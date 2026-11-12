Macchina del tempo: Djokovic, a Torino 2023 l’ultima volta da Maestro contro Sinner

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Di Isabella Della Gasperina

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Novak Djokovic trionfa come Gran maestro del tennis. E’ il 19 novembre del 2023 quando a Torino il campione serbo, allora numero uno del mondo, conquista il suo settimo titolo alle Atp Finals. L’avversario dell’ultimo turno per Djokovic si chiama Jannik Sinner. Proprio lui, lo stesso che pochi giorni prima, nel round robin, si è preso la soddisfazione di battere Mister 24 Slam in un match spettacolo finito con il punteggio di 7-5 6-7 7-6 a favore dell’altoatesino.

Tra round robin e finale

La seconda sfida nello spazio di pochissimi giorni ha il sapore della rivincita. Per Sinner è l’occasione di confermare che quella vittoria non è stata un episodio, ma il segnale di un imminente cambio al vertice nel tennis mondiale. Djokovic invece vuole ribadire la sua superiorità: lui a Torino è arrivato da numero uno e da numero uno vuole andarsene.

Finale a senso unico

E così è. Perché la finale è quasi a senso unico. Sinner non replica la prestazione di pochi giorni prima e subisce il tennis perfetto di Djokovic, che vuole soltanto ristabilire le gerarchie. Nole non sbaglia niente al servizio, comanda gli scambi, trova sempre la profondità. Il tentativo di reazione di Sinner nel secondo set serve a poco: la partita non cambia volto e il punteggio di 6-3 6-3 finale dopo un’ora e 43 minuti di gioco la rispecchia in pieno.

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Sette titoli delle Finals

Un successo che vale anche un record: con sette trofei, Nole supera Roger Federer, fermo a sei Finals, e diventa il giocatore più vincente nella storia del torneo dei Maestri. A 36 anni, dopo una stagione in cui ha conquistato tre titoli dello Slam su quattro, Djokovic sembra ancora inattaccabile. E infatti quella sera di novembre sembra difficile immaginare che quella sarà la sua ultima vittoria importante a livello Atp.

I Giochi di Parigi

Non è certo la fine della carriera di Djokovic (il serbo è rimasto ben saldo tra i top ten per altri tre anni) né tantomeno della sua capacità di competere ai massimi livelli. Però… dopo quella finale dei Maestri il campione serbo non riesce più a vincere né Slam né Masters 1000. Conquista l’oro olimpico, questo sì, ai Giochi di Parigi del 2024, con una straordinaria performance contro Alcaraz in finale. Ma sul fronte del circuito Atp, da allora, si limita ad aggiungere in bacheca due titoli 250, Atene e Ginevra nel 2025, e un 500, Pechino, poche settimane fa. E negli Slam si deve accontentare di due finali: Wimbledon 2024, dove viene sconfitto da Alcaraz, e Melbourne 2026, dove è ancora lo spagnolo ad avere la meglio sul serbo.

Dal 2024 Sinner-Djokovic 5-1

E Sinner, che proprio per mano di Djokovic aveva subito quella bruciante sconfitta a Torino? Anche l’azzurro in questi ultimi anni fa sentire più volte al campione serbo la sua autorità in campo. A cominciare da quella indimenticabile partita in Coppa Davis, in semifinale, a novembre 2023, poco dopo le Finals. Quando Jannik annulla tre match point contro il serbo e guida gli azzurri alla conquista del titolo. Da allora, i confronti diretti sono quasi esclusivamente a favore dell’azzurro, che dal 2024 a oggi chiude a suo favore cinque match su sei contro il serbo. E così, ecco che il cerchio si chiude. Djokovic resta un campione capace di imprese straordinarie, ma il trono che per tanto tempo è stato soltanto suo oggi ha nuovi protagonisti. Sinner, Alcaraz e il nuovo numero uno Sascha Zverev. Il sette volte Maestro non ha smesso di stupire e continua a lottare. Ma quest’anno, a Torino, lui non è riuscito a guadagnarsi il pass. Sotto la Mole si gioca senza di lui.

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