Cobolli senza precedenti: traguardi, Finals e quel dato controintuitivo

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L’obiettivo è stato raggiunto. Flavio Cobolli giocherà le Nitto ATP Finals di Torino per la prima volta. Grazie al romano e a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, tra pochi giorni la storia del tennis italiano avrà dunque un nuovo capitolo per quanto riguarda l’evento di fine anno, dedicato agli otto tennisti più forti – e alle migliori otto coppie – del mondo. Quinto qualificato per il torneo piemontese, Flavio ha messo in piedi una stagione strepitosa e oltre ogni aspettativa. Il titolo ad Acapulco, le finali al Roland Garros e a Monaco di Baviera, il penultimo atto a Cincinnati e i quarti a Wimbledon e Madrid.

Questi i migliori risultati di Cobbo, che però, come abbiamo già visto qualche settimana fa, ha anche dimostrato di aver faticato in alcuni momenti della stagione. Anche contro tennisti sulla carta meno quotati di lui. Ciononostante, con la grinta che lo contraddistingue l’azzurro ha lottato punto dopo punto. E grazie soprattutto agli ottimi piazzamenti già citati, si è arrampicato sino alla sesta posizione mondiale.

Nelle ultime settimane Flavio è sembrato però un po’ in riserva. Dopo la trasferta americana, l’italiano si è arreso all’esordio sia a Pechino che a Shanghai. Si è ritirato durante l’ottavo di finale a Vienna contro Matteo Berrettini, a seguito della semifinale raggiunta a Lione, in cui Lorenzo Musetti lo ha battuto. E infine, ha deciso di alzare bandiera bianca a Parigi, ancor prima di scendere in campo. Per un totale di 160 punti complessivi conquistati dopo lo US Open. Ora, si spera con le pile ricaricate, si appresta a prendere parte agli ultimi due appuntamenti stagionali: le ATP Finals e la Coppa Davis. Come detto, lo farà da numero 6 del mondo. Eppure, guardando un numero in particolare del suo 2026, per molte persone tutti questi traguardi potrebbero sembrare fuori da ogni logica.