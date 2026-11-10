WTA Finals: Pegula batte Kostyuk e punta alle semifinali

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WTA Finals Finale Marta Kostyuk 10 2 5 Jessica Pegula 5 6 7 Statistiche e andamento

Jessica Pegula supera Marta Kostyuk alle Finals, con il punteggio di 6-2 7-5. Accompagnata da 30 gradi di temperatura, nelle ore più calde della giornata a Indian Wells, l’americana, ha fatto valere i favori del pronostico dettati dalla classifica e dalla maggiore esperienza. A farne le spese è stata l’ucraina, che si presentava a questo appuntamento forte di due recenti vittorie contro l’americana. Il primo sul cemento e il secondo sulla terra rossa, in cui aveva lasciato appena 8 game alla parecchio più grande avversaria, Jessica Pegula.

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In questa stagione, Kostyuk ha ampiamente dimostrato di potersela giocare alla pari con tutte le prime al mondo, presentandosi al suo debutto assoluto alle Finals con lo status di Top 10. Con l’esito odierno si aggiorna anche il computo storico dei precedenti: su otto partite complessive disputate tra le due, sei si sono concluse in due set e due in tre parziali (a Cincinnati e a Pechino). Ripercorrendo la rivalità, il primo incrocio a Cincinnati nel 2022 aveva visto trionfare Pegula in tre set, seguito da un’affermazione molto più netta dell’americana (6-0 6-2) all’Australian Open del 2023. A San Diego, nel 2024, era arrivata la prima vittoria di Kostyuk per 7-6 6-1, a cui Pegula aveva risposto imponendosi per 6-2 6-3 a Miami. Jessica ha chiuso la scorsa stagione con una vittoria al terzo set a Pechino, preludio ai due incroci a favore dell’ucraina nell’annata in corso.

Per Kostyuk arriva l’eliminazione matematica dalle WTA Finals, mentre Pegula prosegue il suo cammino in quella che è la sua quinta partecipazione consecutiva al torneo.

Primo set: tanti errori di Kostyuk, Pegula chiude 6-2

L’avvio di partita sorride a Jessica Pegula, capace di portarsi avanti per 1-0 sfruttando un approccio decisamente falloso di Marta Kostyuk al servizio. L’ucraina perde a zero il game d’apertura, palesando fin dai primi scambi grandi difficoltà in battuta che l’americana sfrutta abilmente per centrare subito il break. Dopo i tanti errori iniziali e un ulteriore turno a zero, Kostyuk riesce a conquistare il suo primo game della partita solo nel terzo gioco. Pur collezionando alcuni punti consecutivi e sembrando maggiormente entrata nel match rispetto alle battute iniziali, l’ucraina non riesce a strappare il servizio all’americana.

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A comandare la partita sono infatti i tanti errori gratuiti di Kostyuk, che appare insolitamente frettolosa e poco grintosa rispetto alla sua proverbiale indole agguerrita, non riuscendo a esprimere il suo miglior tennis. Il punteggio vede l’americana avanti per 3 giochi a 2, prima di allungare sul 4-2 e togliere nuovamente il servizio all’avversaria, preparandosi così a servire per il primo set sul 5-2. Kostyuk ha mostrato chiare difficoltà nel gestire la seconda palla di servizio dopo aver sbagliato la prima. A condizionare la prestazione dell’ucraina potrebbe esserci un dolore al polso, avvertito a Tokyo, sebbene al momento non vi siano informazioni note. Jessica Pegula mette a segno, senza troppi ostacoli, l’ultimo game e conquista indisturbata il primo parziale.

Secondo set: Kostyuk rientra, Pegula concretizza

Il secondo set si apre con Kostyuk ancora al servizio. L’ucraina continua a commettere errori in battuta e qualche gratuito. Cede così il turno ai vantaggi, mandando Pegula sull’1-0. Kostyuk reagisce immediatamente, trovando il pareggio sull’1-1 ripagando l’avversaria con la stessa moneta, strappandole il servizio. Le due giocatrici proseguono breakkando a vicenda fino al 2-2. Nel gioco successivo, Kostyuk riesce finalmente a incamerare il game in battuta. L’ucraina entra molto di più nel match rispetto all’inizio. Mette a segno buoni scambi, mettendo in chiara difficoltà anche Jessica Pegula. L’americana, tuttavia, mantiene il proprio turno di battuta e l’aggancia sul 3-3. Ora la partita è cambiata profondamente.

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Kostyuk appare più determinata e centrata, tiene lo scambio e rimane a lottare su ogni palla. L’ucraina sale così 4-3, ma l’americana pareggia prontamente i conti. Nel nono game, Kostyuk piazza un ace fondamentale per ribaltare una situazione di forte rischio per il set. Entrando nelle fasi decisive del parziale, l’ucraina si ritrova avanti 5-4. L’americana ha una grande chance per piazzare il break, ma non ci riesce. Le condizioni del campo, ormai pieno di ombre, e il sole, che colpisce dritto negli occhi delle giocatrici, non facilitano affatto lo sviluppo del gioco. Pegula tiene poi il servizio in maniera agevole, portandosi sul 5 pari. Il ritmo agonistico si alza ulteriormente nel finale. Kostyuk cancella ben tre break point a Pegula, trovando la parità sul 40-40. Un sanguinoso doppio fallo, però, toglie il vantaggio all’ucraina. L’americana ne approfitta per conquistare il game e salire sul 6-5. Nel gioco successivo, Pegula chiude i conti archiviando definitivamente il set e il match per 7-5.

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