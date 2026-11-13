ATP Finals, gironi da paura: le chance di Cobolli e l’incognita Medvedev. Zverev impensierito

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Attesa finita. La città di Torino è illuminata dall’elettrico “blu” tema Finals. Il sorteggio dei gironi del Round Robin, tenuto presso il grattacielo Intesa Sanpaolo, ha emesso il suo verdetto ufficiale. Il Gruppo “John McEnroe”, guidato dal numero uno del mondo Alexander Zverev, sarà altresì composto da Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar. Mentre nel Gruppo “Ivan Lendl”, ci saranno Carlitos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Frances Tiafoe. Due gironi che possono offrire agli spalti dell’Inalpi Arena match superlativi. Si partirà ufficialmente domenica 15 novembre con i primi incontri di singolare e doppio; ma prima di immergerci nello spettacolo delle ATP Finals 2026, andiamo a sviscerare i due infuocati gironi, analizzando gli incroci e le possibilità di qualificazione di ciascun giocatore.

Gruppo Ivan Lendl – Alcaraz sopra tutti. Cobolli, la semifinale non è utopia

Non ci sarà Jannik Sinner a difendere il tricolore nel Torneo dei maestri, ma ci penserà Flavio Cobolli a fare le veci del connazionale, anche se non sarà affatto semplice per il capitolino replicare le gesta eroiche dell’altoatesino, che alle Finals ha già trionfato due volte – da imbattuto. Il gladiatore di Roma – per metà toscano, date le origini – è chiamato a superarsi, sperando che il recente infortunio non lo condizioni. Nel suo girone, sfiderà Daniil Medvedev, Frances Tiafoe e sua maestà Carlitos Alcaraz, senz’altro il più tosto da affrontare, nonché il favorito – insieme a Zverev – dell’edizione 2026 delle Finals. Il gruppo Ivan Lendl ha chiaramente un numero uno, ed è il fenomeno di Murcia, ma alle spalle del 7 volte Slam, v’è un sostanziale equilibrio tra l’azzurro, il russo e lo statunitense. Senza troppi giri di parole, – al netto di scenari catastrofici -, con un girone così, Carlitos sembra già avere in tasca il pass VIP per le semifinali delle Finals. Ha armi da fuoriclasse, entusiasmo da vendere e pubblico dalla sua parte, tranne quando affronterà l’idolo di casa. Cobolli disputerà ciascun incontro in superiorità numerica, sarà praticamente un 2vs1, in virtù degli scatenati spalti tricolore. Certo, Torino non è Roma, e l’Inalpi non è il Foro Italico. Sarà un tifo più composto, meno colorito, ma comunque sufficiente per riscaldare il palazzetto e dare il boost al beniamino del pubblico, che si prepara a tre duelli, uno più rovente dell’altro.