ATP Stoccolma: Fritz ingiocabile, Musetti cede in un’ora

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›

ATP Stoccolma Finale Taylor Fritz 10 6 6 Lorenzo Musetti 25 4 2 Statistiche e andamento

Lorenzo Musetti non riesce a replicare la gran prestazione dei quarti di finale contro Humbert e cede a Taylor Fritz senza riuscire a entrare davvero in partita. 6-4 6-2 in 64 minuti per il californiano numero 10 del mondo, anche primo per vittorie indoor in stagione, questa è la quindicesima a fronte di cinque sconfitte.

Pubblicità

Lorenzo arrivava con un bilancio di 10-2, ma rispetto alle due ore e mezzo di match di giovedì la battuta non lo ha supportato e Fritz, che al contrario ha servito in maniera impeccabile, ha potuto esprimersi con estrema tranquillità. È uscito dalla sua zona di comfort giocando con aggressività, riuscendo a comandare pur senza strafare, con 13 vincenti di dritto contro i 6 gratuiti, finendo per essere superiore anche nei punti da highlights solitamente appannaggio dell’azzurro. Per Musetti, forse anche stanco delle fatiche del giorno prima, rimane in ogni caso un buon torneo, con una singola giornata che certo non compromette gli enormi progressi fatti al coperto.

Primo set – Troppa qualità per Fritz al servizio, un break è fatale Musetti

Lorenzo sceglie di servire, è subito chiara la volontà da parte dello statunitense di essere aggressivo a partire dalla risposta, probabilmente con in testa il match di Humbert giovedì sera, e gli basta vincere un paio di punti gratis sulla prima battuta azzurra (0 su 5 con la seconda) per sorpassare al terzo game. Fritz è inavvicinabile in battuta, mette 6 prime su 10 ma ha il 67% di conversione sulla seconda, Musetti rimane in scia e va a sedersi sotto 4-5 mentre una voce femminile inizia a cantare, “che confusione”. Non è confuso, Taylor, tiene a zero senza che la palla gli torni mai indietro.

Pubblicità

Secondo set – Fritz prosegue il suo show, Musetti non trova contromisure

Non solo servizio per Taylor, anche se la qualità e la continuità del colpo gli forniscono una solidissima non solo per l’impostazione del gioco, ma anche a livello di fiducia. Il dritto è sicuro e fa il suo dovere, Lorenzo sbaglia qualcosa di troppo, difficile non provare frustrazione e altrettanto è mettere in campo un numero sufficienze di gran giocate per compensare i punti “normali” persi. Così, il terzo gioco è ancora sinonimo di break, confermato senza problemi. È anzi Musetti in difficoltà a contenere l’avversario e cede di nuovo la battuta, a zero, con il californiano che piazza un dolorosissimo passante su uno dei rari scambi comandati dall’azzurro. Il parziale recita 13 punti a 1, Lorenzo torna a tenere un turno, poi Fritz può completare l’opera, ancora a zero.

Nove punti lasciati complessivamente alla riposta, appena tre sulla seconda, situazione in cui il Muso ha fatto segnare 5 su 15. Se non avesse mancato i due match point mancati contro Alcaraz, Fritz ora sarebbe a Torino: bravo se riesce a non pensarci dopo un show del genere. Intanto, però, c’è la finale del Bybit Stockholm Open di cui occuparsi. Per il secondo titolo dell’anno dopo Washington, sabato alle 13 Taylor è atteso dal n. 51 ATP Thiago Agustin Tirante, vincitore di Alejandro Tabilo per 7-5 7-6(1). L’argentino è uscito vittorioso dall’unico precedente, quest’anno a Montreal.

Pubblicità

T. A. Tirante b. [4] A. Tabilo 7-5 7-6(1)

(Di Beatrice Becattini)

Pubblicità

Dopo una lunga attesa, Thiago Agustin Tirante si prende la prima finale ATP della carriera. Il 25enne di La Plata supera con il punteggio di 7-5 7-6(1) la quarta testa di serie dell’ATP 250 di Stoccolma Alejandro Tabilo e proverà a non fermarsi a un passo dal trionfo. La Svezia è la terra del destino per l’argentino: a Bastad nel 2024 ha disputato la prima delle tre semifinali raggiunte nel circuito maggiore. Al terzo tentativo supera lo scoglio del penultimo atto, in un 2026 di crescita continua, in cui ha ritoccato il best ranking fino alla 42esima posizione.

Come suggerisce il risultato, la sfida è decisa dai dettagli. Il primo set procede rapido, scandito dai turni di servizio che non lasciano spazio a palle break. Almeno fino al 5-5. Dopo aver lasciato per strada solamente due quindici alla battuta, il cileno incappa nel primo passaggio a vuoto e spedisce l’avversario a servire per portarsi in vantaggio. Tirante va vicino a restituire il favore, ma ribalta un pericoloso 0-40 per passare a condurre nel computo dei parziali.

Nella seconda frazione Tabilo è ancora sopraffatto dalla tensione in uno dei momenti clou e perde il servizio nel nono gioco. Stavolta, però, l’argentino non ne approfitta e subisce l’immediato controbreak. È allora il tiebreak a dipanare ogni dubbio. Messosi alle spalle il passaggio a vuoto sul 5-4 e servizio, Tirante domina il tredicesimo game per 7 punti a 1 e vola in finale.

Contro Taylor Fritz, Tirante dovrà ripartire dalla prestazione alla battuta. 14 ace e il 90% di punti portati a casa con la prima sono una buona base per tentare di sorprendere ancora lo statunitense, dopo l’inaspettata vittoria di Thiago Agustin sul cemento di Montreal.

#advVivi l’inverno con YOKOHAMA! Trova gli pneumatici per il tuo veicolo.›