno spareggio per le sorti del Girone 2. Le piemontesi approdano, quindi, direttamente alle semifinali scudetto, chiudendo al secondo posto. La formazione romana, invece, disputerà i play-out salvezza, chiudendo al terzo posto grazie al successo in doppio che ha permesso alle romane di chiudere con 11 incontri complessivi vinti, uno in più delle siciliane del CT Palermo.

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Le ospiti hanno preso il largo già nei primi due singolari della mattinata. Lisa Pigato ha inaugurato il confronto superando Katerina Tsygourova con un netto 6-2 6-2 in un’ora e nove minuti di gioco. A ruota Federica Urgesi ha messo a referto il raddoppio per Casale imponendosi con autorità su Tena Lukas con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e quattordici minuti, portando il circolo monferrino sul momentaneo 2-0 complessivo.

Il punto dell’aritmetica qualificazione per la Canottieri Casale è arrivato al termine di una clamorosa maratona di due ore e tre quarti tra Francesca Gandolfi e Aliona Bolsova Zadoinov. Dopo aver perso il primo set per 6-4, la portacolori del TC Parioli ha compiuto una rimonta di carattere, strappando il secondo parziale per 7-5 e dominando la frazione decisiva per 6-3, sigillando così la vittoria dell’incontro prima ancora del doppio. A risultato già acquisito, il TC Parioli ha trovato il punto decisivo per il terzo posto nel match di doppio. Katerina Tsygourova e Francesca Gandolfi hanno sconfitto la coppia formata da Lisa Pigato e Federica Urgesi con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e otto minuti, fissando il risultato finale sul 3-1 per Casale.

Risultati e classifiche

Girone 1

TC Cagliari – TC Padova Argos 3-1

TC Prato – ATA Battisti Trentino 2-2

Classifica:

TC Prato 14 punti (ai playoff)

ATA Battisti Trentino 10 (ai playoff)

TC Cagliari 7 (ai playout)

TC Padova Argos 2 (ai playout)

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Girone 2

TC Rungg Südtirol Kiku – CT Palermo 4-0

TC Parioli – Società Canottieri Casale 1-3

Classifica:

TC Rungg Südtirol Kiku 9 punti (ai playoff)

Società Canottieri Casale 9 (ai playoff)

TC Parioli 6 (ai playout)

CT Palermo 6 (ai playout)

Le prime due classificate di ogni raggruppamento accedono alle semifinali scudetto, La prima del Girone 1 affronterà la seconda del Girone 2 mentre la prima del Girone 2 affronterà la seconda del Girone 1. Le semifinali scudetto sono programmate per domenica 15 novembre, l’andata, e domenica 22 novembre, il ritorno. La finale scudetto si giocherà, insieme a quella maschile, in sede unica nel fine settimana del 5-6 dicembre, assegnando il tricolore 2026.

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TC Prato – Società Canottieri Casale (andata a Casale, ritorno a Prato)

TC Rungg Südtirol Kiku – ATA Battisti Trentino (andata a Trento, ritorno ad Appiano)

Le formazioni terze e quarte classificate disputeranno, invece, i play-out. Si sfideranno la terza di un girone con la quarta dell’altro, non possono, infatti, incontrarsi squadre dello stesso girone. Programma differito di una settimana per i play-out, con l’andata prevista il 22 novembre e il ritorno il 29 dello stesso mese.

TC Cagliari – CT Palermo

TC Parioli – TC Padova Argos



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