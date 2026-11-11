WTA Finals: Svitolina rimonta Muchova e riapre il discorso qualificazione

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WTA Finals Finale Elina Svitolina 6 3 6 6 Karolina Muchova 7 6 2 2 Statistiche e andamento

Quanto può cambiare l’inerzia in una partita di tennis che sembra praticamente già scritta? Si, è proprio il caso di Elina Svitolina contro Karolina Muchova durante il secondo match del girone B. Dopo un primo set a lunghi tratto dominato da parte della ceca, e – con la campionessa degli Internazionali BNL d’Italia costretta al medical timeout – nessuno si sarebbe aspettato un risultato diverso se non la vittoria della numero 7 del ranking WTA. Tuttavia, Svitolina è stata brava a non mollare mai e a ribaltare il punteggio contro ogni pronostico, vincendo 3-6 6-2 6-2 in due ore di gioco. Per l’ucraina si tratta della quarta vittoria in cinque incontri con la tennista ceca, riuscendo ad a conquistare la prima vittoria nel girone B delle WTA Finals, dopo la sconfitta in apertura contro Mirra Andreeva.

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Primo set: disastro al servizio per Svitolina, Muchova va avanti con il punteggio

Parte molto forte Muchova che, in risposta, fa vedere tutta la sua personalità e cerca di mettere fin da subito le cose in chiaro, aggredendo sia la prima che la seconda di Svitolina. Non a caso, non tarda ad arrivare il break per la finalista di Wimbledon che si porta in vantaggio sul 2-1. A differenza del match contro Sabalenka, la tennista ceca riesce a non farsi controbrekkare dalla sua avversaria nel fame successivo e mantiene dunque il break, consolidando il vantaggio ottenuto in precedenza. Nel momento più delicato del set, sotto 15-40 in battuta, Muchova riesce a spingere forte durante lo scambio, e ad annullare l’assalto dell’ucraina. Continua a faticare con il servizio Svitolina che – dopo il secondo doppio fallo del set – regala un altro break a Muchova. Letteralmente ad un passo dalla chiusura del set, con un vantaggio di 40-0, la numero 7 della race WTA si scioglie, perde 5 punti consecutivi e allunga la partita. I problemi al servizio di Svitolina sono però evidenti e – nel game successivo – complici altri due doppi falli, perde il set.

Secondo set: Muchova perde la testa e Svitolina riapre la sfida

Tra un set e l’altro, Svitolina chiede il medical timeout per farsi trattare. Dopo una prima frazione non particolarmente entusiasmante dal punto di vista tennistico da entrambe le parti del campo, le due tenniste continuano con tanti errori anche nel secondo set. La tennista ucraina fatica con il servizio e regala punti con il dritto, mentre la ceca – nei momenti più brillanti – rischia troppo con giocate evitabili, sbagliando colpi sulla carta facili. Arriva di colpo il black-out totale della nativa di Olomouc. Svitolina conquista 4 game consecutivi, sfruttando i troppi errori di Muchova, nervosa e piena di rabbia. Complici anche tre doppi falli, di cui due consecutivi che hanno regalato il doppio break all’ucraina. Si va dunque sul punteggio di 1-1.

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Terzo set: l’inerzia è tutta dalla parte di Svitolina che vince la prima partita alle WTA Finals

Visto il momento delicato di Muchova, perdere il game di apertura al servizio sarebbe stato un duro colpo. Svitolina si crea la chance per poter dare il colpo del ko, ma la tennista ceca è brava a riprendersi e – con l’errore di smorzata dell’ucraina, tiene il servizio e inizia il set davanti. L’inerzia, tuttavia, rimane a favore della vincitrice degli Internazionali BNL d’Italia. Con una risposta forte e decisa sulla seconda di Muchova, Svitolina strappa il break, conquistando 7 punti consecutivi. Perde totalmente la fiducia nei propri colpi la ceca che continua a faticare nel trovare la misura dei colpi in profondità, almeno una ventina usciti di molto oltre la linea di fondo. Il punto fine al match viene segnato nel corso del settimo game, con una spettacolare palla break conquistata da Svitolina, con una smorzata di pregevole fattura lungo linea. Muchova manda a rete il punto successivo e – con il doppio break di vantaggio – sul servizio l’ucraina chiudei giochi, trovando la prima vittoria nel girone.

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