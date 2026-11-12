ATP Stoccolma: Musetti fa i “numeri” per battere Humbert, è semifinale

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ATP Stoccolma Finale Lorenzo Musetti 25 7 3 6 Ugo Humbert 39 65 6 4 Statistiche e andamento

Lorenzo Musetti strappa una vittoria complicatissima di fronte a un avversario particolarmente insidioso indoor, quell’Ugo Humbert qui finalista nel 2025. 7-6(5) 3-6 6-4 in due ore e mezzo di un match gradevolissimo, tra la grande aggressività del francese che ha spinto indietro l’azzurro, a sua volta stratosferico in difesa, tra recuperi impossibili e passanti che strappavano gli “ooh” prima degli applausi.

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Dicevamo Humbert molto pericoloso al coperto, dove vanta quattro dei suoi sette titoli e la miglior percentuale di vittorie, ma con questo risultato Lorenzo 10-2 è nei match indoor in stagione (fino all’anno scorso aveva il 45% di vittorie), con la ciliegina del successo sul neo numero 1 del mondo Alexander Zverev. Cose che capitano (una volta su sei) al match di esordio da primo del ranking. Nonostante i tanti problemi fisici, è anche la sua trentesima vittoria dell’anno, un traguardo che taglia ininterrottamente dal 2022.

Lorenzo fa i chilometri, ma a scoppiare è Ugo: “La reazione è stata la chiave”

Humbert è partito subito forte e quasi mai ha tolto il piede dall’acceleratore, lasciando pochissimi spazi di manovra a un Musetti che ha messo in mostra un atletismo davvero da fenomeno in mezzo ai fenomeni. “La chiave è stata trovare la reazione dopo aver perso il secondo set e il servizio all’inizio del terzo. Il contro-break mi ha ridato l’energia e la fiducia per uscire vincitore. È stato molto aggressivo dalla linea di fondo, pochi errori, veniva a rete quando aveva l’occasione, mi ha messo tanta pressione. Felice e orgoglioso della vittoria”.

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Primo set – Musetti si affida ai “numeri”, Humbert cede al tie-break

Al secondo game Lorenzo non approfitta appieno delle seconde francesi, arriva a 40 poi Ugo ritrova la prima battuta. Posizione in risposta inizialmente molto conservativa da destra, ben più avanzata da sinistra per tagliare l’angolo dello slice mancino. Si trova spesso a contenere dai teloni, lo spazio da coprire è enorme ma alcune sue difese strappano applausi. Humbert ha le idee molto chiare sul da farsi, sempre in spinta con i piedi vicinissimi alla riga di fondo, non vuole lasciare all’avversario il tempo di organizzare il proprio gioco (come invece fa Zverev).

La palla break che così si guadagna al quinto game sembra cosa fatta, ma il recupero azzurro con la rasoiata di dritto è di un’altra opinione. Musetti piazza un paio di passantoni monomani da fuori dall’inquadratura, strappare la battuta affidandosi solo ai “numeri” è una strada difficilmente percorribile – ma bellissima da guardare. In battuta il classe ’98 di Metz cerca di variare gli angoli, anche perché il Muso sembra trovare abbastanza bene la risposta bloccata di rovescio. Nessun tremore da parte di Ugo servendo per restare nel set e allora tie-break. Sul 5 pari, Musetti entra nello scambio fino all’altrui errore e sul set point difende uno scambio in apnea, ma a cedere è ancora Humbert con il dodicesimo gratuito di dritto.

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Secondo set – Humbert più attento, Musetti non si salva

Il classe 2002 di Carrara deve subito risalire il 15-40 con un buon servizio e un enorme regalo dell’avversario che rimane fedele al proprio piano tattico (dominare lo scambio e magari non sbagliare l’ultimo dritto). Al sesto game, Humbert sfrutta al meglio tre ottime risposte che gli aprono la strada per il break. La reazione di Lorenzo non va oltre la parità e Ugo può prendersi meritatamente la seconda partita. Per lui 41% di servizi non risposti, ancora nessuna palla break concessa e appena 3 non forzati di dritto con un vantaggio di 10-4 negli scambi tra i cinque e gli otto colpi.

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Terzo set – Humbert parte avanti ma non regge la pressione di un Musetti imperturbabile

In difficoltà nel contenere un Humbert più continuo, Lorenzo cede la battuta in apertura. Questa volta la sua reazione si fa sentire e pareggia subito i conti, con Ugo meno sicuro e deciso. Sembrava in difficoltà, il Muso, e invece eccolo ritrovare continuità e addirittura il 15-40. Due prime che non tornano indietro tolgono però la paura al francese, 2 pari. Siamo tornati all’equilibrio della prima partita, Musetti sfoggia recuperi e passanti cercando di contenere l’aggressività francese. Sotto 4.5, Humbert esordisce con una seconda fuori bersaglio, paga la sua posizione defilata in battuta, Lorenzo sfodera un lob liftato che fa malissimo, praticamente esige il doppio fallo che chiude la splendida contesa.

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Musetti avanza così in semifinale, la sua ventisettesima nel Tour, dove è atteso da Taylor Fritz che ha beneficiato del forfait di Holger Rune. Contro il californiano, Lorenzo è avanti 5-3 nei precedenti. L’azzurro vinto anche le due sfide di quest’anno, all’Australian Open e in finale a Lione.

Vincono anche Tabilo e Tirante

Il quarto del seeding Alejandro Tabilo dà seguito alla solida prestazione messa in campo mercoledì per battere un pur buonissimo Lorenzo Sonego e avanza alle semifinali superando 7-5 7-6(2) lo statunitense Alex Michelsen, n. 35 ATP. Determinanti gli ultimi due giochi del primo parziale, con il cileno che salva il 15-40 (ace e dritto californiano che decolla) per poi chiudere in risposta tra un punto ben condotto e delicatamente concluso a rete su gran difesa di Michelsen, il doppio fallo e un altro dritto che scappa nel vano tentativo di sfondare. L’equilibrio del secondo parziale si dissolve nel tie-break: Tabilo si prende i primi sei punti (subito due unforced in uscita per Alex) e trasforma il terzo match point.

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Per un posto in finale se la vedrà con Thiago Augustin Tirante, che non ha concesso break nel suo successo per 7-6(5) 6-7(5) 6-3 su un Aleksandr Shevchenko che non vinceva un match ATP da Gstaad. Aleksandr (la grafia Alexander è stata abbandonata all’inizio dello scorso maggio) ha mancato tre occasioni per riprendersi subito il servizio perso al quarto game della partita finale – due volte ingiocabile Thiago, rimpianti kazaki per la risposta larga sul secondo servizio argentina – ma si consola con il rientro in top 100.

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