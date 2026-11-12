ATP Finals, sorteggio: Cobolli con Alcaraz, Medvedev e Tiafoe. Zverev con Shelton, Fils e Jodar

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Si chiude qui la conferenza stampa di presentazione delle ATP Finals 2026 e il sorteggio dei gironi di singolare e doppio. Flavio Cobolli, alle sue prime Finals, trova Alcaraz, Medvedev e Tiafoe, in un sorteggio che – pur includendo i migliori al mondo – poteva andare peggio. Zverev, Shelton, Fils e Jodar nell’altro girone.

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Gaudenzi: “Sono sorpreso positivamente fin dalla prima edizione, c’è stato un miglioramento annuale. Tutti sorpresi, non solo l’ATP, ma anche giocatori e tifosi. Siamo molto orgogliosi di questo, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti. Per come gioca alcuni punti importanti Jodar ricorda molto Jannik da giovane. Non vedo in lui la paura di vincere, cosa che c’è in giocatori normali come ero io, ma non in lui. Il doppio fa parte della storia del tennis, è molto importante soprattutto nel fine settimana. 60 milioni di dollari di prize money, quasi il 20% ed è un costo che va rivisto nella dimensione dei tabelloni. Quei soldi vorremmo riallocarli nei turni di qualificazioni e nei primi turni dei main draw di singolare, per i giocatori tra il 50 e il 150 del doppio, per fare in modo che chi traina il nostro sport possa continuare a farlo”

Binaghi: “Cobolli deve considerare questa come la sua festa, è un obiettivo che vale una carriera. Ha la fortuna di poter giocare questo torneo in casa e lui, fisico permettendo, è anche molto adatto a una manifestazione del genere. È un grande lottatore, riesce a essere coinvolgente per il pubblico che credo non veda l’ora di tifare per lui qui a Torino. Dico poi un’altra cosa. Ho un sogno, che valorizzerebbe ancora di più il significato e la legacy di questa manifestazione sportiva. Ho il sogno che, insieme a Sport & Salute, si possa partire per la prima volta proprio dal Piemonte e far sì che in tutte le scuole di ordine e grado della regione si possa fare sport”

Il sorteggio dei gironi di singolare

Gruppo John McEnroe: [1] Zverev, [3] Shelton, [6] Fils, [8] Jodar

Gruppo Ivan Lendl: [2] Alcaraz, [4] Medvedev, [5] Cobolli, [7] Tiafoe

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Il sorteggio dei gironi di doppio

Gruppo Todd Woodbridge: [1] Heliovaara/Patten, [4] Arevalo/Pavic, [6] Arribage/Olivetti, [8] Luz/Matos

Gruppo Mark Woodforde: [2] Harrison/Skupski, [3] Granollers/Zeballos, [5] Bolelli/Vavassori, [7] Krawietz/Puetz

Le parole del ministro dello sport Abodi: “Ho la piena consapevolezza di un percorso iniziato diversi anni fa. Si apre ora un secondo ciclo e la cosa fondamentale è stata l’evoluzione di questa manifestazione. Un grande evento è un momento di attenzione e celebrazione, è la valorizzazione del talento. Il pensiero va ovviamente a Jannik, con l’augurio che possa tornare presto in campo. Lo ringrazio per quello che ha fatto in questi anni, è un fenomeno. Da Torino a Bologna, con la Coppa Davis, si passerà poi a Reggio Calabria, con le Next Gen Finals. Il Sud Italia ha bisogno di opportunità e il tennis le crea. Il presidente Binaghi sa che io non amo i paragoni, guardiamoci soltanto allo specchio e continuiamo il processo di miglioramento di noi stessi. Credo che la cosa che abbiamo saputo dimostrare è che Torino non preclude ad altre parti della nazione di avere opportunità”.

Le parole del presidente della Regione Piemonte Cirio: “Ospitare un evento è importante se lo puoi fare in maniera pluriennale, i benefici in questo modo diventano più concreti. In questi anni siamo riusciti a far sembrare che ogni anno il torneo fosse in un posto un pochino diverso, pur essendo lo stesso. Nel fan village aperto ieri c’è un campo esterno all’Inalpi Arena che permetterà anche a chi non ha il biglietto di vedere il proprio campione. Il Piemonte è la regione italiana con il maggior numero di eventi sportivi internazionali, perché insieme al comune di Torino noi ci candidiamo a ospitarli”.

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Le parole del sindaco di Torino Lo Russo: “Abbiamo guardato l’edizione precedente e l’abbiamo migliorata come ogni anno. Questo miglioramento continuo ha permesso non solo di tenere l’edizione 2026, di ottenere l’edizione 2027, ma ha compattato una squadra istituzionale che si è migliorata ogni anno. Congratulazioni al presidente Binaghi visto che la FITP ha battuto anche il calcio come numero di tesserati. Per noi sono importanti i grandi eventi e l’indotto economico che generano i grandi campioni, ma il successo che a me fa più piacere è che l’esempio che viene dato ai giovani attraverso lo sport. Loro devono continuare a essere il nostro target, a noi adulti l’obbligo di ascoltarli e proporre loro cose positive e lo sport è sicuramente una di queste. Non ci sono alternative, solo Torino può ospitare le ATP Finals fino al 2030“.

Le parole del CEO dell’ATP Gaudenzi: “L’anno scorso abbiamo avuto fantastici record, di spettatori, della partita di tennis più vista in Italia per la finale, e ci aspettiamo tanti record anche quest’anno. Per noi questo è il gioiello del calendario, celebra il gran finale. Abbiamo il nuovo n. 1, Zverev, un giovane incredibile come Jodar e Alcaraz che proverà a vincere per la prima volta le Finals. Ci mancherà tantissimo Sinner, ma c’è Cobolli a rappresentare l’Italia, a dimostrare di quanto larga sia la base del tennis italiano. Faccio i complimenti al presidente Binaghi, nella mia era nessuno era mai arrivato alle finali. Dal 1973, anno in cui sono nato, ci sono stati 30 numeri 1 del mondo, che domani sera celebreremo tutti. Vi auguro una fantastica settimana di tennis.

Le parole del presidente FITP Binaghi: “Giornalmente lavoriamo con il sindaco di Torino e il presidente della regione Piemonte per migliorare sempre questo torneo, questo posto lo sentiamo come casa nostra. È da qua che siamo partiti e da qua tiriamo le somme di un successo che è sempre inarrestabile. Stiamo andando verso il sold out in tutte e 15 le sessioni. Rispetto al record assoluto dello scorso anno cresciamo del 3%, circa 5500 biglietti. Abbiamo 9000 posti in più rispetto allo scorso anno. Nonostante ripetuti e noiosi infortuni, il tennis italiano termina un’altra grande stagione. Siamo qualificati in 3 dei 4 Master di fine anno, faccio gli auguri a Jasmine Paolini e a Sara Errani che sono già qualificate per le WTA Finals di doppio. Se nel 2019 qualcuno ci avesse detto che nei primi 5 anni di questa avventura noi avremmo vinto non solo due titoli, ma avremmo qualificato ben 4 giocatori diversi, Sinner, Berrettini, Musetti e Cobolli, credo che nessuno di noi ci avrebbe creduto. È una splendida sorpresa che nessuno aveva programmato, ma che contribuisce al successo della manifestazione”.

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TORINO – Amici di Ubitennis buon pomeriggio e ben ritrovati con l’appuntamento LIVE con il sorteggio delle Nitto ATP Finals 2026. Dal grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino gli otto aspiranti Maestri conosceranno i loro primi avversari nel capoluogo piemontese, ma prima del sorteggio come di consueto è in programma la conferenza stampa di Angelo Binaghi e Andrea Gaudenzi, insieme al presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Tra pochi minuti si comincia.

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