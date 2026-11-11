ATP Stoccolma: cade Ruud, avanzano Fritz e Rune. Humbert trova Musetti ai quarti

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ATP Stoccolma · Ottavi di finale Finale Miomir Kecmanovic 64 6 1 4 Holger Rune 406 2 6 6 Statistiche e andamento

Continuano gli ottavi di finale in quel di Stoccolma. Dopo l’uscita di Lorenzo Sonego contro Alejandro Tabilo, Lorenzo Musetti è l’unico italiano rimasto nel tabellone e dovrà affrontrare il francese Ugo Humbert. Vince e convince Taylor Fritz, eliminati invece dal torneo Ruud e Kecmanovic, sconfitti rispettivamente da Shevchenko e Rune. Ecco il resoconto di giornata.

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Humbert avanza senza problemi, Fritz raggiunge quota 11 quarti di finale nel 2026

Ottavo di finale sul velluto per Ugo Humbert che – in poco più di un’ora di gioco – si regala un posto ai quarti dell’Atp di Stoccolma, dopo aver eliminato il qualificato Borna Gojo 6-2 6-4. La superiorità del francese si è resa visibile fin dal primo istante, con il break in apertura che ha permesso alla testa di serie numero 7 del torneo di gestire il match. 29 sono i minuti in campo e la durata totale della prima frazione di gioco. Nel secondo set, un po’ di nervosismo per il croato che chiude con 4 doppi falli e lascia definitivamente il torneo. Per Humbert adesso, ci sarà Lorenzo Musetti ad attenderlo ai quarti di finale.

Non delude le aspettative la testa di serie numero 1 del torneo, Taylor Fritz che, supera Cameron Norrie nel giro di due set 7-5 6-3, e raggiunge i quarti di finale di Stoccolma. Un derby “all’inglese”, se così vogliamo chiamarlo, tra lo statunitense e il britannico. Per la quindicesima volta i due tennisti sono stati l’uno di fronte all’altro: il californiano guida questo testa a testa per 9 vittorie a 6, di cui tre consecutive. A fare la differenza, sicuramente un servizio impattante per Fritz che ha chiuso con 13 ace, a discapito dei soli 3 di Norrie. Una prima che ha funzionato particolarmente, con percentuali che superano anche l’80%. Ma anche una serie di colpi vincenti che non ha lasciato scampo al britannico, chiuso per 31 a 23. Al turno successivo del tabellone, i quarti di finale, la testa di serie numero 1 troverà Holger Rune. Si tratta dell’11° quarto di finale di questo 2026, il quarto nell’ultimo mese, considerano Lione, Basilea, Parigi e Stoccolma.

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Fritz books Quarter-Final spot 🤝@Taylor_Fritz97 defeats Norrie in straight sets to move into the last 8 in Stockholm 👏@bybitsthlmopen pic.twitter.com/2xN0MyDBkF — ATP Tour (@atptour) November 11, 2026

Impresa Shevchenko, eliminato Ruud! Ribalta il punteggio Rune e passa il turno

Ebbene si, dopo tre sconfitte nei testa a testa tra i due tennisti, è arrivata la prima vittoria nel circuito per Alexander Shevchenko contro Casper Ruud. Un ottimo momento per il tennista kazako che, dopo aver superato i turni di qualificazione e – soprattutto – Adrian Mannarino al primo turno, è riuscito ad eliminare a sorpresa la testa di serie numero 2 del torneo Casper Ruud in tre set, con il punteggio finale di 6-7(5) 6-4 6-3. Nonostante lo svantaggio nel primo set, il numero 107 al mondo è riuscito a tener testa al norvegese per tutto l’arco del match. La prima frazione di gioco si è decisa al tie-break, dove Shevchenko ha pagato di esperienza nei momenti decisivi. Nel secondo e terzo set, sono aumentate le percentuali con le prime per il kazako, arrivato a toccare anche il 75% nel terzo set; crollo invece al servizio per Ruud che chiude l’ultimo atto di gioco con un misero 44%. Eliminato dunque il campione in carica di Stoccolma, con Shevchenko che interrompe la serie negativa e raggiunge i quarti di finale, dove affronterà l’argentino Tirante.

Shevchenko KO's the defending champ! 😲



The qualifier takes down Ruud to make the quarter-finals in Stockholm! 🔥#bybitstockholmopen pic.twitter.com/JSJ6BWFNe3 — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2026

Non si interrompe la striscia di vittorie consecutive di Holger Rune contro Miomir Kecmanovic. I due tennisti, nei loro precedenti incontri, hanno sempre dato spettacolo, specialmente durante l’Australian Open della passata stagione, dove il danese ha avuto la meglio dopo 5 set e tre ore e mezza di gioco. Anche quest’oggi, l’ex numero 4 al mondo è partito in svantaggio, giocando una prima frazione di gioco complicata, caratterizzata da ben 14 errori non forzati contro i due del croato. Ciononostante, Rune non si è scomposto e ha continuato a giocare il suo tennis, salendo in cattedra nel secondo set. E, se il primo è durato 24 minuti a favore di Kecmanovic, il secondo – con lo stesso identico tempo – è volato via a favore del danese che ha portato il match al terzo. Nell’ultimo anno, continuano a piovere vincenti del danese che termina l’incontro con 41 vincenti a discapito dei 18 di Kecmanovic. Il punteggio finale è di 2-6 6-1 6-4 e ai quarti di finale troverà Taylor Fritz.

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