Shelton lascia On: dal 2027 vestirà New Balance

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Gli Stati Uniti puntano su Ben Shelton. Per molti il mancino di Atlanta, attuale numero 4 del mondo, potrebbe essere il primo tennista a stelle e strisce a riportare in America uno Slam, dopo più di ventitré anni (Andy Roddick allo US Open 2003). Lo pensano in molti: tifosi, addetti ai lavori e pure sponsor. L’attenzione sul 24enne statunitense sta crescendo settimana dopo settimana. E New Balance ne ha approfittato per prendere la palla al balzo.

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Dalla stagione 2027, infatti, Shelton non vestirà più On, marchio a cui ha associato il suo nome da marzo 2023 e che continua a sponsorizzare tennisti come Flavio Cobolli, Joao Fonseca e Iga Swiatek. Il nuovo contratto con New Balance prevede uno stipendio base di cinque milioni di dollari all’anno, che diventeranno dieci se Ben chiuderà la stagione in top 10. Nel caso terminasse l’annata in vetta alla classifica, invece, l’ammontare arriverebbe addirittura a tredici milioni. Shelton entrerà dunque a far parte della storica famiglia New Balance, che attualmente veste anche altri suoi connazionali, come Coco Gauff e Tommy Paul.

🚨 Shelton deja On y vuelve a New Balance



Después de varios años con la marca suiza, vuelve a New Balance con un acuerdo multimillonario.



💵 Un fijo de 5 millones de dólares al año

💰 Un extra de 5 millones más si acaba el año entre el 2-10 del Ranking

🫰 Extra de 3 millones… pic.twitter.com/sLAqYsy7l3 — José Morón (@jmgmoron) November 9, 2026

Shelton: il passato con New Balance e le prospettive

Curioso come Ben in passato abbia già vestito New Balance. Quando non aveva ancora uno sponsor per l’abbigliamento, nei suoi primi mesi sul circuito, lo statunitense ha alternato alcuni completini a sua scelta. In alcuni tornei, compreso l’Australian Open 2023, quando a sorpresa raggiunse i quarti di finale, l’americano ha indossato vestiti New Balance senza che il marchio lo sponsorizzasse.

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A distanza di quasi quattro anni, Shelton è diventato uno dei volti più riconoscibili del tennis mondiale. Ormai stabile tra le prime posizioni del ranking, nel 2026 lo statunitense è stato capace di vincere su tutte le superfici: a Dallas (cemento indoor), a Monaco di Baviera (terra rossa), a Stoccarda (erba) e a Montreal (cemento outdoor), con quest’ultimo titolo confermato dopo il successo a Toronto nel 2025.

Per la prima volta finalista Slam allo US Open, dopo un paio di sconfitte nei penultimi atti dei Major (US Open 2023 e Australian Open 2025), Ben ora ha intenzione di compiere il passo definitivo: raggiungere la vetta della classifica e laurearsi campione in un Major. Intanto, è approdato per l’ennesima volta in una finale 1000 a Parigi e si è qualificato per la seconda edizione consecutiva delle ATP Finals di Torino. Il 2027 sarà l’anno della consacrazione? Nuovi sponsor e l’innesto di Juan Carlos Ferrero nel team lasciano presagire che l’intento sia quello. Ora non ci resta altro che capire se ci riuscirà o meno.

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