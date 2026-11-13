ATP Finals, Zverev: “Non sono un robot, ero stanco mentalmente”. Shelton: “Con Ferrero il vero lavoro inizierà in inverno”

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Le Nitto ATP Finals 2026 sono ormai alle porte e Torino ha accolto i protagonisti del torneo che chiuderà la stagione. Nel Media Day di venerdì è stato prima il turno dei quattro giocatori del Gruppo John McEnroe: Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar. Un quartetto che mette insieme l’esperienza del numero 1 del mondo, già due volte vincitore del torneo, la voglia di riscatto dell’americano e l’entusiasmo dei due debuttanti.

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Tra le dichiarazioni più interessanti quelle di Zverev, che ha ammesso di aver accusato una certa stanchezza fisica e mentale negli ultimi tornei, e di Shelton, pronto a inaugurare una nuova fase della propria carriera al fianco di Juan Carlos Ferrero.

Zverev: “A Shanghai e Parigi ero stanco, ma adesso sono pronto”

Due volte campione delle Finals, nel 2018 e nel 2021, Alexander Zverev torna a Torino con i galloni di numero 1 del mondo. Il tedesco ha ribadito quanto sia speciale partecipare al torneo dei migliori otto, concedendosi anche una battuta sull’assenza di Jannik Sinner.

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“Non importa quante volte tu abbia giocato questo torneo, è sempre un onore incredibile essere tra gli otto migliori giocatori del mondo. Escludendo Jannik, naturalmente: bisogna sempre precisarlo. Non voglio farmi odiare qui!”, ha scherzato Sascha, provocando le risate dei presenti.

Interrogato sulle possibilità di affrontare Carlos Alcaraz, considerato da molti il favorito dopo gli eccellenti risultati delle ultime settimane, Zverev ha preferito riportare l’attenzione sui propri avversari nel girone.

“Prima di tutto, credo che non si debba mancare di rispetto a nessuno. In questo momento non penso ad Alcaraz, ma ai tre ragazzi che sono seduti qui accanto a me. Abbiamo un gruppo molto forte e tutti hanno dimostrato di saper giocare a tennis, altrimenti non sarebbero qui. La mia attenzione è rivolta a loro, poi vedremo cosa succederà nel corso della settimana”.

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Il tedesco ha quindi affrontato il tema del proprio rendimento recente, spiegando le difficoltà incontrate nella parte conclusiva della stagione.

“Gli ultimi risultati non sono stati i migliori, ma a Shanghai ero stato piuttosto chiaro: non sono un robot. Mi sono stancato, ho accusato la fatica. Quest’anno avevo tanti obiettivi e ne ho raggiunti molti, ma anche mentalmente questo può diventare pesante. Quando raggiungi determinati traguardi puoi sentirti un po’ svuotato, perdere parte delle motivazioni”.

Una sensazione avvertita soprattutto durante la tournée asiatica e il Masters 1000 di Parigi, ma che adesso sembra appartenere al passato.

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“L’ho sentito a Shanghai e un po’ anche a Parigi. Adesso però mi sento bene, mi sono allenato davvero molto bene e sono pronto. Carlos è stato eccezionale dal suo rientro e sta giocando un tennis incredibile, ma il mio primo pensiero è Rafael Jodar. Poi affronterò uno di questi altri due ragazzi e vedremo come andrà”.

Shelton: “Ferrero è qui, ma non vogliamo cambiare tutto nell’ultimo torneo”

Per Ben Shelton sarà la seconda partecipazione consecutiva alle ATP Finals. L’americano, reduce dalla migliore stagione della carriera, cerca ancora il primo successo nella competizione dopo le tre sconfitte dello scorso anno.

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“È stata una grande stagione, con tanti alti e bassi, ma credo che questo riassuma perfettamente il nostro sport. Sono felice di essere nuovamente qui. L’anno scorso ho giocato alcune partite molto combattute e sto ancora cercando la mia prima vittoria. Concludere la stagione a Torino è uno dei grandi obiettivi di ogni tennista”.

La curiosità principale riguarda però Juan Carlos Ferrero, il nuovo allenatore che affiancherà Bryan Shelton nello staff dell’americano a partire dalla prossima stagione. L’ex coach di Alcaraz è già arrivato a Torino e ha cominciato a trascorrere del tempo in campo con il suo nuovo assistito.

“È qui anche per la cena dedicata agli ex numeri 1 del mondo e si fermerà qualche giorno per lavorare insieme a me, prima dell’inizio ufficiale della nostra collaborazione durante la preparazione invernale”, ha spiegato Shelton.

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“Credo che entreremo molto più nei dettagli durante la off-season, quando avremo il tempo di individuare gli aspetti sui quali lavorare. Non vogliamo cambiare troppe cose proprio nell’ultimo torneo dell’anno”.

L’apporto di Ferrero potrà comunque rivelarsi prezioso già nell’immediato.

“È fantastico avere un’altra grande mente tennistica che possa offrire le proprie idee e opinioni, soprattutto in un torneo come questo, dove bisogna giocare un tennis eccezionale per riuscire a battere i migliori del mondo”.

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Shelton ha parlato anche dei propri modelli sportivi, indicando un nome lontano dal tennis: Russell Westbrook, ex stella NBA ritiratasi nell’agosto scorso.

“È stato il mio giocatore preferito quando ero piccolo. Io gioco con tanta passione, tengo moltissimo a quello che faccio e mostro apertamente le mie emozioni. Lui era esattamente così. Il modo aggressivo e appassionato con cui giocava a basket è stato una grande fonte di ispirazione per me”.

Fils: “Le Finals erano un sogno da bambino. Hamilton? Dopo Abu Dhabi ho smesso di seguire la Formula 1”

Per Arthur Fils, invece, Torino rappresenta il coronamento di un’ambizione coltivata fin dall’infanzia.

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“Quando ero bambino sognavo di poter giocare il Masters di fine anno, perché sappiamo tutti che è il torneo riservato agli otto migliori giocatori del mondo. È un grande onore essere qui insieme a questi ragazzi. È la mia prima partecipazione, cercherò di godermela il più possibile. Abbiamo un girone molto forte, quindi ci saranno tante belle battaglie”.

Il francese ha poi ricordato l’importanza di Gaël Monfils, uno dei suoi punti di riferimento nel mondo del tennis.

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“Quando ero piccolo era il mio idolo. Siamo diventati molto amici, mi ha sempre aiutato tanto sia dentro sia fuori dal campo. Per me è stato come un fratello maggiore”.

Ma Fils guarda anche oltre il tennis. Tra i suoi modelli figura infatti Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, apprezzato non soltanto per le qualità sportive.

“È probabilmente uno dei migliori piloti che abbiano mai guidato una macchina, ma mi piace molto anche il suo stile. Penso che sia davvero cool. È stato una grandissima fonte di ispirazione per me”.

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Una passione segnata però dalla delusione per il Mondiale perso dal britannico all’ultima gara del 2021, ad Abu Dhabi, contro Max Verstappen.

“Guardavo tantissima Formula 1, ma quando ha perso il titolo all’ultima gara ho smesso di seguirla”, ha raccontato sorridendo il francese.

Jodar: “Non avevo programmato di arrivare qui, volevo soltanto migliorare”

A completare il gruppo c’è Rafael Jodar, una delle grandi sorprese della stagione e alla prima partecipazione assoluta alle ATP Finals.

Il giovane spagnolo ha spiegato come la qualificazione non fosse inizialmente tra i propri obiettivi, preferendo concentrarsi sul percorso di crescita.

“Per me non era davvero un obiettivo, perché questa è stata la mia prima stagione a questi livelli. Ho semplicemente cercato di far evolvere il mio gioco torneo dopo torneo. Alla fine ho conquistato abbastanza punti per essere qui”.

Un risultato che lo spagnolo intende vivere senza particolari pressioni, nonostante un esordio tutt’altro che semplice contro il numero 1 del mondo.

“È un onore e un privilegio condividere il gruppo con alcuni dei migliori giocatori del mondo. Sono davvero felice di essere a Torino per la prima volta e voglio godermi questa esperienza”.

Il Gruppo John McEnroe inaugurerà il proprio cammino domenica 15 novembre: Zverev e Jodar si affronteranno nella sessione pomeridiana, non prima delle 14, mentre Shelton e Fils scenderanno in campo nella sessione serale, non prima delle 20.30.

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