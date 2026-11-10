WTA Finals: Andreeva parte forte, Svitolina si arrende in 1h11′

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WTA Finals Finale Mirra Andreeva 3 6 6 Elina Svitolina 6 4 0 Statistiche e andamento

M. Andreeva b. E. Svitolina 6-4 6-0

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First FAGE WTA Finals singles win is under Mirra Andreeva's belt 👏#FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage pic.twitter.com/pLK2Kk1V2f — wta (@WTA) November 9, 2026

Alla prima partecipazione della carriera, dato che nel 2025 è stata alternate e non ha avuto la possibilità di giocare, Mirra Andreeva ha assolto il proprio impegno in 1h11′ battendo Elina Svitolina in 6-4 6-0 all’esordio alle WTA Finals 2026. A Indian Wells, dove si è laureata campionessa l’anno passato conquistando il secondo ‘1000’ della carriera, la 19enne di Krasnoyarsk si è messa alle spalle le due polemiche che l’hanno riguardata da vicino negli ultimi giorni, dalle parole di Jessica Pegula alla mancata foto di gruppo proprio a causa della volontà della sua avversaria odierna. Un debutto quasi sul velluto per la talentuosa russa, che ha dovuto annullare qualche palla break, ma a conti fatti non si è mai fatta strappare il servizio. Con questo risultato, inoltre, si è portata in testa al Group 2.

La cronaca della partita

L’avvio di match tra Mirra Andreeva ed Elina Svitolina è in totale equilibrio, nonostante un’occasione di scappare via sprecata dalla più giovane delle due. Per l’allungo è solo questione di tempo e questo arriva addirittura a zero sul 2-2, permettendo alla russa di scappare sul 4-2 in men che non si dica. Amministrato il vantaggio fino alle ultime battute, la n. 3 del mondo va a servire per il set e si trova a dover fronteggiare una palla break, annullata con un dritto sulla riga seguito dalla volée alta, prima di chiudere con il passante non contenuto dall’ucraina. Il secondo parziale è un ‘one women show’ da parte della russa, che sfrutta i tanti errori tattici e tecnici dell’avversaria, in grado solo a tratti di scuotersi in un moto d’orgoglio, per rifilarle un bagel senza storia. I titoli di coda arrivano con la mancata stretta di mano tra le due.

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