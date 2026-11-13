ATP Finals: Alcaraz il favorito per i bookmaker. E Cobolli? Parte a fari spenti…

È ormai arrivato il momento delle Nitto ATP Finals 2026. Il sorteggio ha disegnato i gironi del Round Robin e all’Inalpi Arena di Torino è iniziato il conto alla rovescia verso il primo match, quello che vedrà opposti Alexander Zverev e Rafael Jodar alle 14 di domenica 15 novembre.

Sarà l’atto inaugurale di otto giorni di spettacolo, che termineranno con l’incoronazione di chi succederà all’assente Jannik Sinner nell’albo d’oro delle ATP Finals. Ma chi sarà il vincitore finale? Cosa ne pensano i bookmaker?

Le quote antepost: Alcaraz favorito a Torino

Carlos Alcaraz può vincere a Torino le sue prime ATP Finals. Lo spagnolo è dato per favorito, nonostante arrivi sotto la Mole da numero tre del mondo, al termine di un’annata che lo ha visto fermarsi per mesi a causa di un infortunio al polso.

Carlos, però, ha già dimostrato di potersi esprimere bene a Torino, vista la finale raggiunta nel 2025. Inoltre, in condizioni di gioco indoor, ha appena conquistato il suo primo Masters 1000 a Parigi. Stake quota il suo successo a 1.75, mentre leggermente più alte sono le valutazioni di Perlaplay e Netwin (1.85).

Sascha Zverev, numero uno del mondo, è il primo inseguitore: le sue quote oscillano tra 4.70 e 5.00. Non male per essere, come detto, il leader del ranking.

Il terzo giocatore preferito dai bookmaker è invece Ben Shelton, reduce dalla finale di Parigi e, pochi mesi fa, da quella dello US Open. Stake quota il suo successo a 7.00, Perlaplay paga 7.50 un suo eventuale titolo a Torino, mentre Netwin si spinge fino a 9.00.

Cobolli è il giocatore con meno possibilità di vittoria

Per i bookmaker, tra gli otto magnifici di Torino, il giocatore con meno possibilità di conquistare il titolo è proprio il nostro Flavio Cobolli. Stake paga la sua vittoria a 34.00, così come Perlaplay, mentre Netwin arriva a 36.00.

Per il romano è già un successo essere arrivato a Torino: in pochi avrebbero creduto a questa possibilità appena un anno fa. Cobolli si presenta con i favori del pubblico, ma senza troppe aspettative, considerando i risultati poco entusiasmanti ottenuti dall’estate a oggi e l’acciacco fisico che lo ha costretto a dare forfait al Masters 1000 di Parigi.

Niente da perdere e tutto da guadagnare, dunque: per Cobolli, forse, partire a fari spenti non è affatto un male.