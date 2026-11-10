Serie A1 maschile: Santa Margherita ai play-off. Il TC Rungg conquista la salvezza

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Domenica 8 novembre è andata ufficialmente in archivio la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Serie A1 maschile 2026. I risultati dell’ultimo turno hanno definito il quadro completo in vista della seconda parte della stagione. Come da regolamento, le prime classificate dei quattro raggruppamenti accedono alle semifinali per il titolo, mentre le seconde blindano la permanenza in Serie A1 per il 2027. Per terze e quarte si aprono invece le porte dei play-out, con gli spareggi salvezza che determineranno le retrocessioni. Gli scontri diretti della sesta giornata hanno così completato la griglia della post-season. Vediamo, quindi, chi si giocherà il titolo e chi dovrà disputare la coda dei play-out retrocessione.

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Girone 1

a cura di Ludovico Mauro

Nel Girone 1 finisce tutto come da programma, con lo Sporting Club Sassuolo che vince il raggruppamento e vola verso le finali per il tricolore. Gli emiliani hanno battuto per 4-2 il Match Ball Firenze Country Club in terra toscana, con i padroni di casa che chiudono al terzo posto e quindi disputeranno lo spareggio per restare in categoria. Onore comunque ai ragazzi di Bagno a Ripoli, in una stagione segnata dagli infortuni riescono ad evitare l’ultimo posto in classifica e godranno del vantaggio di giocare il playout di ritorno nel proprio circolo, contro una quarta classificata che sarà tra TC Crema, Tennis Borgotrebbia Piacenza e CT Zavaglia Ravenna.

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Nell’altra gara del girone ATA Trentino ha battuto il fanalino di cosa TC Match Ball Siracusa, col risultato finale di 5-1. I trentini guadagnano così il secondo piazzamento finale e la salvezza diretta, mentre i siciliani erano già certi di andare ai playout. Per loro la gara di ritorno sarà in trasferta, facendo visita a una tra Tennis Comunali Vicenza, Eur Sporting Club Roma e CT Palermo (tutte le gare di playoff e playout sono di andata e ritorno).

Girone 2

Sui campi di casa i campioni d’Italia del CTD Massa Lombarda hanno completato un cammino quasi perfetto superando per 4-2 il Tennis Comunali Vicenza. La capolista romagnola ha chiuso così il raggruppamento imbattuta a quota 16 punti, frutto di cinque vittorie e un pareggio, presentandosi da prima della classe e con i favori del pronostico al tabellone delle semifinali scudetto. Per i veneti la sconfitta esterna ha sancito il terzo posto finale a quota 7 punti, rimandando il discorso permanenza nella massima serie al tabellone a eliminazione diretta dei play-out.

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Festa grande, invece, in terra siciliana. Il CT Vela Messina non fallisce l’appuntamento decisivo, travolgendo con un perentorio 6-0 il fanalino di coda TC Crema. Con questo successo, i peloritani sono saliti a quota 11 punti, blindando la seconda posizione che vale la permanenza diretta in Serie A1 per il 2027 ed evitando le insidie della post-season salvezza. Fase a gironi amara per i lombardi del Crema. L’ennesima sconfitta si traduce in un bilancio molto deficitario, con i cremaschi che terminano il girone a secco di punti all’ultimo posto e dovranno riordinare le idee in vista degli spareggi salvezza.

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Girone 3

Bastava solo un punto allo Sporting Selva Alta Vigevano in quest’ultima giornata ma i lombardi hanno fatto molto di più. Il circolo di Vigevano non ha lasciato scampo al Tennis Borgotrebbia Piacenza, imponendosi sui campi emiliani con un netto 5-1. La vittoria ha consentito ai lombardi di chiudere la fase a gironi in vetta solitaria a quota 15 punti, staccando ufficialmente il pass per le semifinali scudetto. Per il Borgotrebbia la prima apparizione in Serie A1 si rivela veramente complicata. I piacentini chiudono il girone con un risultato senza appello. La classifica li condanna all’ultimo posto con zero punti e un problematico bilancio di soli 4 incontri vinti tra singolari e doppio nei sei weekend di gioco. Per Borgotrebbia adesso è necessario sperare in un buon sorteggio e dare il massimo nei play-out.

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Match meno equilibrato di quanto atteso sui campi della Società Canottieri Casale. I piemontesi hanno travolto l’Eur Sporting Club Roma con un clamoroso 6-0 nello scontro diretto tra seconde della classe. La vittoria ha spinto la SC Casale a quota 12 punti, blindando matematicamente il secondo posto che garantisce la salvezza anticipata e la permanenza in Serie A1 per il 2027. Per i romani dell’Eur Sporting Club, fermi al terzo posto a quota 9 punti, la sconfitta ha invece aperto le porte dei play-out salvezza, dove dovranno lottare per non retrocedere.

Girone 4

Come da pronostico, l’ultima giornata di gioco ha incoronato il TC Santa Margherita Ligure come vincitore del raggruppamento. Colpo di coda, invece, da parte del CT Palermo capace di ribaltare le gerarchie per la terza posizione in ottica play-out.

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Sui campi romagnoli del CT Zavaglia Ravenna, la capolista ligure non ha fatto sconti, imponendosi con un perentorio 5-1. Grazie a questa rotonda vittoria, il Santa Margherita Ligure è salito a quota 15 punti, chiudendo il girone in vetta solitaria e staccando il pass per le semifinali scudetto con il favore del pronostico. Per lo Zavaglia, rimasto fermo a 4 punti, la battuta d’arresto ha comportato anche lo scivolamento all’ultimo posto della graduatoria, posizione scomoda in vista degli accoppiamenti per la salvezza.

In Sicilia è andata invece in scena la sorpresa del weekend, con il CT Palermo capace di superare per 4-2 il TC Rungg-Sudtirol Yogurteria. Gli altoatesini, già certi della salvezza diretta e della seconda posizione finale a quota 10 punti, hanno dovuto cedere all’orgoglio dei padroni di casa. Decisivi i doppi che hanno spezzato l’equilibrio dopo il 2-2 maturato al termine dei singolari. Con questo successo i palermitani sono balzati a quota 6 punti scavalcando proprio Ravenna e conquistando un prezioso terzo posto che consentirà loro di disputare il match di ritorno in casa nella fase calda dei play-out salvezza.

Per il TC Rungg-Sudtirol Yogurteria un’altra stagione da incorniciare con la squadra femminile ai playoff scudetto e la squadra maschile salva, anche nel 2027 ci saranno entrambe le squadre del circolo altoatesino nella massima serie.

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Serie A2

Sui campi di casa la Canottieri Padova supera per 4-2 la capolista TC Sinalunga nella sesta e ultima giornata del Girone 2. Una vittoria costruita nella seconda parte della giornata dai veneti, capaci di ribaltare il match dopo un avvio favorevole alla formazione toscana. Per i toscani si rivela alla fine una sconfitta indolore. Il contemporaneo pareggio del CT Reggio in quel di Lecce, permette al TC Sinalunga di accedere ai play-off promozione.

Gli ospiti erano partiti forte nei primi due singolari portandosi sul 2-0. Marcello Serafini ha sbrigato la pratica in appena cinquantadue minuti imponendosi con un netto 6-1 6 -1 su Nicolas Bianchi. Poco dopo, Andrea De Marchi ha firmato il raddoppio per Sinalunga superando in rimonta Luca Giacomini per 2-6 6-4 6-2 al termine di una battaglia durata oltre due ore e un quarto. La reazione di Padova ha però riaperto completamente l’incontro. Il punto della svolta è arrivato grazie a Kirill Kivattsev, che dopo due ore e ventuno minuti ha piegato lo slovacco Jozef Kovalik con lo score di 7-5 3-6 6-3. Nicola Cucchi ha pareggiato i conti sul 2-2 travolgendo Alessandro Pecce con un perentorio 6-1 6-1 in poco più di un’ora.

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Nei due doppi conclusivi i padroni di casa hanno completato il sorpasso senza concedere set. La coppia formata da Kirill Kivattsev e Nicolas Bianchi ha avuto la meglio su Marcello Serafini e Andrea De Marchi per 6-2 6-4. A chiudere definitivamente i giochi sul 4-2 è stato il tandem composto da Luca Giacomini e Nicola Cucchi, vittorioso per 6-3 6-2 contro Alessandro Pecce e Amedeo Malfetti.

Risultati e classifiche

Girone 1

ATA Battisti Trentino – TC Match Ball Siracusa 5-1

Match Ball Firenze Country Club – Sporting Club Sassuolo 2-4

Classifica:

Sporting Club Sassuolo 15 (play-off scudetto)

ATA Battisti Trentino 12 (permanenza in Serie A1)

Match Ball Firenze Country Club 6 (ai playout salvezza)

TC Match Ball Siracusa 3 (ai playout salvezza)

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Girone 2

CTD Massa Lombarda – Tennis Comunali Vicenza 4-2

CT Vela Messina – TC Crema 6-0

Classifica:

CTD Massa Lombarda 13 punti (play-off scudetto)

CT Vela Messina 11(permanenza in Serie A1)

Tennis Comunali Vicenza 7 (ai playout salvezza)

TC Crema 0. (ai playout salvezza)

Girone 3

Tennis Borgotrebbia Piacenza – Selva Alta Vigevano 1-5

Società Canottieri Casale – Eur Sporting Club Roma 6-0

Classifica: Selva Alta Vigevano 15 punti (play-off scudetto)

Società Canottieri Casale 12 (permanenza in Serie A1)

Eur Sporting Club Roma 9 (ai playout salvezza)

Tennis Borgotrebbia Piacenza 0 (ai playout salvezza)

Girone 4

CT Palermo – TC Rungg Südtirol Yogurteria 4-2

CT Zavaglia Ravenna – Santa Margherita Ligure 1-5

Classifica:

Santa Margherita Ligure 15 punti (play-off scudetto)

TC Rungg Südtirol Yogurteria 10 (permanenza in Serie A1)

CT Palermo 6 (ai playout salvezza)

CT Zavaglia Ravenna 4 (ai playout salvezza)

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Le prime classificate di ogni raggruppamento accedono alle semifinali scudetto. Le semifinali scudetto sono programmate per domenica 15 novembre, l’andata, e domenica 22 novembre, il ritorno. La finale scudetto si giocherà, insieme a quella femmnile, in sede unica nel fine settimana del 5-6 dicembre, assegnando il tricolore 2026. Le seconde si garantiscono la permanenza in Serie A1. Le formazioni terze e quarte classificate disputeranno, invece, i play-out. Si sfideranno la terza di un girone con la quarta di un altro, non possono, infatti, incontrarsi squadre dello stesso girone. Programma differito di una settimana per i play-out, con l’andata prevista il 22 novembre e il ritorno il 29 dello stesso mese.

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