ATP Stoccolma: Sonego annulla un match point e la porta al terzo, ma vince Tabilo

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ATP Stoccolma · Ottavi di finale Finale Lorenzo Sonego 115 62 7 5 Alejandro Tabilo 31 7 67 7 Statistiche e andamento

Lorenzo Sonego non può essere contento del risultato, ma al Bybit Stockholm Open ha messo in campo un tennis che si avvicinava molto a quello dei suoi periodi migliori, tra un dritto molto positivo con anche smorzate degne di questo nome e soprattutto quello spirito che a volte quest’anno gli è mancato. È finita 7-6(2) 6-7(7) 7-5 per il n. 25 ATP Alejandro Tabilo che ritrova un vittoria assente dal primo turno di Tokyo (Paul), capace di una prestazione sufficientemente solida e particolarmente bravo nel dimenticare il match point avuto nella seconda partita.

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Ricordiamo che il title sponsor del torneo non è una bevanda e che qui si sta sperimentando il cambio palle ogni sette giochi invece del classico 7/9, in seguitos alle critiche di diversi tennisti sul feltro di questa marca che si gonfiava rallentando il gioco. La marca partner dell’ATP che viene utilizzata in questa parte della stagione per uniformare lo swing, poiché un’altra delle lamentele dei giocatori riguarda infatti il troppo frequente passaggio a diverse marche/modelli. Insomma, cambiate più spesso le palle ma cambiatele meno. A Stoccolma ne ha fatto le spese il prodotto dell’ex pro che aveva battuto Nadal al Roland Garros. In ogni caso, su tre set, in appena tre game si è vista la chance del break (una concretizzata) e solo un altro è andato ai vantaggi.

Superate le qualificazioni, Lorenzo era tornato alla vittoria in un tabellone principale dal primo turno di Chengdu contro Duckworth e, come sempre, ha cercato di colpire più dritti possibili, senza esagerare con gli sventagli “impossibili” affrontando un mancino, peraltro dotato di due fondamentali al rimbalzo più equilibrati dell’azzurro. Alla fine ha prevalso un Tabilo più solido negli scambi da fondo.

Primo set – Occasioni per Sonego all’inizio, il finale premia Tabilo

Lorenzo parte in riposta, scatena subito il drittone e nel lungo primo game guadagna tre palle break da sinistra: due volte troppo passivo, sulla terza può entrare con il suo colpo migliore sull’incomprensibile rovescio slice galleggiante né corto né profondo, centrando però il nastro. La partita si incanala così sui turni di battuta senza più chiare occasioni per la risposta. L’interessante 15-30 dell’undicesimo game offerto da Alejandro lasciando un passante che rimane in campo è immediatamente rimediato dall’ace.

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Al tie-break, due volte Tabilo si salva da situazioni di svantaggio: una con il dritto mancino che passa il torinese a rete, un’altra recuperando una posizione indifendibile fino all’errore bimane dell’azzurro. Si cambia campo sul 4-2 Cile, Sonego si è ormai disunito e perde anche i successivi tre punti. Bilancio vincenti/gratuiti migliore per Lorenzo, che non ha concesso palle break, dunque – un modo di vederla – quello arrivato all’ultimo gioco con più da perdere.

Secondo set – Sonego salva un match point e la porta al terzo

Nell’angolo, Lorenzo Musetti ha lasciato il proprio posto da spettatore di fianco a Vincenzo Santopadre che compensa sgranocchiando qualcosa. Con il punteggio che non si schioda dai turni di battuta, il ventinovenne nativo di Toronto guadagna la sua prima palla break sul 5 pari – momento tosto – ben annullata dal torinese con la smorzata di dritto. A proposito di punti pesanti, 5 pari anche nel tie-break: ben giocato da entrambi, ma alla fine il rovescio di Tabilo gli permette la chance di chiudere con il dritto.

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Match point, annullato da Sonego con un scambio alla… Sonego, aggressivo, senza paura e, dopo la mezza volata successiva al dritto anomalo con i piedi fuori dal corridoio, anche po’ graziato un passante che avrebbe potuto essere più competitivo. Il set point non si gioca per la precisa prima cilena, poi Lorenzo lascia fermo l’avversario con una catenata lungolinea (13° vincente di dritto del parziale, 6 non forzati) e con il servizio rimanda tutto al terzo set.

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Terzo set – Tabilo più solido nel finale, Sonego cede con onore

Alejandro pare aver archiviato il match point sfumato e in questo parziale si sta giocando il 44% dei punti in attacco (24% la media del Tour), ma non gli basta per andare oltre lo 0-30 in risposta al sesto game. Lorenzo serve per arrivare al tie-break, si ritrova 30 pari dopo due dritti cileni intoccabili. L’undicesimo colpo della scambio, un rovescio, gli finisce lungo, matchpoint, su cui il dritto un po’ trattenuto gli vola via e Tabilo, che ha risposto bene alle ultime due prime di servizio, può festeggiare il ritorno alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive.

Peccato per Lorenzo che ha messo in campo un’ottima prestazione dopo una stagione condizionata dall’assenza iniziale per l’infortunio al polso, ma questo match prova che le condizioni per ritrovare la strada giusta ci sono. Per Alejandro, quarti di finale con Alex Michelsen, dal quale ha perso in tre set l’unico precedente, quest’anno a Miami.

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