Cobolli racconta: “Le lacrime di Vienna, il messaggio di Sinner e quel tentativo mancato con Ferrero”

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C’è qualcosa di curioso nella storia di Flavio Cobolli e delle ATP Finals. Per anni le ha considerate un appuntamento talmente lontano dalle proprie possibilità da non prendersi nemmeno la briga di seguirle. Meglio una partita di calcio, magari della sua Roma, piuttosto che guardare otto giocatori contendersi un trofeo che sembrava appartenere a un altro mondo. Quel mondo adesso è il suo mondo, lì tra i migliori al mondo, in Italia, nell’anno in cui tutti gli occhi del Bel Paese saranno solo su di lui in quella settimana che ha visto protagonista e vincitore per due anni consecutivi, un signore che di nome fa Jannik.

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A 24 anni, numero 6 del mondo e con una stagione che gli ha regalato soddisfazioni probabilmente superiori alle aspettative, Cobolli si prepara al debutto nel torneo dei Maestri. Lo fa con entusiasmo, ma soprattutto con una consapevolezza nuova, maturata attraverso vittorie, sconfitte e qualche momento complicato.

A raccontarlo è lo stesso Flavio, in una bella intervista esclusiva rilasciata a Gaia Piccardi per il Corriere della Sera, nella quale il romano affronta diversi argomenti: dalle condizioni fisiche al rapporto con Jannik Sinner, fino a un retroscena di mercato che riguarda Juan Carlos Ferrero.

Le lacrime di Vienna, la scelta di Parigi e la maturità di Cobolli

Partiamo dalle condizioni fisiche, perché il ritiro di Vienna contro Matteo Berrettini aveva inevitabilmente alimentato qualche preoccupazione. Quelle lacrime, arrivate mentre abbandonava il campo, avevano fatto temere un infortunio ben più serio di quello poi riscontrato.

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Cobolli, parlando con Gaia Piccardi, chiarisce anzitutto di aver superato il problema muscolare alla gamba sinistra e di essere pronto per Torino. Poi torna su quell’episodio, offrendo una spiegazione che racconta parecchio del suo carattere.

“Erano lacrime emotive, non di dolore”, rivela, spiegando di essere sceso in campo più per Matteo che per se stesso, nonostante fosse consapevole di non poter offrire una prestazione all’altezza.

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Il punto, però, è un altro. Flavio ammette di avere difficoltà a esternare le proprie emozioni, di accumulare pressione e di non riuscire sempre a condividere quello che prova, nemmeno con le persone più vicine. Il campo diventa così il luogo in cui, paradossalmente, riesce a lasciarsi andare.

La rinuncia al Masters 1000 di Parigi, arrivata successivamente, è stata invece una scelta ragionata, sebbene non priva di tensioni. Con la qualificazione alle Finals ancora da conquistare matematicamente, Cobolli ha dovuto affidare il proprio destino ai risultati degli avversari.

“Avevo un po’ di ansia: la palla della qualificazione non era più nelle mie mani”, racconta. Una situazione poco congeniale a chi è abituato a costruire il proprio destino racchetta alla mano. Alla fine, però, il riposo si è rivelato prezioso, permettendogli di recuperare energie fisiche e mentali.

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Sinner, quel messaggio che vale più di una vittoria

Tra i passaggi più belli dell’intervista c’è sicuramente quello dedicato a Jannik Sinner, assente dalle Finals per l’infortunio al ginocchio che ha interrotto anticipatamente la sua stagione.

Cobolli racconta che, dopo l’infortunio di Vienna, Jannik gli ha inviato un messaggio tanto semplice quanto significativo: “Ti voglio bene”. Tre parole che, soprattutto in un mondo competitivo e individualista come quello del tennis, assumono un valore particolare.

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“Jannik a Torino non c’è, ma è come se ci fosse. E quando si fa sentire vuole dire tanto, per me”, spiega Flavio a Piccardi. È una dichiarazione che restituisce anche un’immagine diversa del rapporto tra i protagonisti del circuito. Perché la competizione non impedisce l’amicizia e, talvolta, un messaggio ricevuto nel momento giusto può avere un significato che va ben oltre il risultato di una partita.

Cobolli si sofferma anche su Alexander Zverev, diventato numero uno del mondo tra qualche discussione. Il romano non ha dubbi sulla legittimità del primato del tedesco, che considera un amico. “Se finisci l’anno in vetta, le polemiche stanno a zero”, afferma, pur riconoscendo che Sinner e Carlos Alcaraz restano, a suo giudizio, i giocatori più forti.

Interessante soprattutto la sua riflessione sulla continuità fisica. In una stagione segnata da tanti infortuni, riuscire a preservarsi e a competere con regolarità rappresenta ormai una qualità fondamentale. Zverev, secondo Cobolli, ha saputo farlo meglio degli altri e merita quindi il primo posto.

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Ferrero, il messaggio mai inviato e la fiducia nel proprio team

C’è poi un retroscena che avrebbe potuto modificare profondamente il futuro professionale del romano. Il nome è quello di Juan Carlos Ferrero, ex allenatore di Carlos Alcaraz e recentemente entrato nello staff di Ben Shelton. Un tecnico che Cobolli e suo padre Stefano hanno sempre considerato un possibile obiettivo, qualora si fosse presentata l’occasione.

Flavio rivela addirittura di aver pensato di contattarlo personalmente, senza però trovare il coraggio di fare l’ultimo passo. “Io stesso sono stato lì lì per mandargli un messaggino ma non sono mai riuscito a inviarglielo”, confessa nell’intervista.

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Il motivo è una forma di soggezione nei confronti di un allenatore che considera il migliore al mondo, paragonandolo ad Ancelotti e Guardiola per la capacità di migliorare i propri giocatori. Una considerazione che fa sorridere, pensando che a parlare sia il numero 6 del ranking mondiale, finalista al Roland Garros e prossimo protagonista delle ATP Finals. Ma è anche una dimostrazione di quanto Cobolli, nonostante la crescita, conservi ancora una certa timidezza davanti ai grandi nomi dello sport.

Il capitolo, comunque, sembra definitivamente chiuso. Nessuna rivoluzione all’orizzonte per il 2027, perché Cobolli è convinto di avere già intorno a sé le persone giuste.

“Credo di avere il team che, al momento, è perfetto per me. Non cerco altre persone: per la stagione prossima non arriverà nessuno”. Una presa di posizione netta, che conferma la fiducia nel lavoro costruito insieme al padre Stefano e al resto dello staff.

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Dal sogno dei top 10 alle Finals: “Voglio rimanere umile”

In fondo, tutto parte da un obiettivo che Cobolli aveva tenuto per sé, quasi per scaramanzia: entrare tra i primi dieci del mondo. La qualificazione alle Finals sarebbe stata una possibile conseguenza, non necessariamente un traguardo da pretendere. La stagione, invece, gli ha consegnato molto di più. Il titolo ad Acapulco, la finale al Roland Garros, i quarti di Wimbledon e una classifica che lo vede al sesto posto, con la possibilità di migliorare ulteriormente proprio a Torino.

Risultati che hanno portato soddisfazione, ma anche responsabilità e pressione. Lo stesso Cobolli ammette di essersi ritrovato improvvisamente protagonista di qualcosa che, almeno inizialmente, gli sembrava più grande di lui. “Sono stato spavaldo, però voglio rimanere umile”, dice, individuando proprio nel confronto quotidiano con il padre uno dei punti fermi della propria crescita.

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E forse è questa la parte più interessante del suo racconto. Non tanto il numero 6 accanto al nome, quanto la capacità di riconoscere che arrivare in alto richiede anche di imparare a starci. Una lezione che il 2026 gli ha impartito, talvolta anche attraverso momenti difficili. Adesso ci sono le Finals, poi la Coppa Davis a Bologna, convocazione permettendo. Due appuntamenti per chiudere una stagione che ha cambiato radicalmente le prospettive del romano.

Con lui, a Torino, arriveranno gli amici, alcuni degli affetti più cari e anche un peluche rosa portafortuna regalato dalla fidanzata Matilde. Sul comodino ci sarà posto per gli orologi e per una PlayStation che, racconta divertito, ha deciso di smettere di funzionare proprio sul più bello. Un problema tutto sommato secondario.

Perché a Torino, questa volta, Cobolli avrà qualcosa di decisamente più interessante da fare che giocare alla PlayStation o guardare una partita di calcio: scendere in campo in un torneo che, fino a poco tempo fa, nemmeno si permetteva di sognare e che cavalcando l’onda lunda dell’inaspettatezza potrebbe arrivare dove l’immaginazione incontra la realtà.

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Flavio, è già successo.

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