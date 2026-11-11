WTA Finals: Noskova in semifinale, Gauff si arrende in due set

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WTA Finals Finale Coco Gauff 4 3 3 Linda Noskova 8 6 6 Statistiche e andamento

Linda Noskova è la prima semifinalista delle FAGE WTA Finals 2026. La tennista ceca, dopo il successo netto su Marta Kostyuk, alla quale ha lasciato solamente sei giochi, si è ripetuta nel secondo incontro. Opposta alla tennista di casa Coco Gauff, campionessa dell’evento nel 2024, la vincitrice di Wimbledon le ha rifilato lo stesso trattamento offerto alla giocatrice ucraina. Sei giochi: questo è ciò che è riuscito a intascare la statunitense, uscita sconfitta con uno schiacciante doppio 6-3 in circa un’ora e un quarto di partita. Grazie a questa affermazione, Noskova aggancia Gauff nel bilancio dei testa a testa (ora 2-2), dopo che l’americana si era imposta nei due precedenti su cemento.

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Questa volta, però, le cose sono andate diversamente. A fare la differenza è stato l’approccio delle due tenniste sulla seconda di servizio dell’avversaria. Da questo punto di vista, Linda ha scelto uno schema tattico decisamente aggressivo. Vincendo ben 18 punti su 24 sulla battuta di scorta di Coco, Noskova ha impresso una certa intensità in risposta, arrivando per ben cinque volte a strappare il break alla rivale. Se a inizio match le due si sono brekkate cinque volte nei primi sei game, dall’ottavo gioco la ceca non ha più concesso nulla quando era al servizio. Senza offrire ulteriori palle break a Coco, Linda ha chiuso con un eccellente 20 su 26 in battuta nel secondo parziale.

Sia Gauff (6-6) che Noskova (5-5) arrivavano a questo incontro con un record stagionale in perfetta parità contro le top 10. Ad agguantare il vantaggio è quindi la ceca, che dimostra ancora una volta quanto i campi di Indian Wells siano a lei congeniali – a marzo ha raggiunto la semifinale nel 1000 californiano. A pochi giorni dal suo 22esimo compleanno, Linda diventa così la più giovane semifinalista da debuttante alle WTA Finals dal 2011, quando a riuscirci fu la sua connazionale Petra Kvitova. Ignara della sua qualificazione al penultimo atto – glielo hanno dovuto riferire dopo l’incontro -, ora Noskova sale in vetta al Gruppo 1. Con la certezza di giocare la semifinale, giovedì tornerà in campo contro Jessica Pegula, per provare a chiudere il girone da imbattuta.

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