WTA Finals, Gauff parla di un cambio formula: “Non vedo l’ora che arrivi l’anno prossimo”

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WTA Finals Finale Coco Gauff 4 3 3 Linda Noskova 8 6 6 Statistiche e andamento

Le WTA Finals 2026, in corso di svolgimento a Indian Wells, stanno offrendo diverse sorprese: la qualificazione da prime nel girone di Sara Errani e Jasmine Paolini è senza dubbio inattesa, ma anche il successo di Linda Noskova su Coco Gauff rappresenta un upset non indifferente. La campionessa di Wimbledon, n. 8 del torneo, peraltro è stata la prima a staccare il pass per le semifinali, grazie alla precedente affermazione con Marta Kostyuk. Chi invece deve passare dalle forche caudine – e comunque non sarebbe padrona del proprio destino – è Cori, che si giocherà il secondo posto nel Group 1 con l’amica, connazionale ed ex compagna di doppio Jessica Pegula. La 22enne di Boca Raton è uscita vincente dallo scontro diretto, ma l’accesso al penultimo atto è ancora in bilico.

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"The scenarios, I know they make sense, but they're kinda stupid. If I win my match [Thursday] and I still don't qualify, I'm like, 'It's okay, it's cool.' I'm looking forward to next year. I can't say much, but everybody knows that has to change." 👀



Asked Coco about the SF… pic.twitter.com/Bxw51if0sU — Christian's Court (@christianscourt) November 11, 2026

Ebbene, intercettata da alcuni giornalisti in zona mista in quel di Indian Wells dopo la sconfitta contro Linda Noskova, Coco Gauff è stata molto chiara: “Gli scenari, so che hanno un senso, ma sono un po’ stupidi. Se vinco la mia prossima partita e non mi qualifico comunque, penso: ‘Va bene, non importa’. Non vedo l’ora che arrivi l’anno prossimo. Non posso dire molto, ma tutti sanno che le cose devono cambiare“. Queste le parole riportate dall’account X di ‘Christian’s Court’, presente in loco e autore della domanda sugli scenari per il passaggio del turno, che porta a due considerazioni.

WTA Finals: gli scenari per il passaggio di Gauff e lo ‘spoiler’ sul nuovo format

Il primo ragionamento riguarda gli ‘stupidi scenari’ di cui parla Coco Gauff e in tal senso la questione è molto semplice. Perché Cori acceda in semifinale alle WTA Finals 2026 devono verificarsi necessariamente due condizioni: deve vincere contro Marta Kostyuk (già eliminata) e Linda Noskova deve battere Jessica Pegula. In qualsiasi caso passerebbe come seconda nel girone, ma soprattutto rischierebbe di lasciare Indian Wells per mano dell’amica e connazionale. L’aspetto su cui ragionare è l’epiteto che la statunitense affibbia agli incastri: con una sconfitta nel girone non c’è mai la certezza di passare alla fase a eliminazione diretta, tanto più se arriva in due set netti (6-3 6-3).

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Arriviamo, poi, al piccolo ‘spoiler’ – se così può essere definito – fornito da Coco Gauff che candidamente ammette di ‘non vedere l’ora che arrivi l’anno prossimo’. Sostanzialmente la 22enne statunitense ha fatto capire come con le WTA Finals 2027 possa arrivare un cambio di format, per la verità già ipotizzato. Il calendario ci ha già messo davanti a una certezza, ossia il passaggio da 8 a 5 giorni dato che l’appuntamento in questione si terrà dal 10 al 14 novembre. Questo prevede che ci siano quattro incontri di singolare nei primi tre giorni, seguiti dalle semifinali e dalla finale, ma non si considerano i match di doppio. E per questo motivo attenzione all’eventuale ritorno al tabellone a eliminazione diretta, assente ormai dal 2002.

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