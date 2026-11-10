Sinner: “Ho i dottori migliori al mondo. Norman simile a Cahill”

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Jannik Sinner è tornato ad apparire pubblicamente dopo diversi mesi e lo ha fatto in un evento presso l’Auditorium Torre Allianz di Milano in un talk a cui hanno preso parte anche l’Amministratore Delegato di ‘Allianz Italia’ Giacomo Campora e il suo ex coach Darren Cahill.

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Sinner: “Sto bene, stiamo facendo di tutto per essere in campo il prima possibile”

Il primo passaggio è sulle condizioni fisiche e sul possibile rientro in campo: “Sto bene, stiamo facendo di tutto per essere sul campo prima possibile. Ho un team importante con me, Stiamo seguendo tutti i protocolli per tornare in campo prima possibile. La mia squadra mi conosce meglio dei miei genitori, i miei li vedo veramente poco. Loro mi capiscono anche con uno sguardo: sono sotto controllo 24 ore su 24. Senza di loro non riuscirei mai ad avere il successo che ho avuto in passato e, spero, anche in futuro”.

Interrogato da Giacomo Campora sulla finale di Wimbledon 2026 vinta contro Alexander Zverev, Jannik Sinner è stato molto sincero: “C’è tanta differenza tra una finale persa e una finale vinta. Zverev stava giocando e servendo molto bene, ho avuto tanti momenti in cui poteva fare mosse importanti, ma serve pazienza. Eravamo alla pari, stavamo giocando alla pari. Le partite si vincono e si perdono, ho aspettato il momento giusto in cui lui ha abbassato la percentuale della prima di servizio. In quel momento era l’unica arma che avevo“.

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Una citazione anche per Kimi Antonelli, laureatosi recentemente campione del mondo in Formula 1: “Ho una grande passione per il motorsport. Siamo tutti felici per quello che ha fatto Kimi Antonelli. Ognuno di noi è diverso, ora è facile parlare di Kimi, ma anche lui ha passato momenti difficili. È un talento ma senza lavoro non vai da nessuna parte, e lui ha lavorato tantissimo”.

Cahill: “La qualità principale di Jannik è la curiosità”

Ha poi preso la parola Darren Cahill: “Ogni campione è diverso: la qualità che ho visto in Jannik è la curiosità che ha su qualsiasi cosa. Molti cercano di assorbire la sua mentalità. Lui fa sempre tante domande per migliorare come tennista e come persona. È la prima volta che l’ho visto in un atleta di questo livello. Tra noi due il rapporto è nato nel 2022. Devi farti tante domande per entrare nella testa del giocatore che stai allenando: così ti guadagni la sua fiducia”.

“Abbiamo creato e plasmato una squadra incredibile, ma il 99% di quello che abbiamo fatto è merito suo. È lui che va in campo. Tutti gli altri fanno l’1% finale, e questo fa la differenza. In Australia era sotto 2-0 contro Medvedev e Vagnozzi gli ha dato un consiglio: lui ha fatto il contrario, poi ha seguito il consiglio e alla fine ha rimontato. Se gli diciamo di correre 10 km, lui ne fa 11. È stato un grande privilegio essere il suo allenatore”.

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Sinner risponde ai giornalisti

Alla domanda del direttore Ubaldo Scanagatta sul tipo di pressione percepita negli ultimi mesi, Jannik Sinner ha subito scherzato: “Come sempre molto corte, il problema è che poi mi dimentico sempre la prima parte. Sono stati mesi non semplici, perché mi manca la competizione e di essere in campo per dare il 100%. In questo momento importantissimo, prendersi cura del mio corpo è importante perché voglio giocare per altri 10 o 15 anni. Ho 25 anni e voglio andare in campo per dare il mio meglio. Quest’anno è stato interessante e bello, perché ho vinto Wimbledon e a Roma davanti agli italiani. Mi sto fidando dei miei dottori, che sono i migliori al mondo. Devo accettare il programma che mi stanno dando, è l’unica opzione che ho in questo momento. La pressione è sempre lì, sarebbe strano non averla, ma in questo momento è l’ultimo dei miei problemi”.

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“È stato un processo interessante, perché all’inizio avevamo in mente un obiettivo che poi si è rivelato non possibile. Io sono un giocatore di tennis, non un dottore per cui l’unica opzione era fidarmi. Abbiamo fatto di tutto per proteggere la mia carriera a lungo termine”.

“Sono uscite tante notizie e informazioni non giuste, l’importante è che quelle giuste le sappiamo io e il mio team. L’unica cosa che voglio è tornare in campo e dare il mio massimo. Stiamo lavorando tutti i giorni in palestra, l’unico obiettivo che ho è tornare in campo”.

“Il successo non mi ha mai cambiato. Sono andato via di casa presto, ma sono rimasto un ragazzo normale, la normalità è quello che mi lega con le persone”.

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“Credo che era più importante la scelta che abbiamo fatto con Simone, Darren e tutto il team perché ho cambiato tutto il team. Magnus è una persona molto simile a Darren, che ha lavorato tantissimi anni con Wawrinka ed è una persona che accetta il modo con cui già noi stiamo lavorando. Questo è importante per non dover cambiare ancora tutto e mettere quell’1% ogni anno per essere un giocatore sempre migliore. Darren è diventato praticamente il mio secondo papà, avevamo dei momenti difficili ma è sempre stata una delle prime persone che ho chiamato. Mi mancherà questo aspetto, ma c’è anche da dire che rimarrà sempre nei miei contatti e so che quando avrò bisogno lo posso chiamare. O almeno spero (ride, n.d.r.). È una rottura normale, ci stiamo lasciando senza problemi”.

“In questo periodo sono a casa a giocare tutto il giorno al simulatore, tranne quando vado in palestra. In futuro mi vedrete su una macchina, ma adesso penso a tornare in campo. È la prima volta che non ho il controllo, è una sensazione strana che non mi piace. Ma ho il tempo di stare con i miei genitori e i miei amici”.

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