Sinner, il protocollo della pazienza: l’Australia è una speranza, non una certezza

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“Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”. Lo diceva lo zio Ben a Spider-Man, in una delle frasi più celebri del fumetto, film, leggenda Marvel. E ieri, alla Torre Allianz di Milano, mi è tornata in mente osservando Jannik Sinner e cercando di quantificare la responsabilità che un ragazzo di venticinque anni si porta sulle spalle che non è soltanto quella di vincere, di rappresentare un Paese in giro per il mondo o di essere un esempio per le nuove generazioni. È anche quella, enorme, di catalizzare l’attenzione di una stampa sportiva che, per qualche ora, si è fatta tramite tra lui e tifosi, tanti, tantissimi, in attesa di sapere come stesse davvero.

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Inutile nasconderlo: eravamo tutti lì per ascoltarlo. E aspettavamo che entrasse nella sala conferenze quasi come si aspetta una sposa in chiesa, prima di un matrimonio. Con quella curiosità un po’ impaziente di chi conosce già la storia, ma vuole finalmente sentirla raccontare dai protagonisti. Il matrimonio da celebrare, in questo caso, era quello tra le ipotesi e le intenzioni, tra le supposizioni degli ultimi mesi e le risposte che soltanto Sinner poteva darci. Il matrimonio si è celebrato ma la parte delle promesse, però, è rimasta sospesa.

Perché se c’era una cosa che speravamo di portarci a casa era la certezza che Jannik sarebbe tornato in Australia, magari dopo qualche torneo di preparazione, magari senza essere ancora al cento per cento, ma comunque con una data, un appuntamento, un punto fermo. E invece, uscendo da quella sala, la sensazione è stata che l’Australia fosse più lontana di quanto ci aspettassimo. Down Under, appunto. Non soltanto geograficamente.

Tra la speranza e la certezza c’è un ginocchio (che deve guarire)

“Spero di sì”. Tre parole. Sono quelle con cui Sinner ha risposto alla domanda se il protocollo di recupero prevedesse il suo rientro agli Australian Open. Non un sì, non un appuntamento fissato sul calendario, ma una speranza guidata da un protocollo, parola chiave di tutta la conferenza e concetto che abbiamo imparato ad accettare e a conoscere.

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“L’obiettivo è andare in Australia, l’obiettivo è fare qualche torneo prima, però i protocolli in questo momento li devo rispettare”. E ancora: “Mi sto fidando tanto […] di lavorare tutti i giorni verso quell’obiettivo che poi vedremo”.

Quel “poi vedremo”, pronunciato quasi con naturalezza, è probabilmente il passaggio che mi sono portato via dalla conferenza, perché è un ponte levatoio tra che collega speranze e obiettivi, una frase nette che racconta che il percorso è tracciato, ma non ancora concluso. Che il desiderio di tornare non equivale alla possibilità di farlo e soprattutto che il quando, anche dopo la conferenza di ieri, resta un concetto molto più ipotetico di quanto avremmo voluto.

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Le giornate senza racchetta

Del resto, Sinner non ha ancora ripreso in mano una racchetta. Le sue giornate sono fatte di palestra, riabilitazione di quel simulatore di Formula 1 che gli permette almeno di coltivare la passione per i motori. “Magari un giorno mi vedrete su una macchina, perché alla fine, tra gli sport, niente mi emoziona più del Motorsport. Mi manca andare in campo e dare il 100%, mi manca proprio quello che a me piace fare, giocare a tennis”. Ma subito dopo arriva la considerazione che forse spiega meglio di tutte le altre la sua scelta: “In questo momento è importantissimo prendersi cura del mio corpo perché voglio giocare per altri dieci, quindici anni. Quindi se dovessi tornare in campo un mese dopo non cambia niente”.

Ecco, credo che il punto sia esattamente questo. Un mese, un torneo, persino uno Slam, per chi aspetta possono sembrare un’eternità, ma per chi vuole costruire altri quindici anni di carriera rappresentano il prezzo da pagare per continuare a guardare lontano. Alla luna, magari. Perché, come si dice, anche quando non la si raggiunge, si può sempre finire tra le stelle.

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Non è un concetto semplice da accettare, soprattutto dopo quattro mesi senza vederlo competere. Eppure è quella che dobbiamo fare.

La maturità di accettare ciò che non si può controllare

C’è un altro passaggio che mi ha colpito. “È la prima volta che non ho il controllo. È una cosa strana, una sensazione che non mi piace”.

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Pensiamoci: stiamo parlando di un giocatore che ha costruito buona parte dei suoi successi sulla capacità di controllare praticamente tutto ciò che accade nella propria metà campo, influenzando anche quello che accadeva nell’altra metà. Un atleta che prepara le partite nei minimi dettagli, che lavora ossessivamente per migliorare e che ha imparato a gestire persino i momenti di maggiore pressione e che adesso deve accettare di affidare a qualcun altro, e soprattutto al proprio corpo, la decisione più importante: quando poter ricominciare.

“Io sono un giocatore di tennis, non sono un dottore”, ha spiegato, ricordando come un primo obiettivo di rientro si fosse rivelato impossibile da raggiungere. “Ho i dottori migliori al mondo intorno a me e sto seguendo semplicemente il programma che mi stanno dando. Lo devo accettare, è l’unica opzione che ho in questo momento”.

Maturità e consapevolezza

Mi è sembrato uno Jannik sereno, più maturo, soprattutto più consapevole di se stesso. Non che prima non lo fosse, ma la sensazione è che fermandosi si sia potuto vedere da fuori, attraverso occhi che vedono un’altra prospettiva, quella che guarda allo Jannik atleta fuori dal campo; non soltanto un semplice tennista ma personaggio trasversale di un Paese che lo ha eletto punto di riferimento sportivo, insieme all’altro grande talento che di nome fa Kimi.

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Mi ha colpito anche sentirgli dire che, al ritorno, probabilmente guarderà il tennis in modo diverso. “Prima quasi sembrava naturale, la cosa più normale. Fai un torneo, lo vinci”. Adesso, invece, sta imparando ad apprezzare maggiormente ciò che è riuscito a conquistare. “La voglia di vincere è ancora più alta”, ha aggiunto. E forse, quando tornerà ad alzare un trofeo, riuscirà a goderselo “anche un pochino di più”.

Non credo siano soltanto parole di circostanza. Credo che questo periodo, per quanto difficile, stia cambiando qualcosa nel suo rapporto con il tennis e che tutto questo sia funzionale al restituirci un Sinner migliore, non necessariamente perché giocherà meglio, ma perché avrà imparato qualcosa che nessun allenamento può insegnare.

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L’attesa è anche una nostra responsabilità

Torniamo allora a Spider-Man e a quelle grandi responsabilità. Perché ieri ho avuto la sensazione che Sinner conosca perfettamente il peso delle aspettative che lo circondano. Sa che ogni sua parola viene ascoltata, analizzata, interpretata, sa che milioni di tifosi in tutto il mondo aspettano il suo ritorno. Eppure non ha voluto offrire una rassicurazione che, in questo momento, non è nelle condizioni di garantire.

Avrebbe potuto farlo. Sarebbe bastato dire che ci vedremo a Melbourne, avremmo avuto tutti il nostro titolo, i tifosi la loro certezza e probabilmente saremmo usciti dalla sala un po’ più contenti. Invece ha scelto di non farlo. E forse la responsabilità più grande che ieri Sinner ha dimostrato di saper gestire è proprio quella di non promettere ciò che non può ancora mantenere. La non certezza che si afferma come la certezza di non dare nulla per scontato. Sembra un concetto astruso, ma spero di aver reso l’idea.

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A noi, giornalisti e appassionati, spetta l’altra metà del compito: raccontare quello che ha detto, senza trasformare un obiettivo in una certezza, provando a non scambiare la prudenza per pessimismo, ma neppure la speranza per una garanzia. Io stesso non sarei sorpreso se tra due settimane dovesse dirci che non si sente pronto a competere e non è pessimismo ma la summa di tutta una serie di segnali che chiunque è in grado di cogliere.

Sinner sta facendo tutto il possibile per tornare, su questo non deve esserci nessun dubbio, nessuna esitazione, ma sta anche facendo tutto il necessario per non doversi fermare nuovamente e tra queste due anime ad oggi, la seconda ha giustamente la precedenza. Avrei voluto uscire ieri dalla Torre Allianz con la convinzione di ritrovarlo in Australia, pronto a riprendersi ciò che il ginocchio gli ha temporaneamente tolto. Ne sono uscito con una consapevolezza diversa: Jannik vuole tornare, ma soltanto quando sarà davvero nelle condizioni di farlo.

Del resto, parlando della finale di Wimbledon, ci ha ricordato che “la pazienza è l’arma migliore” come anche detto da Cahill tra le sua famose cinque P. Allora gli era servita per battere Alexander Zverev. Adesso deve usarla contro un avversario che non può vedere dall’altra parte della rete e si chiama tempo e se c’è una cosa che ho capito ieri è che, per una volta, dovremo imparare a giocare la stessa partita anche noi.

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