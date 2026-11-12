WTA Finals: Andreeva schianta Sabalenka in 1h03′ ed è in semifinale

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WTA Finals Finale Aryna Sabalenka 2 4 0 Mirra Andreeva 3 6 6 Statistiche e andamento

È una Mirra Andreeva formato deluxe quelle che si è presentata alle WTA Finals 2026 in corso di svolgimento a Indian Wells. Dopo il successo all’esordio contro Elina Svitolina, infatti, la 19enne di Krasnoyarsk si è imposta con il medesimo risultato (6-4 6-0) su Aryna Sabalenka, staccando ufficialmente il pass per le semifinali, alle quali si qualifica come prima nel Group 2, in attesa di conoscere la prossima avversaria. Ci impiega solamente 1h03′ la russa ad avere la meglio sulla n. 2 del mondo e del torneo, scioltasi letteralmente a partire dall’1-4 del primo set. Da quel momento in poi ha infatti subito una striscia di 11 game persi consecutivamente, che la costringono a giocarsi un posto al penultimo atto nella terza e decisiva giornata. Per l’allieva di Conchita Martinez si tratta già di un risultato importante alla prima partecipazione assoluta.

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La cronaca del match

L’equilibrio iniziale tra Mirra Andreeva e Aryna Sabalenka dura appena tre game, perché l’ex n. 1 del mondo opera il break e si issa in men che non si dica sul 4-1. A quel punto la russa si sveglia tutto d’un tratto e concede le briciole all’avversaria. Comincia a giocar profondo, la ‘Tigre di Minsk’ inizia anche a innervosirsi più del dovuto e nella rimonta del primo set chiude con un ace all’incrocio delle righe.

Da lì in poi in realtà è una semplice formalità per la 19enne, che tira fuori dal cilindro anche un paio di passanti perfetti (di cui uno da lontanissimo) e una mezza veronica che atterra di poco in campo. Gli strappi si susseguono uno dopo l’altro, la classe 1998 non ne ha più anche dal punto di vista mentale e si arrende al primo match point. Per passare il turno dovrà avere la meglio nello scontro diretto con Elina Svitolina.

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