Farrow (direttore United Cup): “Parliamo con Sinner e Alcaraz. Sappiamo che…” [ESCLUSIVA]

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Non si è ancora conclusa la stagione in corso e già si pensa al 2027. Uno dei primi eventi in programma nell’ATP Tour sarà la United Cup, torneo per nazioni giunto ormai alla quinta edizione e che avrebbe potuto vedere protagonisti anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Questa, senza dubbio, era la speranza del direttore Stephen Farrow, Chief Events Officer di Tennis Australia e membro dell’ATP Tournaments Advisory Council, che ha accettato di rilasciarci un’intervista esclusiva.

D: Ha dichiarato di essere stato in trattativa con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in merito alla loro possibile partecipazione alla United Cup 2027.

Stephen Farrow: “La qualificazione alla United Cup è determinata dalla classifica. Quindi noi e i nostri colleghi dell’ATP e della WTA contattiamo tutti i giocatori in lizza per partecipare nel periodo che precede la scadenza delle iscrizioni. Ovviamente, questo include anche i team di Jannik e Carlos. La stagione tennistica è lunga e impegnativa. Ma la United Cup offre un’esperienza speciale in qualità di evento a squadre, con l’opportunità di giocare per il proprio Paese – e sappiamo che sia Jannik che Carlos apprezzano questo tipo di ambiente. Continuiamo a sperare che molti giocatori di alto livello scelgano di iniziare la loro stagione proprio con questo evento”.

D: E per quanto riguarda Novak Djokovic?

Stephen Farrow: “Novak ha partecipato alla United Cup a Perth nel 2024 e sappiamo che l’esperienza gli è piaciuta moltissimo. A questo punto della sua carriera, Novak si è guadagnato il diritto di essere molto selettivo riguardo ai tornei a cui partecipa, per assicurarsi di essere al massimo della forma e poter aggiungere altri titoli al suo record di vittorie nei tornei del Grande Slam. Non prevediamo che partecipi alla United Cup, ma non vediamo l’ora di rivederlo in Australia a gennaio”.