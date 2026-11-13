Ruud rivela i piani dell’ATP: “Alcuni tornei scompariranno”

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Casper Ruud, almeno in vista della prossima stagione, è uno dei tennisti da osservare con maggiore attenzione. Ha fatto un certo rumore l’annuncio della collaborazione con David Ferrer, che attrae sul norvegese un certo interesse per capire cosa effettivamente possa dargli in più il suo nuovo coach. Intanto, direttamente dal Bybit Stockholm Open 2026 di Stoccolma – dove ha perso per mano di Thiago Agustin Tirante – il figlio d’arte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Bolavip’. Tema centrale dell’intervista è stato il nuovo piano che l’ATP intende attuare a partire dal 2028.

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Ruud: “C’è un piano per rilevare alcuni ‘500’ e …”

“Credo che il piano sia, come è stato comunicato ad alcuni giocatori, che prima di tutto ci sarà un nuovo evento Masters in Arabia Saudita a partire dal 2028. L’obiettivo è che i giocatori vengano compensati economicamente in modo più equo, perché l’Arabia Saudita ha acquistato i diritti del torneo Masters e ha sborsato una somma ingente. Il che alla fine andrà a vantaggio dei giocatori. C’è anche un piano per rilevare alcuni dei tornei ATP 500, in modo che la stagione possa terminare qualche settimana prima. Credo che questo sia il loro piano. È un piano piuttosto ambizioso da parte dell’ATP. E sperano di poter far progredire ulteriormente il tennis con questo piano e di avere più tornei importanti e di rilievo rispetto ad adesso”.

“È piuttosto complicato, perché molti tornei hanno licenze, diritti e così via, ma è un piano che molti giocatori appoggiano. Non posso parlare a nome di tutti, ma penso che sia un’ottima iniziativa. A quanto pare, essere in una posizione elevata in classifica aiuta, perché in questo modo si viene ricompensati maggiormente, soprattutto con i premi in denaro. Quindi la motivazione per rimanere ai vertici della classifica aumenta ulteriormente. L’obiettivo è che i migliori giocatori vengano pagati di più. In modo che anche se si perde al primo turno, si possa comunque ottenere un buon premio in denaro. Non ho ancora tutti i dettagli, ma di sicuro ci saranno dei cambiamenti nel calendario, alcuni tornei verranno spostati e altri scompariranno“.

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