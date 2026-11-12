NextGen ATP Finals 2026 a Reggio Calabria: ecco chi sono gli otto protagonisti

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Italia caput mundi. Almeno per quest’anno possiamo definire così il finale di stagione che ci attende al maschile. Dato che tra Torino e Reggio Calabria andranno in scena ATP Finals 2026 e NextGen ATP Finals 2026, mentre a Bologna si terranno le Finals di Coppa Davis. Se nel primo caso i partecipanti si conoscevano da circa una settimana, per l’evento dedicato agli Under20 l’entry list è stata resa nota nelle ultime ore. Per la 9^ edizione della manifestazione, che si terrà per la prima volta nella città calabrese al PalaCalafiore, si sarebbero qualificati come primi della lista anche Rafa Jodar e Joao Fonseca. Lo spagnolo ha racimolato talmente tanti punti (3234) da aver staccato il pass anche per l’appuntamento riservato ai senior. Il brasiliano ha invece dichiarato forfait per riprendersi dall’infortunio che lo tiene fuori da qualche mese a questa parte.

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Tolti i due di cui sopra, a guidare il seeding ci sarà Martin Landaluce (Spagna) che con i suoi 822 punti precede il più giovane in assoluto di questa edizione – Moise Kouamé (Francia) – addirittura un classe 2009. Al terzo posto abbiamo il miglior 2007, nonché unico italiano presente, Federico Cinà che per sole 10 lunghezze è davanti a Rei Sakamoto (Giappone). Completano il roster Darwin Blanch (Stati Uniti), Jan Kumstat (Cechia), Joel Schwärzler (Austria) e Felix Balshaw (Francia). I primi alternate, in caso di forfait, sono Nicolai Budkov Kjær (Norvegia) e Diego Dedura-Palomero (Germania), unico 2008 in lista.

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