ATP Finals, Alcaraz: “Sarà strano rivedere Ferrero”. Cobolli: “Se sono qui, sono un giocatore da temere”

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Torino è pronta per le Nitto ATP Finals 2026. Nel consueto Media Day gli otto maestri hanno parlato seguendo la divisione dei gironi. Dopo il Gruppo John McEnroe, è toccato al Gruppo Ivan Lendl. Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Frances Tiafoe sono carichi per l’inizio dell’ultimo torneo di singolare della lunghissima stagione. Un 2026 molto differente per questi quattro giocatori. Se lo spagnolo ha dovuto affrontare il lungo infortunio al polso e il russo non è riuscito a dare continuità al proprio tennis, per Cobolli e Tiafoe è stato il miglior anno della carriera, con il debutto alle Finals.

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Alcaraz: “Sarà strano rivedere Ferrero. Sarebbe speciale vincere il torneo”

D: Carlos, hai ottenuto ottimi risultati nei tornei indoor negli ultimi tempi e hai vinto uno. Quanto è importante per te riuscire ad aggiungere anche questo titolo alla tua già straordinaria carriera?

CARLOS ALCARAZ: “Ovviamente è un grande obiettivo, non solo perché questo è un torneo davvero importante, soprattutto all’inizio dell’anno. Ogni giocatore cerca di prepararsi al meglio durante tutta la stagione per riuscire a qualificarsi e a prendere parte a questo torneo. Per me, quindi, sarebbe un traguardo enorme riuscire ad alzare questo trofeo. Sto semplicemente lavorando molto bene, allenandomi con grande impegno, per arrivare pronto e in buona condizione per iniziare il torneo”

D: Daniil, sei ormai un veterano di questo torneo, che hai già vinto in passato. Quanto è importante per te, all’inizio di ogni stagione, riuscire a qualificarti per le Nitto ATP Finals?

DANIIL MEDVEDEV: “Penso che essere tra i primi otto giocatori a fine stagione sia un bell’obiettivo. Sono felice di essere qui insieme a questi ragazzi. Non vedo l’ora di affrontare partite impegnative e di godermi lo spettacolo”

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D: Una domanda ai due esordienti, Flavio e Frances. Nelle ultime settimane forse sarete stati un po’ tesi e nervosi, perché desideravate così tanto qualificarvi. Potete raccontarci le ultime settimane prima di raggiungere effettivamente questo obiettivo?

FLAVIO COBOLLI: “È normale aver sentito un po’ di tensione dopo una stagione straordinaria. Nelle ultime settimane, per me, è stata una tensione normale, ma adesso sono qui. Non vedo davvero l’ora che arrivi il primo giorno del torneo. Siamo tutti d’accordo sul fatto che possa essere una settimana molto positiva per tutti. Spero di poter giocare in casa e di vivere questa esperienza insieme a questi tre ragazzi”

FRANCES TIAFOE: “Le ultime due settimane sono state difficili, con alcune partite molto impegnative. Sono felice di essere qui. È il riconoscimento di una grande stagione e della continuità che sei riuscito a mantenere durante l’anno. Non è facile essere tra gli otto migliori giocatori del mondo. Sono davvero felice di essere qui e spero sia una bella settimana”

D: Siete tutti campioni del circuito in questa stagione. Vorrei chiedere a Carlos e Daniil: guardando agli altri sport, quali sono gli atleti che vi ispirano maggiormente e perché?

CARLOS ALCARAZ: “A dire il vero, ci sono tantissimi grandi atleti che, non so se mi ispirino, ma che ammiro. Ci sono un paio di calciatori, calciatori spagnoli, e altri sportivi che mi piace molto guardare mentre fanno ciò che sanno fare meglio. Per quanto riguarda la Formula 1, ultimamente la seguo un po’ e quello che ha fatto Kimi è incredibile. Mi piace guardare i grandi campioni anche negli altri sport”

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DANIIL MEDVEDEV: “Ho avuto un po’ di tempo per preparare la risposta mentre Carlos rispondeva. Non è facile fare il nome di un solo atleta, ma sceglierei Matvey Safonov, il portiere del PSG. Mi piace il calcio, quindi è stato divertente vedere come inizialmente fosse alle spalle di Donnarumma e pensasse: «Va bene, tanto non giocherò mai». Poi hanno sostituito Donnarumma con Chevalier e lui era ancora il secondo portiere. Vederlo puntare al ruolo di titolare e diventare oggi, a mio parere, se non il migliore, uno dei migliori portieri al mondo, è davvero bello. È una storia che mi ispira”

D: Carlos, vorrei sapere come stai e come ti senti. Abbiamo visto il bendaggio sul ginocchio destro e anche l’allenamento di questa mattina. Volevamo quindi sapere se è tutto a posto

CARLOS ALCARAZ: “Non riesco a camminare! (ride) Ho giocato tante partite in pochi giorni, incontri davvero impegnativi dal punto di vista fisico. Sono emersi alcuni piccoli problemi, cosa normale per un tennista. In questo momento mi sto semplicemente prendendo cura di tutto, a scopo precauzionale. Adesso mi sento bene e continuerò a gestire la situazione con attenzione per farmi trovare pronto”

D: Carlos, sta per succedere: per la prima volta vedrai Ferrero nel box di un altro giocatore. Come ti farà sentire?

CARLOS ALCARAZ: “Non mentirò, sarà un po’ strano. È da tantissimo tempo che non lo vedo. Ma sono felice e non vedo l’ora di incontrarlo e parlare con lui. Come ho detto a Parigi, quando mi è stato chiesto, penso che farà un ottimo lavoro con Ben e che potrà portare grandi miglioramenti al suo gioco. Sono davvero entusiasta all’idea di vederlo nel box di Ben, mentre lo allena e di osservare i progressi che Ben riuscirà a fare come giocatore grazie a Juanki. Come ho già detto, non vedo l’ora di rivederlo, scambiare due parole con lui, salutarlo e abbracciarlo. Sarò davvero felice. È da un po’ che non lo vedo”

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Cobolli: “Le ATP Finals la mia Coppa Davis di singolo”

D: Ciao Flavio, complimenti. La lunga attesa è finita. C’è questa statistica che dice che, almeno fino ad adesso, hai ottenuto quest’anno meno punti dei tuoi avversari. Dal tuo punto di vista come la leggi? È più un aspetto su cui lavorare, magari per evitare l’anno prossimo di giocare partite più lunghe o è una cosa che ti rende orgoglioso perché comunque significa che in ogni caso il tuo spirito e la tua tenacia non ti abbandonano mai?

FLAVIO COBOLLI: “Se questa statistica mi porta a giocare il Master ogni anno, ben venga. Credo che siano comunque dei numeri che fanno riflettere. Li ho visti, però li ho visti in maniera diversa: come un giocatore che ha vinto magari i punti più importanti.

Questa credo che sia la chiave poi per vincere le partite. Ovviamente se avessi vinto qualche punto in più magari qualche partita si sarebbe accorciata, però se ne ho vinti così pochi rispetto agli altri e mi sono qualificato a giocare questa settimana, qualcosa di buono e di positivo c’è anche in questa statistica”

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D: Ciao Flavio, complimenti, è molto bello vederti qui. Giustamente in tanti hanno detto che questa deve essere un po’ la tua festa e mi sento di concordare, però allo stesso tempo arrivi qui da numero sei del mondo e ci sono delle partite da provare a vincere. Con che aspettative arrivi e se non senti che magari un po’ ti stiano sottovalutando?

FLAVIO COBOLLI: “Credo che io debba vivere questa settimana a pieno come una festa, perché è una cosa che non si raggiunge facilmente e credo di esserci arrivato dopo tanti anni di sacrifici. Sarà sicuramente una grande gioia essere qui per tutta la settimana e giocare queste prime partite a Torino. Però da domenica sera la festa è finita: inizierà il torneo e ci sarà un mood diverso, uno spirito di gioco sicuramente più combattivo”

UBALDO SCANAGATTA: Ciao, bravo intanto. È un bel sogno che si realizza. Contro tutti questi giocatori te hai perso più che vinto. Di solito tu hai detto spesso durante l’anno che quando eri favorito avevi dei problemi a gestire la pressione, hai perso diverse partite con giocatori con classifica peggiore. Questa volta il pubblico, l’Italia, il fatto che in fondo non hai nulla da perdere, che forse non ci sono delle aspettative eccessive: pensi che ti consenta di esprimerti al massimo? Cioè credi che ci siano le premesse per vederti giocare il tuo miglior tennis?

FLAVIO COBOLLI: “Sono tante cose che portano tanta pressione in questa settimana, quindi sarà comunque una settimana molto complicata per me, fatta di tante prime volte.

Però sono un giocatore che credo si esalti nei grandi palcoscenici contro i grandi giocatori, ma credo anche di farne parte. Questa è una cosa che volevo dire, perché comunque essere qua e fare questo torneo non credo che capiti a tutti; e se ci arrivi vuol dire che devi essere temuto. Credo che sia la chiave di questa settimana”

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D: Ciao Flavio, complimenti. Parlando proprio di emozioni, che differenti emozioni senti qui prima di esordire alle Finals rispetto a quelle che hai avuto prima di giocare in Coppa Davis? Se possono essere paragonabili come emozioni, rappresentando anche l’Italia e mettendo dentro tutta questa narrazione che stiamo raccontando

FLAVIO COBOLLI: “Questa è un po’ la mia Coppa Davis in singolo. Ho sempre detto che la Coppa Davis per me viene sopra tutto e così ancora la penso. Però giocare questo torneo di fronte al pubblico italiano, in questo stadio così incredibile, credo che mi darà delle emozioni molto forti, difficili da contrastare, ma che ho tanta voglia di sentire. Ci sono tutti i requisiti per fare un grande torneo e spero di partire subito forte: quello è il mio più grande obiettivo”

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