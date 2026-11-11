Sinner rivela: “Alcuni giorni non riuscivo a muovermi”

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Per la prima volta Jannik Sinner svela qualche dettaglio in più circa il suo infortunio al ginocchio, senza scendere nei particolari ma ammettendo che la situazione non è per nulla banale.

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Nell’ultimo video pubblicato questo pomeriggio sul suo canale YouTube, il n. 2 del mondo ha rivelato di aver passato giorni tranquilli, alternati però ad altri in cui non riusciva neanche a muoversi, raccontando del suo viaggio a Lione di inizio ottobre. Nel terzo episodio della serie (se così vogliamo chiamarla) Jannik Sinner Unfiltered, realizzata in collaborazione con Allianz, sono apparse anche altre immagini di Darren Cahill, che ha ribadito quanto questo periodo di pausa forzata potrebbe essere in realtà anche un’opportunità di crescita. Di seguito quanto evidenziato.

Sul viaggio a Lione e sulle difficoltà a muoversi

“Siamo andati a Lione e domani faremo alcuni controlli al ginocchio. Vedremo che cosa diranno i dottori, speriamo che arrivino buone notizie, e con buone notizie intendo che nel giro di alcune settimane potremo caricare totalmente (il ginocchio, ndr) e prepararci in maniera adeguata per l’Australia. Sarebbe fantastico. Ci sono stati giorni in cui non ho sentito nulla e riuscivo a giocare senza problemi, ma altri in cui non riuscivo neanche a muovermi. È molto strano, ma faremo il controllo e vedremo come andrà”.

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“La parte peggiore di questo infortunio è che non posso giocare a tennis. Anche la mia vita fuori dal tennis è un po’ più limitata per il semplice fatto che non posso fare ciò che mi piace davvero, voglio proteggere il ginocchio nel miglior modo possibile. È anche dura vedere gli altri tennisti giocare e non poter competere con loro. La stagione che ho avuto è stata incredibile fino al momento in cui è successo tutto e così sono passato da una stagione molto positiva a una seconda parte di stagione molto dura. Il lungo termine però è molto più importante rispetto a vincere oggi“.

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Il ritorno a Montecarlo e l’operazione alle tonsille

“Mi sono operato alle tonsille, ho perso molto peso e forse lo si può vedere anche dal mio viso, che è più asciutto. Mi manca tanto il tennis e non vedo l’ora di poter tornare in campo, anche se non sono ancora pronto per farlo. Però quando succederà e riuscirò ad allenarmi per una settimana intera senza avvertire fastidi fisici, potrò gradualmente ritrovare tutte le mie sensazioni. Sono convinto che mi aiuterà anche a recuperare la giusta mentalità. E poi, quando tornerò a giocare in Australia, davanti a tanti tifosi, sarà bellissimo“.

Cahill e Ferrara su Sinner: “Più importante guardare a lungo termine”

“Devi assicurarti che, quando sarà il momento di tornare al lavoro, affrontare la riabilitazione e riprendere a giocare a tennis, tu sia al 100%. Ma devi anche concederti qualche pausa mentale. A 25 anni è importante uscire, divertirsi, conoscere nuove persone e vivere esperienze anche al di fuori dello sport. Se tutto questo non compromette il recupero del ginocchio, può rappresentare una grande opportunità di crescita, soprattutto dal punto di vista mentale. Anche questo fa parte del percorso”, spiega Cahill, che da sempre insiste sull’importanza di avere una visione a lungo termine.

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“L’approccio che tutti noi abbiamo avuto dall’inizio della collaborazione con Jannik è stato quello di non lavorare mai per un obiettivo immediato, abbiamo sempre una visione di medio e lungo termine. Cerchiamo di fare in modo che lui, quando rientrerà, lo faccia al massimo delle sue possibilità fisiche, così da non precludere il nostro obiettivo, cioè che giochi il più a lungo possibile e abbia la carriera più lunga possibile”.

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