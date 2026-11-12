ATP Finals, il programma di domenica 15 e lunedì 16 novembre con l’esordio di Flavio Cobolli

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L’ATP ha diramato l’ordine di gioco ufficiale per i primi due giorni delle Nitto ATP Finals 2026, al via domenica 15 novembre sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino. Ad aprire le danze intorno alle 11:30 saranno i numeri uno del seeding di doppio, Harri Heliovaara e Henry Patten, opposti ai brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos. Non prima delle 14:00 toccherà al singolare con il debutto della prima testa di serie Alexander Zverev contro lo spagnolo Rafael Jodar, mentre la sessione serale sarà inaugurata alle 18:00 dalla sfida di doppio tra Arevalo/Pavic e i francesi Arribage/Olivetti, per poi chiudersi non prima delle 20:30 con il match ad alto tasso di spettacolarità tra Ben Shelton e Arthur Fils.

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ATP Finals Order of play – Sunday, November 15, 2026 pic.twitter.com/Erm1GjojiM — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) November 12, 2026

Per vedere all’opera i colori azzurri bisognerà invece attendere lunedì 16 novembre, giornata che vedrà impegnati tutti i rappresentanti italiani. Si partirà alle 11:30 con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, quinte teste di serie, chiamati a un esordio subito impegnativo contro la consolidata coppia formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Nel pomeriggio, non prima delle 14:00, riflettori puntati sul numero 2 del seeding Carlos Alcaraz, che incrocerà la racchetta con Frances Tiafoe.

Il gran finale della seconda giornata regalerà al pubblico torinese l’attesissimo esordio in singolare di Flavio Cobolli: l’azzurro, quinta testa di serie del torneo, scenderà in campo nella sessione serale non prima delle 20:30 contro il russo Daniil Medvedev. Un test probante fin dal primo turno per il tennista romano, che chiuderà il programma del lunedì subito dopo il match di doppio delle 18:00 tra Harrison/Skupski e i tedeschi Krawietz/Puetz.

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ATP Finals Order of play – Monday, November 16, 2026 pic.twitter.com/83DbsBoVtk — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) November 12, 2026

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