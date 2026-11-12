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WTA Finals

WTA Finals: Gauff batte Kostyuk e spera in Noskova

Coco vince in due set e dovrà approfittare della vittoria della ceca su Pegula per la semifinale

Redazione · 2 min di lettura
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Coco Gauff - WTA Finals 2026 Indian Wells (foto X @wta)
Coco Gauff - WTA Finals 2026 Indian Wells (foto X @wta)

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[4] C. Gauff b. [9] M. Kostyuk 6-4 7-5

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Coco Gauff può ancora confidare nel passaggio del turno alle WTA Finals, ma dovrà fare il tifo contro la sua amica Jessica Pegula, dopo aver battuto Marta Kostyuk. L’altra americana in gara se la vedrà più tardi contro Linda Noskova, dopo che Gauff ha vinto la sua gara per 6-4 7-5. Una partita non indimenticabile ma in cui l’americana ha giocato decisamente meglio dell’ucraina, salvo un difficile inizio di secondo parziale.

Lì infatti esce fuori la Kostyuk che ha giocato da top 10 per tutto l’anno, raggiungendo due semifinali Slam di fila meritando di giocare alle Wta Finals, anche dominando Gauff. Giocando molto bene in risposta al netto del servizio dell’americana, andando avanti 4-0 con due break di vantaggio nel secondo parziale e facendo figurare il terzo set come inevitabile.

Ma l’esperienza di Gauff sul cemento finisce per fare la differenza con l’andare avanti della partita, vincendo sette degli ultimi otto game e non lasciando letteralmente scampo a Kostyuk. Non tanto da vedere, non grandi colpi ma quanto basta per passare il turno e continuare a sperare. Chiude con 16 vincenti e 27 non forzati, lasciando l’ucraina con zero vittorie e zero set vinti.

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