ATP Finals: occhi puntati su Alcaraz, lo spagnolo si allena con una fasciatura al ginocchio

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A pochi giorni dal via delle Nitto ATP Finals di Torino, gli otto protagonisti sono ormai arrivati in città. In particolare ha attirato l’attenzione Carlos Alcaraz, che nei primi allenamenti all’Inalpi Arena è sceso in campo con una vistosa fasciatura e un cerotto elastico. Le immagini del suo primo allenamento sul campo torinese, diffuse immediatamente sui social, hanno inevitabilmente acceso i riflettori sulle condizioni fisiche del ventitreenne murciano, appena reduce dal trionfo ottenuto al Rolex Paris Masters contro Ben Shelton. Dopo aver già dovuto fare i conti con un lungo stop di oltre quattro mesi per un infortunio al polso destro in questa stagione, l’idea di un nuovo intoppo fisico a ridosso dell’ultimo grande appuntamento del circuito ATP ha subito messo in allarme i tifosi dello spagnolo.

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Protección en la rodilla derecha de Carlos Alcaraz. pic.twitter.com/tPLRJ5KRYX — Germán R. Abril (@gerebit0) November 11, 2026

La gestione dei carichi dopo la maratona indoor

Fortunatamente, le prime indiscrezioni che filtrano dall’entourage dello spagnolo invitano alla calma e parlano di una scelta puramente precauzionale. L’applicazione del supporto rotuleo servirebbe infatti a proteggere il tendine dai sovraccarichi accumulati nelle ultime due settimane, durante le quali Carlitos ha disputato la bellezza di nove partite sul cemento indoor in appena tredici giorni, inanellando una striscia aperta di dieci successi consecutivi tra l’ATP 500 di Vienna e il Masters 1000 parigino. Sì, insomma, nessun referto medico allarmante né tantomeno ipotesi di forfait, ma una comprensibile gestione delle energie in vista dell’esordio nella fase a gironi.

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Favorito d’obbligo in un’edizione senza Sinner

Il momento di forma dell’attuale numero 3 del mondo è d’altronde talmente brillante da renderlo uno dei principali indiziati per la conquista del trofeo dei Maestri, uno dei pochissimi ancora assenti nella sua bacheca. Dal suo rientro in campo allo US Open, Alcaraz ha mostrato una continuità impressionante conquistando tre titoli in cinque tornei disputati, tanto da spingere lo stesso Juan Carlos Ferrero a indicarlo come il grande favorito della vigilia. Un ruolo reso ancora più pesante dall’assenza illustre del due volte campione in carica Jannik Sinner, costretto a chiudere anticipatamente la stagione proprio per un’infiammazione al ginocchio, in un tabellone che vede ai nastri di partenza il numero 1 del mondo Alexander Zverev e gli azzurri rappresentati da Flavio Cobolli.

Il bivio tra l’Inalpi Arena e la Coppa Davis

L’attenzione nei prossimi giorni resterà comunque altissima, perché le risposte che arriveranno dalle sessioni di allenamento di Torino saranno decisive non solo per l’assalto al titolo delle Finals, ma anche per il finale di stagione in nazionale. Archiviato l’impegno piemontese, infatti, Alcaraz è atteso a Bologna per guidare la Spagna nella Final 8 di Coppa Davis. Con un calendario così compresso e nessun margine d’errore, preservare l’integrità del ginocchio destro diventa la priorità assoluta per permettere allo spagnolo di esprimere il tennis scintillante ammirato a Parigi fino all’ultima palla dell’anno.

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