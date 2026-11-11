Sinner, le reazioni della stampa italiana: “Risposta che raggela”, “Non si capisce una cosa importante”

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In tanti lo attendevano, in molti sono stati contenti di avergli fatto una domanda dopo mesi di silenzio e Jannik Sinner ha risposto – a modo suo – alle richieste dei giornalisti presenti alla Torre Allianz. I temi toccati sono stati molteplici, ma due in particolare meritano una maggiore attenzione: la separazione con Darren Cahill per affidarsi a Magnus Norman e la data del rientro nel circuito. Proprio su questo secondo punto non sono arrivate risposte definitive, anche perché – va detto – nessuno ha chiesto nello specifico quali fossero le condizioni reali del ginocchio. O perché si trovasse a Milano (parola di Valentino Rossi) per provare a risolvere definitivamente il problema. ‘Jan’ si è limitato a poche spiegazioni: sta lavorando tutti i giorni, spera di tornare in Australia o anche prima e sta seguendo i protocolli dei suoi medici, fidandosi ciecamente.

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Piccardi su ‘Il Corriere della Sera’: “La luce in fondo al tunnel è ancora lontana”

Quel che emerge da questa conferenza stampa, come prevedibile, è stato tema centrale di tanti giornali – sportivi e non – di mercoledì 11 novembre. Ed è molto interessante capire quali siano le impressioni dei colleghi che, insieme al direttore Ubaldo Scanagatta, erano presenti in loco, a pochi metri da Jannik Sinner. Gaia Piccardi, su ‘Il Corriere della Sera’, scrive così: “E oggi che con la sua paciosa cadenza prova a convincerci che è tutto okay[…], che le terapie conservative della tendinite al ginocchio destro risolveranno il problema e gli eviteranno l’intervento[…], permane la brutta sensazione che la luce in fondo al tunnel sia ancora lontana. È ipotizzabile un rientro in Australia? Spera. Definizione di speranza: stato d’animo di attesa fiduciosa riguardo alla realizzazione di un desiderio”.

Sulla stessa pagina de ‘Il Corriere della Sera’ dice la sua anche Adriano Panatta: “Mi ha colpito però l’accento che ha posto sull’impegno nel seguire tutti i protocolli consigliati dai medici. L’ha ripetuto e sottolineato, a scanso di equivoci e misteri. Lo capisco Jannik. Un tennista si sente tale solo quando è in campo e lui non fa mistero di voler tornare il prima possibile. L’esibizione di Riad a fine dicembre, poi forse un torneo minore, quindi lo Slam di Melbourne a gennaio. E se non sarà possibile, spero che i motivi non dovranno spiegarceli gli esperti della bandelletta diventati, nel frattempo, scienziati del protocollo“.

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Brusorio su ‘La Stampa’: “Non si capisce se cerca di convincere più noi o sé stesso”

Molto profondo e interessante anche il commento di Paolo Brusorio sul quotidiano ‘La Stampa’, di cui vi offriamo alcuni estratti: “Jannik Sinner scopre un rivale che non sa maneggiare: l’assenza. Non gestisce lui la tattica, essere attore ma non protagonista lo manda in bestia: non la racconta così, ma il risultato è questo, la Volpe si sente braccata e il cacciatore, se non invisibile, sa come mimetizzarsi. […] Per un attimo la bandelletta maledetta, rima baciata mai così dolorosa, manda i cattivi pensieri nella camera oscura. Lì dove regna l’incertezza, dove il futuro non ha un confine. […] Qui vogliamo sapere se sarà in Australia per il primo Slam del 2027, ma un atleta che non ha certezze non è in grado nemmeno di trasmetterle. […] Non si capisce se cerca di convincere più noi o sé stesso. Dipendere da fattori esterni alla propria gestione è l’avversario peggiore per un campione”.

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Martucci su ‘Il Messaggero’: “La risposta di Sinner raggela”

Vincenzo Martucci, sulle pagine de ‘Il Messaggero’ scrive così: “Come sta Jannik Sinner? C’è la risposta preoccupante che è scappata a Valentino Rossi domenica, dopo una stretta di mano fra i due campioni in un albergo a Milano. […] C’è quella ufficiale, studiata per la conferenza stampa del nuovo sponsor multimilionario Allianz di cui diventa brand ambassador. […] E poi c’è quella che raggela a fine presentazione dell’evento ‘Be Like Sinner’. Jannik ripete di essere sempre rimasto sé stesso come valori e anche come gruppo di lavoro. […] Epperò ammette che questi mesi di forzato stop, dal 12 luglio, lo hanno fatto pensare in modo diverso. […] Lo stop ai box sta mettendo a dura prova la pazienza di Jannik”.

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Chiudiamo con un trafiletto presente sulle colonne de ‘Il Sole 24 Ore’ che traduce la nuova partnership tra Jannik Sinner e Allianz: “Una partnership che nasce sulla scorta di valori comuni, come la fiducia e la visione per il futuro e che proprio per questo avrà come tratto distintivo il claim ‘Be Like Sinner’. Sul piatto anche una nuova polizza, Allianz Sports, per ‘proteggere’ la passione per il tennis e per il padel”.

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