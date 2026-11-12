Tennis e inclusione: alle ATP Finals debutta l’audiodescrizione in tempo reale

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Le Nitto ATP Finals, in programma dal 15 al 22 novembre sul cemento indoor dell’Inalpi Arena di Torino, compiono un passo significativo sul fronte dell’accessibilità. Già, perché per la prima volta nella storia del torneo dei Maestri, gli spettatori ciechi e ipovedenti potranno seguire gli incontri grazie a “Connect Me Too”, il servizio di audiodescrizione sviluppato da CMT Translations. Un’iniziativa che punta a colmare il vuoto informativo tipico di uno sport in cui, durante lo scambio, regna il silenzio assoluto. Attraverso una cronaca iper-descrittiva affidata a professionisti formati ad hoc, chi non vede potrà cogliere non solo la traiettoria della palla e l’andamento del punteggio, ma anche i movimenti sul rettangolo blu, la mimica facciale, i gesti di tensione o esultanza dei protagonisti e l’atmosfera dell’arena torinese.

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Non solo. Il funzionamento del servizio è pensato per essere immediato e fruibile direttamente dagli spalti tramite la rete 5G e 4G: agli spettatori basterà scaricare gratuitamente l’applicazione “Connect Me Too” (disponibile su Android e iOS), registrarsi, selezionare l’evento e inserire il codice relativo alla sessione del proprio biglietto, indossando poi un paio di auricolari. “Il tennis è la sfida più difficile per chi racconta: ritmo altissimo, pause brevissime, nessuno spazio per parole inutili”, ha sottolineato Tony D’Angelo, responsabile del progetto per CMT Translations, evidenziando la complessità tecnica di restituire in tempo reale ogni sfumatura di un match di vertice senza sovrapporsi ai suoni del campo. Dopo aver già accompagnato eventi di primo piano nel calcio (dalla Nazionale ai club di Serie A e B), nel rugby, nel basket, negli sport invernali e persino nella lirica al Teatro Carlo Felice di Genova, “Connect Me Too” approda così sul palcoscenico più prestigioso del finale di stagione ATP, rendendo l’esperienza dal vivo realmente condivisibile da tutto il pubblico.

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