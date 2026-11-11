“Stagione sul cemento più breve e ranking su due anni”: Nadal propone una rivoluzione

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Da due anni Rafael Nadal non è più un protagonista attivo del mondo del tennis. Dopo una carriera leggendaria, a cui i numeri potrebbero non rendere giustizia, lo spagnolo ha chiuso un capitolo di vita quando il suo corpo gli ha mandato segnali incontrovertibili. Da quel momento le sue comparsate sono state discrete e centellinate a pochi appuntamenti.

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Ai microfoni di Associated Press, però, Nadal torna a esprimersi in maniera netta sui temi correnti che riguardano il circuito. I punti cardine del suo ragionamento vertono tutti sulla salvaguardia del fisico dei tennisti. In una stagione in cui gli infortuni non hanno risparmiato nessuno – o quasi – e hanno coinvolto i dominatori delle ultime due stagioni, Rafa riparte dalla necessità di abbreviare i tornei, magari limitando le competizioni sul cemento, la superficie più esigente secondo lui dal punto di vista atletico. E avanza una proposta di rivoluzione anche per il ranking.

Meno cemento, tornei più corti e un ranking calcolato su due anni

L’ex numero 1 del mondo inizia proprio sottolineando come il cemento sia la superficie peggiore per il corpo.

“Quando ero attivo mi risultava difficile difendere questa posizione, perché molti potevano pensare che stessi semplicemente cercando di avvantaggiarmi del mio dominio sulla terra battuta o anche sull’erba, che credo fosse la mia seconda migliore superficie” ci tiene a precisare. “Ma adesso posso dirlo: non vedo molti sport professionistici che si disputano su superfici di questo tipo. Questa è la verità. Nel tennis giochiamo per la maggior parte del tempo su superfici, diciamo, molto aggressive per il corpo e per le articolazioni. E poi ne paghiamo le conseguenze”.

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Un terreno di gioco pretenzioso è già intrinsecamente un problema, in particolare considerando che la stagione tennistica si gioca per la maggior parte delle settimane sul duro. Se, però, vi si unisce la dilatazione delle singole competizioni, il risultato rischia di essere davvero deleterio.

“Credo che ampliare quasi tutti i Masters 1000 a due settimane sia stato un errore” dichiara lapidario Nadal.

Ad acuire i problemi, a detta di Rafa, è anche un sistema di calcolo del ranking che non permette cesure nel corso dell’anno. Perché fermarsi significa non fare punti o addirittura perderne se c’è una cambiale da difendere.

“Io credo che un sistema basato sui risultati degli ultimi due anni e non solo degli ultimi 12 mesi darebbe ai giocatori maggiore libertà per prendere decisioni migliori. Inoltre, in questo modo, hai più tempo per recuperare quando ti infortuni e non vedi crollare subito la tua classifica”.

Nadal: “Con Federer ci sentiamo ogni settimana. Io allenatore? Mai dire mai”

Intanto, Nadal si appresta a tornare in campo per un’esibizione a Las Vegas. Ancora top secret il nome di chi sarà dall’altra parte della rete. Inutile negare che la mente e forse anche il cuore degli appassionati ha subito sperato che fosse Roger Federer.

“Sono aperto a questa possibilità e ho avuto lunghe conversazioni con Roger” confessa Nadal. “Vediamo cosa succederà in futuro, se nascerà qualcosa oppure no. Siamo comunque in contatto praticamente ogni settimana. Ci sentiamo molto spesso e, se a un certo punto troveremo il motivo giusto e il luogo giusto per fare qualcosa insieme, lo saprete, ragazzi. Ma per il momento non so ancora nulla”. Una smentita di rito?

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Poi gli viene chiesto quali siano i temi preferiti delle loro conversazioni, se paragonano Alexander Zverev, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a ciò che loro sono stati.

“Sì, pensiamo di essere stati molto, molto più forti” scherza Nadal, prima di tornare serio. “No, parliamo di cose diverse… Parliamo di golf, di sport. Ci scambiamo opinioni e pensieri. Insomma, abbiamo un rapporto normale”.

E alla domanda se esista anche una chat dei Big Three che includa Novak Djokovic, risponde: “Non abbiamo proprio nessuna chat. Novak è ancora in attività”.

La scelta di calcare nuovamente il terreno di gioco, seppur per un’esibizione, non si spiega con la volontà di mostrare ai figli di cosa è capace.

“Adesso lo faccio soltanto per me stesso. Quasi tutto quello che faccio, lo faccio per loro. Ma questo lo faccio semplicemente perché voglio godermi la preparazione e poi il piacere di tornare a giocare a tennis davanti a un bel pubblico”.

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Infine, un occhio al futuro. Rafa si vede nelle vesti di coach? “Ho due bambini piccoli e non posso prendere l’impegno di seguire un giocatore a tempo pieno. Oggi non sono l’allenatore che sceglierei se fossi un tennista professionista”. Anche se conclude con il classico “Mai dire mai”.

Nadal: “Con Federer abbiamo dimostrato che si può ammirare il rivale più grande”

Di tutt’altro tenore è, invece, l’intervista rilasciata a Vanity Fair in occasione dell’uscita Rafa Nadal, il libro illustrato che ripercorre la carriera del 22 volte campione Slam.

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Una delle immagini iconiche è senz’altro quella che ritrae Nadal e Federer che piangono uno accanto all’altro nel giorno del ritiro del campione svizzero. L’iconografia della rivalità tennistica per eccellenza divenuta affetto sincero.

“È stato un bel momento. Ha mostrato quanto ci rispettiamo e che si può stimare e ammirare il tuo più grande rivale. Mi sembra un messaggio positivo per la società e per le nuove generazioni” ammette lo spagnolo. “Nel mondo in cui viviamo, a mio avviso fin troppo polarizzato, dove sembra difficile trovare un’intesa, quel gesto è andato oltre lo sport. Io e Roger puntavamo entrambi al massimo e la nostra rivalità era intensa. Questo però non impedisce di rispettarsi e di comportarsi con correttezza. Noi l’abbiamo fatto e in quella foto si vede”.

Il rispetto è una delle parole chiave per la leggenda maiorchina, imprescindibile nel tennis e nella vita.

“Mi considero una persona che ha sempre cercato di essere rispettosa ed educata con gli altri. Tratto le persone come vorrei che trattassero me, ma anch’io commetto errori e ci sono cose in cui devo migliorare. Alcune mi costano più fatica di altre. Mi piacerebbe davvero essere un esempio positivo per le nuove generazioni”.

Per quanto riguarda il libro, Rafa sottolinea come la volontà di raccontarsi con sincerità non sia mai stata in conflitto con la riservatezza che lo contraddistingue. Non ha messo paletti a Jon Wertheim, il giornalista responsabile del progetto, ma ha preservato anche la sua vita privata.

“Ho sempre avuto un ottimo rapporto con la stampa. Ho sempre cercato di trattare i media con il rispetto che meritano. Senza di loro non potrei essere quello che sono. Sono loro a raccontare le tue vicende e ad accompagnarti in giro per il mondo. La stampa ha una missione molto importante e molto speciale in ogni ambito, in ogni settore. Non solo nello sport. È una parte fondamentale della nostra società” riflette. “A dire il vero non ho molti segreti. Nel bene e nel male, in questi anni la mia vita è stata sotto gli occhi di tutti. E credo di essere stato spontaneo e di aver parlato apertamente di quello che succedeva di volta in volta, per quanto potevo farlo senza che la mia attività agonistica ne risentisse” prosegue. “Naturalmente ho cercato di far sì che la mia vita privata restasse privata. Credo che vada tutelata”.

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Nella sua vita c’è da sempre Maria Francisca Perelló.

“Mia moglie è una splendida compagna di vita e lo è fin da quando eravamo giovanissimi. Di lei apprezzo soprattutto la persona che è. E poi ha sempre saputo esserci quando e dove avevo bisogno di lei. Ha sempre saputo come comportarsi in ogni situazione. E in questo mondo, con tutti gli occhi che ho avuto addosso, non è facile”.

Nel libro, Maria Francisca rimarca quanto è stato importante che ciascuno dei due abbia mantenuto la propria identità, con la salvaguardia dei propri spazi. Oggi dirige la Fundacion Rafa Nadal e preferisce rimanere lontana dall’occhio del ciclone mediatico.

Nella loro Maiorca, possono condurre la loro vita in serenità. Anche oggi, post ritiro, che Rafa ha costruito sull’isola la propria Accademia.

“A Manacor passavo inosservato. Potevo fare la mia vita di sempre, andare al supermercato, al cinema, uscire con gli amici, perché la gente era abituata a vedermi tutti i giorni. Non ero più importante di nessun altro. Ero solo Rafa. Sembra una cosa semplice, ma per me era molto importante”.

Infine, Nadal racconta di come abbia vissuto con serenità la fine della carriera, con la speranza di aver lasciato molto di più di una semplice eredità tennistica. “Noi personaggi pubblici abbiamo una responsabilità in più per l’effetto che hanno le nostre azioni. Non ho cercato di essere perfetto, ma di comportarmi nel modo giusto”.

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