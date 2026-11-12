ATP Stoccolma: Rune si infortuna ancora. Fritz top 10?

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ATP Stoccolma Walkover Taylor Fritz 10 Holger Rune 406 Statistiche e andamento

Tredici mesi fa, a Stoccolma, Holger Rune si infortunava gravemente: rottura del tendine di Achille, quasi un anno fuori dal circuito. Rientrato a settembre in Coppa Davis con due successi (e una nuova racchetta), Holger ha dovuto attendere il terzo torneo, Basilea, prima di assaporare nuovamente la vittoria anche in un evento ATP. Uscito subito a Parigi, ha deciso di affrontare i propri demoni partecipando al Bybit Stockholm Open – altro sponsor rispetto al 2025, ma il campo è quello legato al ricordo. Battuti Bergs e Kecmanovic, tuttavia, il classe 2003 danese ha deciso di non rischiare a causa di un problema alla coscia. Ecco il suo messaggio sui social:

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“Ciao a tutti. Ieri ho avuto un piccolo infortunio agli ischiocrurali e non voglio correre rischi giocando oggi. Voglio iniziare la nuova stagione in salute. Ci vediamo presto e grazie per tutto il vostro supporto.”

L’idea di farsi una seconda off season di fila in riabilitazione (seppur non paragonabile a quella dell’anno scorso) ha fatto propendere Holger per una scelta conservativa. Ne ha beneficiato il primo del seeding Taylor Fritz che approda così in semifinale con il minimo sforzo: nell’ordine, bye, Norrie in due set, walkover.

Fritz: top 10 assicurata?

Taylor aveva bisogno di questo risultato per raggiungere l’obiettivo (non dichiarato, lo immaginiamo) di chiudere l’anno in top 10 con i benefici che ciò comporta – normalmente i contratti con gli sponsor prevedono dei bonus a seconda del range di classifica di fine stagione. Nel ranking di questa settimana Fritz è al decimo posto, ma non potrà difendere i 200 punti delle ATP Finals 2025, così impara a non trasformare nessuno dei due match point contro Alcaraz a Parigi. Sarebbe quindi sceso all’undicesimo posto (20 punti sotto De Minaur), ma la semifinale dovrebbe garantirgli la top 10.

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Il condizionale è d’obbligo, non solo perché, nel frattempo, le classifiche live lo danno ancora 11°, facendogli quindi uscire dal computo i 35 punti della United Cup per far posto al bottino di Stoccolma. Punti che in realtà dovrebbero andare a sostituire lo zero di Roma secondo la regola per cui un tennista che non partecipa a due o più tornei consecutivi tra Masters 1000 obbligatori, Slam o ATP Finals può sostituire fino a tre “zero” nei “Mille”. Fritz ha saltato Madrid e gli Internazionali per il ricorrente problema al ginocchio. A prescindere dall’esito della semifinale, l’unico ostacolo tra lo statunitense e il numero 10 definitivo sarebbe un ritiro di uno degli otto dalle ATP Finals e la conseguente chance per il primo sostituto De Minaur.

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