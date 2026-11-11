Casamonti (Match Ball Firenze): “Stagione sfortunata. Ma siamo orgogliosi”

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Si è svolto nella giornata di martedì 10 novembre il sorteggio per le fasi finali del campionato di Serie A1 maschile e ogni circolo coinvolto ha conosciuto la rispettiva avversaria. Tra essi anche il Match Ball Firenze Country Club, terzo classificato nel Girone 1 e accoppiato al TC Crema per lo spareggio salvezza. Una sfida fondamentale per una delle realtà toscane più in voga, finalista scudetto la scorsa stagione nonché protagonista del ritorno di Firenze nel grande circuito ATP col neonato Banca Mediolanum Florence Open (vinto da Filippo Romano), Challenger 50 che ha ridato lustro alla città riportandola nei palcoscenici maggiori.

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Per il circolo di Bagno a Ripoli è stato un mese da montagne russe, partito con la soddisfazione di organizzare un torneo di prestigio internazionale e ora proiettato al mantenimento della categoria contro il circolo lombardo, quarto classificato nel Girone 2 con zero punti all’attivo. Per commentare tutto questo ci siamo interfacciati con Leonardo Casamonti, presidente del circolo fiorentino, che inizia l’intervista commentando il quarto posto del girone scansato dai suoi ragazzi alle ultime giornate: “Per noi è un buon risultato. All’inizio della stagione avremmo potuto sperare di arrivare secondi: era uno dei nostri obiettivi. Purtroppo, però, gli infortuni hanno praticamente decimato la squadra. Arrivare ai playout con il terzo posto garantito è quindi un ottimo risultato”.

C’è rammarico anche per qualche risultato sul campo o per determinati episodi, oltre che per gli infortuni?

“Il rammarico è che quest’anno avremmo potuto avere una squadra già completa. Il rientro di Brancatelli dal college avrebbe, infatti, ampliato la nostra rosa, ma gli infortuni di Sciahbasi e Jacopo (Berrettini, ndr), insieme alla partenza di Meduri per il college, hanno condizionato pesantemente la stagione. Il nostro obiettivo è stato quello di difenderci e sperare nel recupero dei giocatori. Anche Sciahbasi domenica ha provato a giocare sulla terra, ma fa ancora fatica e non è nelle condizioni migliori. Contiamo di recuperarlo presto. Per il prossimo anno dovremo capire come gestire queste incertezze legate ai college e ai giocatori che intraprendono percorsi professionistici importanti, mettendo al centro la propria carriera. Sono situazioni che ci costringono a soffrire fino alla fine”.

Come ha visto i ragazzi in vista dei playout? Sono pronti e carichi per affrontarli?

“Le premesse ci sono. Con il passare delle giornate stiamo recuperando progressivamente i giocatori, dopo aver affrontato le prime partite con una formazione davvero ridotta. Mi ha fatto piacere ritrovare Meduri domenica scorsa: è arrivato dall’America per il weekend e l’ho visto in buone condizioni. È un segnale positivo in vista delle prossime domeniche. Probabilmente già dal prossimo appuntamento, tra due settimane, potremo avere una formazione quasi al completo”.

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Avrete il vantaggio di disputare in casa la gara di ritorno.

“Le considerazioni da fare sono tante. Da dirigente, sono contento soprattutto di aver evitato Palermo: è una squadra sempre forte, ma anche una trasferta molto onerosa. Inoltre sarebbe stato uno scontro un po’ fratricida, perché con loro gioca Piraino, che si allena qui da noi. Anche a livello umano preferiamo aver evitato questa sfida”.

Avete ospitato da poco un Challenger 50, riportando Firenze nel grande tennis. Quanto è grande l’orgoglio per aver organizzato un torneo del genere? E c’è la volontà non soltanto di mantenerlo, ma magari anche di farlo crescere?

“Queste opportunità sono fondamentalmente legate al successo della manifestazione. Aver organizzato un grande torneo in pochissimo tempo ci ha permesso di dimostrare all’ATP le capacità organizzative del nostro circolo e, soprattutto, la qualità delle nostre strutture. Il torneo è andato molto bene e ne sono orgoglioso, questo era importante proprio per poter riportare a Firenze una manifestazione di prestigio ancora maggiore. È chiaro che il calendario è molto fitto e che inserirsi con formule leggermente diverse non è semplice, ma ci sono segnali positivi. Abbiamo ricevuto feedback dall’ATP e c’è la disponibilità a darci nuovamente fiducia il prossimo anno, magari individuando una data più consona alle nostre esigenze. Forse riusciremo a guadagnare quei 10-15 giorni che darebbero maggiore tranquillità all’organizzazione della manifestazione”.

Ludovico Mauro

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