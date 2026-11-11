ATP Finals: Sinner atteso a Torino per due appuntamenti con gli sponsor

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Jannik Sinner è tornato a parlare e qualche segnale interessante lo ha fornito. Dalla prudenza per il rientro in Australia fino al distacco da Darren Cahill per proseguire con Magnus Norman, la conferenza stampa dell’altoatesino organizzata dallo sponsor Allianz ha rappresentato un tentativo da parte degli addetti ai lavori di rientrare nel mondo di ‘Jan’, che invece era rimasto opaco negli ultimi mesi. L’ex n. 1 del mondo ha dato la sensazione di essere leggermente cambiato in qualche aspetto del suo carattere, anche se poi la verità emergerà quando tornerà a calcare i campi del circuito. Intanto, però, nel fine settimana sarà a Torino. Non di certo per partecipare alle ATP Finals 2026, evento per il quale si era comunque qualificato, ma per altre ragioni.

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Come riportato dall’edizione di Torino de ‘Il Corriere della Sera’, infatti, Jannik Sinner si dovrebbe presentare nel capoluogo piemontese nei giorni precedenti alle ATP Finals per un paio di impegni legati – anche in questo caso – agli sponsor. Venerdì 13 è atteso alla Nuvola Lavazza per un evento privato, mentre in serata parteciperà a una cena di gala organizzata all’Inalpi Arena e a cui prenderanno parte tutti i tennisti che sono stati n. 1 del mondo. Sabato 14, poi, in collaborazione con lo sponsor tecnico Head presenterà e lancerà la nuova racchetta personalizzata con il suo nome e il logo della volpe stilizzata.

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