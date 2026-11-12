Gaudenzi: “Difficile trovare un calendario generalmente buono. Non sono tutti Sinner”

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A pochi giorni dallo start ufficiale delle ATP Finals di Torino, Il presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi – ex numero 18 del ranking ATP -, è intervenuto in una puntata del famigerato podcast di Andy Roddick “Served”, spaziando tra diversi temi, e discutendo del piano “OneVision”, intento a rivoluzionare il circuito a partire dal 2028.

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“Calendario? Se non sei Sinner o Alcaraz…”

Un argomento di prim’ordine è stato senz’altro il calendario ATP, tanto criticato dalla stragrande maggioranza degli atleti. Sono in molti a reputarlo insostenibile, lungo e faticoso, portando allo stremo il fisico e compromettendone le performance nei tornei. Gaudenzi ha spiegato il suo punto di vista, dichiarando: “Il tennis è uno sport molto difficile da organizzare in termini di calendario perché funziona a eliminazione diretta. Un giocatore può giocare una o sette partite e stare in una determinata città per un giorno o due settimane.

Quindi quando guardi un calendario ti sembra affollato, ma in realtà è formato da altri quattro calendari. Questo perché se sei Sinner o Alcaraz e arrivi sempre in fondo nei tornei, probabilmente hai bisogno di giocare solo gli Slam, i Masters 1000 e le Finals. Ma chi non è come loro deve giocare altri tornei. Il 75% dei giocatori perde al secondo round ogni settimana, è un fatto. È quindi difficile trovare un calendario che vada bene per tutti”.

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“L’Off-Season è troppo corta. E sui Masters lunghi…”

Il presidente dell’ATP fa notare il motivo per cui è effettivamente così complicato dare vita a un calendario perfetto, poiché ciascun tennista ha esigenze differenti, a seconda dei risultati che ottiene. Ma Gaudenzi comprende anche un attuale “limite” dell’annata tennistica, cioè l’Off-Season: “È troppo corta“, osserva, “dalle ATP Finals all’inizio della stagione dovresti avere un paio di settimane di stacco, un altro paio per ricostruire il corpo, altre due per giocare a tennis, sette, otto settimane prima di riprendere a competere. Hanno ragione al 100% in questo, ma è complesso, perché non controlliamo gli Slam e la Davis”. Tanti temi, sui quali si sono confrontati Gaudenzi ed Andy Roddick, non sempre dello stesso avviso.

Il presidente dell’ATP ha parlato dei Masters 1000 da due settimane, trasformati proprio con l’intento di accontentare le richieste dei giocatori, cioè più soldi per più tennisti e più posti di lavoro. Con un tabellone principiale più esteso, ciò ha consentito a chi risiede fuori dalla top 100 – o giù di lì – di avere accesso diretto al main draw, ma Gaudenzi sottolinea: “Non ero ingenuo e sapevo che ai giocatori di vertice i 12 giorni non sarebbero piaciuti”. E a proposito dei Masters da due settimane, Roddick ha sostenuto che tali tornei non siano di grande aiuto per la salute dei tennisti, ma tuttavia, il presidente dell’ATP ha replicato dicendo che i dati sugli infortuni non sono poi cambiati così tanto in trent’anni.

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Is the tennis calendar too crowded? 👀🎾



ATP Chairman Andrea Gaudenzi explains the challenges of scheduling for players at every level. He also addresses concerns about the short offseason.



Watch the full episode on YouTube or wherever you get your podcasts! 🔗 pic.twitter.com/YWQJKhASkU — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) November 10, 2026

Inevitabile discutere anche sull’ipotetica rivoluzione del doppio che ha messo in allarme gli specialisti della disciplina. Ma Gaudenzi rassicura: “Non c’è alcuna intenzione di uccidere il doppio. Fa parte dell’eredità, della storia di questo sport”. L’idea sarebbe quella di ottimizzare i costi, attualmente parecchio onerosi per il doppio, pari a 60 milioni – in premi – all’anno. Una riduzione e una ricollocazione della disciplina. Focalizzata specialmente nel fine settimana di ciascun torneo, creando interesse e acquisendo più valore, secondo la nuova formula pensata dall’ATP. Le proposte del piano “OneVision” verranno ulteriormente discusse a Torino, dove – in concomitanza con le Finals – si riunirà il consiglio.

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