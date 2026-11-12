United Cup 2027, squadre e calendario: i nomi di chi schiererà l’Italia

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Il tennis ha un rapporto piuttosto complicato con le vacanze, ne ha parlato anche Andrea Gaudenzi qualche giorno fa in un’intervista rilasciata a Andy Roddick all’interno del podcast dell’americano, Served. E’ un continuo susseguirsi di eventi tra i quali i giocatori di tennis, gli addetti ai lavori, ma anche i tifosi, vivono in questa bulimia rincorsa del torneo e di torneo in torneo, passano le stagioni. Anche questa volge verso il proprio crepuscolo, guardando sempre avanti, concentrata già su altro: si stanno giocando le Finals femminili a Indian Wells, non ha ancora acceso le luci su Torino, deve ancora assegnare la Coppa Davis a Bologna, eppure ha già preparato le valigie per l’Australia.



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Il tutto inseguendo quel mantra che tende all’infinito, dove la stagione finisce soltanto per ricominciare, e spesso il tempo per tirare il fiato è quello necessario a cambiare continente. Così, mentre il 2026 si avvicina agli ultimi verdetti, la United Cup ha già svelato le carte per il 2027. Diciotto nazionali, sei gironi, due città e una formula che continua ad avere un merito non trascurabile: mettere uomini e donne dalla stessa parte della rete, con una maglia da difendere e un trofeo da inseguire.

L’Italia sarà ancora protagonista a Perth, dal 1° al 10 gennaio, con Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto chiamati a guidare una formazione profondamente rinnovata rispetto all’ultima edizione. Il sorteggio non è stato particolarmente generoso: nel gruppo C gli azzurri troveranno Canada e Danimarca, due nazionali che possono contare su coppie di singolaristi di assoluto valore. Una partenza impegnativa, soprattutto considerando che nel torneo misto il talento individuale conta, ma fino a un certo punto: come in tutte le competizioni a squadre, anche alla United Cup, i singolaristi sono importanti ma spesso e volentieri è il doppio ad essere decisivo, con buona pace di tutti.

Italia, Cobolli è la certezza. Cocciaretto raccoglie il testimone di Paolini

Il primo punto fermo della spedizione azzurra è, un aficionados della competizione, Flavio Cobolli. Numero 6 del ranking ATP, finalista al Roland Garros 2026, il romano si presenterà in Australia con responsabilità ben diverse da quelle che lo accompagnavano dodici mesi prima. Allora era un giocatore in crescita, oggi è uno che si è appeso al bavero della giacca la medaglia di top 10, dettaglio che non passa inosservato, come le bellissime spille che adornavano i cappotti delle signore non più tardi di qualche decennio fa. Bei tempi.

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Cosa da non sottovalutare è che la United Cup offre l’opportunità di mettere in palio punti preziosi per il ranking. e per l’Italia cancellare il ricordo dell’ultima partecipazione, quando l’Italia salutò la competizione già nella fase a gironi, nonostante la vittoria conclusiva contro la Francia.

La novità più significativa riguarda però il settore femminile. Jasmine Paolini non figura nell’entry list e il suo posto sarà occupato da Elisabetta Cocciaretto, chiamata a guidare le azzurre dopo un periodo complicato, segnato anche dall’intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Per la marchigiana sarà un’occasione per ritrovare il ritmo delle competizioni, ma anche una responsabilità importante: nel format della United Cup il singolare femminile pesa esattamente quanto quello maschile. Non esistono punti di serie A e di serie B, e una vittoria può cambiare completamente il destino di un confronto.

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A completare la formazione italiana ci saranno Andrea Pellegrino, Filippo Romano, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli. Un sestetto che, salvo modifiche successive, dovrà trovare rapidamente i propri equilibri, soprattutto nel doppio misto.

Nelle prime anticipazioni era comparso anche il nome di Luciano Darderi, ma l’italoargentino non figura nella successiva entry list completa. Assenti anche Sara Errani e Andrea Vavassori, la coppia che aveva rappresentato una delle principali garanzie per l’Italia nelle precedenti edizioni. E non è un dettaglio secondario: la presenza di una doppista esperta come Moratelli potrà rivelarsi preziosa, ma l’intesa con il compagno andrà costruita.

Quanto a Jannik Sinner, il suo nome non compare tra gli iscritti. Una scelta che non sorprende affatto, considerando il percorso di recupero dall’infortunio al ginocchio destro e un ritorno alle competizioni ancora da definire nei dettagli.

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Canada e Danimarca: il girone azzurro non ammette distrazioni

Per capire quanto sarà complicata la strada dell’Italia basta leggere quattro nomi: Felix Auger-Aliassime, Victoria Mboko, Holger Rune e Clara Tauson.

Il Canada si presenta con una formazione particolarmente competitiva. Auger-Aliassime offre esperienza, servizio e una capacità di esprimersi sul cemento che lo rende un avversario temibile per chiunque. Al suo fianco Victoria Mboko, una delle giocatrici più interessanti della nuova generazione canadese. E nel sestetto compare anche Gabriela Dabrowski, specialista del doppio che aggiunge ulteriore qualità a un reparto già molto competitivo.

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La Danimarca, dal canto suo, si affida a Holger Rune e Clara Tauson. Due giocatori capaci di alzare enormemente il livello quando trovano ritmo e fiducia. Rune, in particolare, rappresenterà un primo banco di prova significativo per Cobolli: una sfida tra due interpreti di un tennis aggressivo, con personalità importanti e poca predisposizione ad aspettare che sia l’avversario a prendere l’iniziativa.

Per Cocciaretto, invece, si profilano due confronti altrettanto delicati. Mboko e Tauson hanno caratteristiche differenti, ma entrambe possono imporre velocità e pressione fin dai primi colpi dello scambio. La condizione fisica della marchigiana sarà quindi una delle chiavi della partecipazione italiana.

Il programma prevede l’esordio sabato 2 gennaio contro la Danimarca, alle 3:00 italiane, seguito dalla sfida al Canada domenica 3 gennaio, alle 10:00 italiane. Due confronti ravvicinati che potrebbero già decidere il destino degli azzurri.

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Da Gauff a Shelton, passando per Noskova e Raducanu: i protagonisti delle entry list

Il livello complessivo della United Cup resta interessante, anche se diverse stelle hanno preferito programmare diversamente l’avvicinamento agli Australian Open.

Gli Stati Uniti si presenteranno con Coco Gauff e Ben Shelton, una coppia che sulla carta offre garanzie importanti in entrambi i singolari. La Repubblica Ceca potrà invece contare su Jiri Lehecka e Linda Noskova, mentre la Grecia riproporrà il binomio Stefanos Tsitsipas-Maria Sakkari.

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Attenzione anche alla Spagna, che affida il proprio singolare maschile al giovane Rafael Jodar e quello femminile a Paula Badosa, e alla Gran Bretagna di Emma Raducanu. La Francia schiererà Arthur Fils e Diane Parry, mentre la Svizzera potrà contare su Belinda Bencic, una giocatrice che ha già dimostrato quanto possa essere determinante in questo tipo di competizioni.

La Polonia si presenterà da campione in carica, dopo il successo conquistato contro la Svizzera nella finale del 2026. Questa volta, però, non ci sarà Iga Swiatek: toccherà a Maja Chwalinska affiancare Hubert Hurkacz nella difesa del titolo.

Tra le assenze più significative figurano anche Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Aryna Sabalenka. Una United Cup che rinuncia dunque ad alcuni dei nomi più rappresentativi del circuito, ma non per questo perde interesse. Gli organizzatori hanno annunciato dodici giocatori compresi nelle prime venti posizioni delle classifiche mondiali, equamente suddivisi tra ATP e WTA.

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Per molti sarà il primo test agonistico della stagione, un’occasione per verificare quanto il lavoro svolto durante la preparazione abbia realmente prodotto risultati. Per altri, soprattutto per chi arriva da problemi fisici o periodi lontano dalle competizioni, sarà qualcosa di più: la possibilità di capire quanto sia ancora lunga la strada per tornare al proprio livello.

E poi c’è il doppio misto, naturalmente. Quello che sulla carta sembra il terzo incontro, quasi un’appendice ai due singolari, ma che molto spesso finisce per diventare il più importante di tutti. Per informazioni, chiedere proprio alla Polonia.

United Cup 2027: tutti i gironi

Gruppo Sede Nazionali A Perth Stati Uniti, Croazia, Kazakistan B Sydney Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria C Perth Canada, Italia, Danimarca D Sydney Francia, Australia, Gran Bretagna E Perth Polonia, Germania, Svizzera F Sydney Belgio, Spagna, Argentina

Il regolamento prevede tre incontri per ogni confronto tra nazionali: un singolare maschile, uno femminile e un doppio misto. Si qualificano ai quarti le sei vincitrici dei gironi e le due migliori seconde, una per ciascuna sede. Semifinali e finale si disputeranno a Sydney, con l’assegnazione del titolo fissata per domenica 10 gennaio.

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United Cup 2027: le entry list complete delle 18 nazionali

Perth – Gruppi A, C ed E

Nazionale Entry list ATP Entry list WTA Italia Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Filippo Romano Elisabetta Cocciaretto, Nuria Brancaccio, Angelica Moratelli Canada Felix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau, Cleeve Harper Victoria Mboko, Kayla Cross, Gabriela Dabrowski Danimarca Holger Rune, Elmer Moller, Johannes Ingildsen Clara Tauson, Emma Kamper Stati Uniti Ben Shelton, Keegan Smith, Christian Harrison Coco Gauff, Varvara Lepchenko, Nicole Melichar-Martinez Croazia Dino Prizmic, Matej Dodig, Mate Pavic Donna Vekic, Lucija Ciric Bagaric Kazakistan Aleksandr Shevchenko, Dmitry Popko Yulia Putintseva, Zhibek Kulambayeva Polonia Hubert Hurkacz, Maks Kasnikowski, Jan Zielinski Maja Chwalinska, Martyna Kubka, Katarzyna Piter Germania Yannick Hanfmann, Florian Broska, Kevin Krawietz Tamara Korpatsch, Mona Barthel, Mina Hodzic Svizzera Jerome Kym, Leandro Riedi, Jakub Paul Belinda Bencic, Susan Bandecchi, Naima Karamoko

Sydney – Gruppi B, D ed F

Nazionale Entry list ATP Entry list WTA Repubblica Ceca Jiri Lehecka, Dalibor Svrcina, Petr Nouza Linda Noskova, Laura Samson, Jesika Maleckova Grecia Stefanos Tsitsipas, Ioannis Xilas Maria Sakkari, Despina Papamichail, Sapfo Sakellaridi Ungheria Fabian Marozsan, Zsombor Piros Anna Bondar, Panna Udvardy, Fanny Stollar Francia Arthur Fils, Geoffrey Blancaneaux, Manuel Guinard Diane Parry, Leolia Jeanjean, Fiona Ferro Australia Rinky Hijikata, Alex Bolt, Marc Polmans Talia Gibson, Daria Saville, Ellen Perez Gran Bretagna Arthur Fery, Jan Choinski, Neal Skupski Emma Raducanu, Francesca Jones, Olivia Nicholls Belgio Alexander Blockx, Gauthier Onclin, Sander Gille Elise Mertens, Polina Bakhmutkina, Magali Kempen Spagna Rafael Jodar, Nikolas Sanchez Izquierdo, Benjamin Winter Lopez Paula Badosa, Leyre Romero Gormaz, Yvonne Cavalle-Reimers Argentina Tomas Martin Etcheverry, Mariano Kestelboim, Guido Andreozzi Solana Sierra, Jazmin Ortenzi, Nicole Fossa Huergo

Il calendario dell’Italia

Data Incontro Ora italiana Sabato 2 gennaio Italia – Danimarca 03:00 Domenica 3 gennaio Italia – Canada 10:00 Mercoledì 6 gennaio Quarti di finale a Perth Da definire Sabato 9 gennaio Semifinali a Sydney Da definire Domenica 10 gennaio Finale a Sydney Da definire

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