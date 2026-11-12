Moya: “Alcaraz è il migliore sulla terra. Lui e Sinner potrebbero battere il miglior Nadal”

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Intervistato da Clay, Carlos Moya ha affrontato uno degli argomenti più dibattuti tra gli appassionati di tennis: come si comporterebbe il miglior Nadal sulla terra battuta del Roland Garros contro gli attuali dominatori del circuito (sì, esatto, proprio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz)? Secondo l’ex numero uno del mondo ed ex allenatore della leggenda maiorchina, in una sfida secca entrambi i giovani fenomeni avrebbero le carte in regola per imporsi.“Alcaraz è il migliore al mondo sulla terra battuta in questo momento, che vinca o meno il Roland Garros. In un singolo match, Alcaraz potrebbe ovviamente battere Rafa. Se si trattasse di una partita al meglio dei cinque set al Roland Garros, su quel campo, vista la storia e lo stile di gioco, penso che Rafa sarebbe il favorito. Ma Alcaraz potrebbe benissimo battere Rafa in qualsiasi momento. E anche Sinner”, ha spiegato l’ex atleta spagnolo. Tuttavia, sul lungo periodo il bilancio penderebbe comunque a favore del quattordici volte campione di Parigi: “Rafa è superiore sulla lunga distanza. Ed è vero che se la partita contro Sinner andasse per le lunghe, Rafa avrebbe un vantaggio significativo. Meno contro Alcaraz, perché quest’ultimo può reggere la pressione sia fisicamente che mentalmente. Rafa sarebbe il favorito se giocasse contro di loro, ma questo non significa che non possa perdere”.

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Il crepuscolo dei fuoriclasse e il momento di Novak Djokovic

L’analisi del caro vecchio Carlos si è poi spostata sulla fase calante di un’altra leggenda del circuito ATP, il ventiquattro volte campione Slam Novak Djokovic, alle prese con le difficoltà fisiche e i dubbi tipici di chi si avvia verso la conclusione di una carriera leggendaria. Lungi dal tracciare un parallelo esclusivo con il finale di carriera di Nadal, l’ex tennista spagnolo ha inquadrato la situazione del serbo come una tappa fisiologica per quasi ogni atleta. “Non vedo solo un parallelismo con Rafa; vedo un parallelismo con il 99% dei giocatori che si ritirano. Alla fine, ciò che ti costringe al ritiro sono infortuni, età e usura. Tutto ciò significa che non sei più in grado di recuperare come una volta, che il giorno dopo una lunga partita non sei più così brillante. Inoltre, emergono giocatori che ti superano in potenza”, ha sottolineato Moya, citando Pete Sampras come unica eccezione capace di chiudere subito dopo un trionfo allo US Open. Per tutti gli altri, Djokovic compreso, si tratta di un percorso inevitabile: “Ovviamente non gli resta molto tempo a causa della sua età. Tutto ha una fine, prima o poi. È un processo assolutamente normale quello in cui si pensa a quando sia il momento di ritirarsi e arriva un punto in cui si dice: ‘Basta, non ce la faccio più’, tutti gli allenamenti, tutti i viaggi, tutto questo non ne vale più la pena se non potrò più competere nei tornei”.

“Il periodo del lutto è finito”

A due anni di distanza dal ritiro di Nadal, Moya ha archiviato definitivamente la fase di elaborazione seguita alla fine di un sodalizio professionale e umano irripetibile. Oggi, l’ex vincitore del Roland Garros 1998 si gode una quotidianità radicalmente diversa, priva di qualsiasi legame operativo. “Il periodo del lutto è finito; non c’è bisogno di soffermarsi su questo. Inoltre, non mi sembrava giusto iniziare una nuova relazione professionale subito dopo la rottura con Rafa. Non sentivo che fosse il momento giusto e non mi sentivo in grado di farlo, né mentalmente, né fisicamente, né in alcun altro modo”. ha confessato. Va da sé che il bilancio degli otto anni trascorsi al fianco del maiorchino resta intriso di gratitudine, ma senza rimpianti: “Penso di aver avuto il lavoro migliore del mondo, ovvero far parte del team di Rafa. Abbiamo vissuto ogni possibile emozione, ed è stata un’esperienza bellissima. Ma cerco sempre di guardare avanti. Passo tanto tempo con la mia famiglia, i miei figli, mia moglie, viaggio con loro e ho tempo per me stesso. Alla fine, quello che sono riuscito a comprare è tempo. Ed è qualcosa che amo godermi, fare cose diverse”.

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Le offerte rifiutate e la filosofia del coaching a tempo pieno

Nonostante il suo curriculum abbia attirato l’interesse di diversi addetti ai lavori, l’ex tennista iberico ha rispedito al mittente ogni proposta di rientro nel circuito ATP, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un top ten o di una giovane promessa.“Certo, ho ricevuto offerte e chiamate. Ma al momento non ho nemmeno avuto conversazioni approfondite con nessuno perché, in questi due anni, ho sempre avuto ben chiaro che non sarei tornato nel circuito. Non avevo le energie, e in più ci sono altre cose che credo mi stiano portando in una direzione diversa. Al momento non ho nemmeno preso in considerazione l’idea di lavorare con un quindicenne o con un giocatore tra i primi dieci. Ora non mi vedo tornare nel circuito”. ha ribadito con fermezza, Moya. Il nodo principale riguarda la sua visione totale e totalizzante del ruolo di allenatore, incompatibile con collaborazioni part-time o a basso chilometraggio: “Il fatto è che passare sei o sette settimane all’anno con qualcuno semplicemente non funziona, secondo me. Mi hanno detto: ‘Verremo a Maiorca e passerai un paio di settimane’, ma non credo che una cosa del genere funzioni. Perché funzioni, ci vogliono almeno 15 o 20 settimane insieme, ed è un lavoro in cui devi essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Anche quando non sono in viaggio, devo guardare le partite, parlare con il giocatore… In questo momento, sento di non avere quell’energia. Mi sto ricaricando, si potrebbe dire. Non so se tornerò un giorno o se lascerò definitivamente il circuito, non lo so. Cosa potrebbe succedere tra due, tre o cinque anni, non lo so”.

“Non cambio i miei programmi per guardare il tennis”

Questa esigenza di disintossicazione dopo quasi un decennio vissuto costantemente in valigia si riflette anche nelle sue abitudini da spettatore. Sì, perché Moya ha ammesso con sincerità di seguire pochissimo il tennis attuale, una scelta dettata non dalla qualità dello spettacolo offerto dalla nuova generazione, bensì dalla volontà di dare priorità assoluta alla famiglia e alla vita privata. “Non cambio i miei programmi per guardare il tennis, e di solito non mi siedo a guardarlo, ma non perché non mi piaccia lo stato attuale del tennis, bensì per via della mia situazione attuale. Ho viaggiato per otto anni di fila e non avevo molta voglia di stare in mezzo al tennis” ha chiarito. Pur tenendosi aggiornato sui risultati e apprezzando lo spettacolo offerto dai nuovi protagonisti, la televisione resta quasi sempre spenta: “Non so se ho guardato qualche partita di tennis quest’anno. Lo guardo molto sporadicamente, magari un quinto set, una partita qua e là, ma in generale pochissimo tennis. Insisto sul fatto che non sia per via dei giocatori, che sono atleti incredibili che giocano il loro miglior tennis e sono divertenti da guardare. Alcuni più di altri, ovviamente. E se c’è una partita Sinner-Alcaraz, cerco di guardarla. Ma se ho già qualcosa in programma per quel giorno con la mia famiglia o altro, beh, non cambio i miei piani.Ma in questo momento, è l’unica cosa che mi interessa del tennis”.

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