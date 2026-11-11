WTA Finals: Errani/Paolini inarrestabili, in semifinale e certe del primo posto

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Si sono qualificate all’ultima occasione utile – costrette a passare per uno spareggio vero e proprio contro Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls – eppure hanno staccato il pass per la semifinale alle WTA Finals 2026, certe del primo posto nel Group 2. Dopo il successo contro le n. 1 del mondo Katerina Siniakova e Taylor Townsend, infatti, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno rimontato in 3-6 6-2 10-7 Nicole Melichar-Martinez e Cristina Bucsa. Un successo che permette alla coppia azzurra, da ottava forza del torneo, di essere la prima a raggiungere il penultimo atto – traguardo mai raggiunto prima dato che nelle due precedenti partecipazioni ‘Jas’ e ‘Sarita’ si erano fermate al Round Robin – in attesa di conoscere le prossime avversarie.

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La cronaca del match

In avvio Sara Errani e Jasmine Paolini sembrano essere in difficoltà, anche perché dall’altra parte della rete si trovano una coppia, quella formata da Nicole Melichar-Martinez e Cristina Bucsa, giovane ma già molto affiatata. Dopo il break operato sull’1-1 nel terzo game, le n. 4 del seeding difendono il vantaggio acquisito e – sul deciding point sul 5-3, che vale anche come set point – approfittano del pessimo doppio fallo di ‘Jas’.

Tornate in campo con un piglio decisamente diverso, le azzurre scappano via all’inizio del secondo parziale e mancano il doppio allungo perché Nicole Melichar-Martinez trova un lob difensivo spettacolare. È solo questione di tempo, però, perché nel game successivo in risposta arriva il tanto agognato doppio break e – pochi minuti più tardi – il set, grazie a un rovescio largo di Cristina Bucsa. Al match tie-break Sara Errani e Jasmine Paolini si issano sul 7-2, che diventa 8-2 quando la toscana trova un passante spettacolare da lontanissimo. Sul 9-5 sprecano poi tre match point prima di chiudere in 1h31′.

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